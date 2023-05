Rückschlag im Krieg: Russland zerstört letztes Kriegsschiff der Ukraine

Von: Marie Ries

Immer wieder ist im Ukraine-Krieg von Drohnenangriffen auf die russische Schwarzmeerflotte zu hören. Nun meldet Russland die Zerstörung eines ukrainischen Kriegsschiffs.

Odessa – Russland will ein großes Kriegsschiff der ukrainischen Seestreitkräfte zerstört haben. Bei einem „Hochpräzisionsschlag“ der russischen Luftwaffe sei das Schiff am 29. Mai im Hafen von Odessa zerstört worden, teilte die russische Armee mit. Die Ukraine äußerte sich nicht zu den Angaben

Das russische Militär bezeichnete das Schiff in Odessa als „letztes großes Kriegsschiff der ukrainischen Marine“. Es soll sich um das Schiff „Juri Olefirenko“ handeln.

Kriegsschiff wurde 2014 für die Evakuierung von der Halbinsel Krim genutzt

Bei der „Juri Olefirenko“ handelt es sich um ein mittelgroßes Landungsschiff für Soldaten und Fahrzeuge. Es wurde 1970 in Danzig für die sowjetische Marine gebaut. Bei der Aufteilung der sowjetischen Schwarzmeerflotte ging es in ukrainischen Besitz über.

2014 wurde es für die Evakuierung ukrainischer Militärangehöriger von der durch Russland annektierten Halbinsel Krim genutzt. Der Staatspräsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj zeichnete die Besatzung des Schiffs im Juli 2022 für ihren „Heldenmut“ im Ukraine-Krieg aus.

Am Wochenende und in der Nacht zum Montag hatte Russland die Ukraine massiv mit Raketen und Marschflugkörpern aus der Luft angegriffen. In der Nacht zum Sonntag wurde eine Rekordzahl von 54 abgeschossenen Kamikaze-Drohnen registriert. (mit AFP/dpa)