Russland geht nach Wagner-Revolte in den PR-Modus

Von: Joshua Eibl

Seit dem Aufstand der Wagner-Truppe ist die russische Regierung angeschlagen. Der Kreml hat nun offenbar eine große PR-Veranstaltung zur Schadensbegrenzung angeordnet.

Moskau – Der Schockaufstand von Jewgeni Prigoschin gegen die Militärführung des Landes löste Russlands schwerste Sicherheitskrise seit Jahrzehnten aus – und es gab Szenen, in denen Zivilisten in Rostow am Don die Wagner-Truppen sogar anfeuerten.

Seit dem Aufstand der Wagner-Gruppe, bei dem die Söldner bis auf 200 Kilometer an die Hauptstadt Moskau herankamen, ist die russische Regierung angeschlagen. Der Kreml hat nun offenbar eine große PR-Schadensbegrenzungsmaßnahme angeordnet, sagten russische Beamte der Moscow Times.

Putin demonstriert Zusammenhalt: Öffentlicher Auftritt in Dagestan

Der Kreml versucht, Normalität zu demonstrieren: Am Abend vor Putins allgemein erwarteter Ankündigung, dass er sich zur Wiederwahl stellen werde, sollte dessen unerschütterliche Herrschaft demonstriert werden. Bei Putins erstem öffentlichen Auftritt seit dem Putschversuch gab er sich ungewohnt volksnah: In der Dunkelheit der Republik Dagestan wurde er von begeisterten Bewohnern der Stadt Derbent umringt. Der Präsident schüttelte ihnen die Hände. Dann bittet ein Mädchen den Staatschef in dem Gedränge mehrmals um ein Selfie.

Auf einer Aufnahme des Propagandisten Pawel Sarubin vom Staatsfernsehen ist zu sehen, wie Wladimir Putin dem Mädchen einen Kuss auf den Kopf gibt, den Arm um sie legt und sich dann mit ihr fotografieren lässt. Der Kreml behauptete außerdem, Putin genieße die Unterstützung der gesamten Nation und sei durch den Aufstand nicht geschwächt worden.

„Liebe der Russen zu Putin sollte demonstriert werden“: PR-Veranstaltungen sollen Einheit zeigen

Weglächeln lassen sich Putins Probleme jedoch nicht. Eine seiner aktuell wichtigsten Aufgaben bestehe darin, sein eigenes Image als einer von der Nation unterstützten Persönlichkeit zu wahren, sagte eine dem Kreml nahestehende Quelle der Moscow Times.

Ein anonymer russischer Beamter, bestätigte dies. „Als Prigoschins Truppen Rostow am Don problemlos einnahmen und ohne Widerstand fast Moskau erreichten, entstand der Eindruck, dass niemand für den Chef [Putin] eintrat. Das widerspricht dem Bild des landesweit beliebten Führers“, sagte der russische Beamte. Daraufhin sollen einige Beamte des Kremls Wege finden, um Putins Image zu stärken. „Dieser PR-Katastrophe sollte entgegengewirkt werden und man sollte sich dringend etwas einfallen lassen, um die Liebe der Russen zu Putin anschaulich zu demonstrieren“, sagte eine nahestehende Quelle, die mit der Organisation der Veranstaltungen vertraut sei.

Herrscher mischt sich unters Volk: Wladimir Putin. © Gavriil Grigorov/Sputnik/AFP

„Die Treffen mit Sicherheitskräften im Kreml sollten zeigen, dass die Armee und die Geheimdienste auf Putins Seite stehen. Das Gespräch mit Menschen auf der Straße in Derbent – es waren natürlich nicht alle zufällige Passanten, sie wurden alle auf Befehl von Beamten versammelt und mussten sechs oder sieben Stunden warten, bis Putin zu ihnen herauskam – es sollte die Liebe der Menschen zu Putin zeigen“, fuhr die Quelle fort.

Putins System hat „viele Schwächen“: Während dem Aufstand herrschte eine „Situation der Lähmung“

Parallel zum PR-Desaster muss sich Putin jedoch auch mit den Ursachen des Aufstands befassen. Und die Zeit drängt: die nächste Präsidentschaftswahl ist nur noch acht Monate entfernt. Dass das Regime Prigoschins Aufstand wohl nicht kommen sah, sorgt für Unruhe. „Die Tatsache, dass der amerikanische Geheimdienst davon besser und früher wusste als der FSB, sagt zumindest zu diesem Zeitpunkt etwas über die Wirksamkeit des FSB aus“, meint Alexander Gabuev, Direktor des Carnegie Russia Eurasia Center in Berlin. Aber obwohl die jüngsten Ereignisse dem System einen schweren Schlag versetzt hatte, gebe es dem System auch eine Impfung gegen Unruhen, die Putin nutzen könne, um seinen Einfluss zu stärken.

Das von Putin geschaffene Regime habe viele Schwächen, wie der Putschversuch gezeigt hätte: Vor allem leide es unter einer schlechten Informationskommunikation innerhalb des Systems und Problemen bei der Verteilung der Verantwortung, sagte Oleg Ignatow, ein Russland-Experte bei der International Crisis Group. „Es ist nicht klar, wer wofür verantwortlich ist. Alle dachten, dass Putin selbst hinter Prigoschin stünde. Die Präsidialverwaltung griff nicht ein. Auch der FSB hat ein Auge zugedrückt, weil er die Armee nicht mag. Alle dachten, jemand würde ihn kontrollieren, aber am Ende stellte sich heraus, dass niemand da war. Und im Moment der Krise herrscht eine Situation der Lähmung“, sagte Ignatow.

„Schoigu ist weggelaufen“: Russland wusste nicht auf den Putschversuch zu reagieren

Dies wurde von einem russischen Regierungsbeamten bestätigt, der anonym mit der Moscow Times sprach. „Das System ist völlig ausgefallen. Beamte der mittleren und oberen Ebene, die nicht verstanden, was vor sich ging, liefen einfach weg. Den Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden wurde befohlen, Brücken fast in die Luft zu sprengen. Schoigu ist irgendwo weggelaufen. Und das ist keine Inszenierung, das ist eine echte Sache“, sagte der Regierungsbeamte. Zudem ließe sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht feststellen, ob Prigoschin allein handelte oder Mitarbeiter innerhalb der militärischen und zivilen Machtstrukturen hatte. Bilder sollen nun das neue Lager der Wagner-Söldner zeigen.

Kriegsbefürwortende Militärblogger sowie russische und westliche Medien berichteten diese Woche, dass die Sicherheitsdienste General Sergej Surowikin festgenommen hätten, den ehemaligen Befehlshaber der russischen Streitkräfte in der Ukraine und eine Person, die Prigoschin nahesteht. Das Verteidigungsministerium hat sich zu diesen Berichten bisher nicht geäußert.