Nach Tobsuchtsanfall im Staats-TV: Putin pfeift wütenden Abgeordneten zurück

Von: Bedrettin Bölükbasi

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin (l.) und der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu. © IMAGO / ITAR-TASS

Im Russen-TV tobte ein Duma-Mitglied wegen der Entscheidung, Prigoschin am Leben zu lassen. In der nächsten Sendung lobte er plötzlich Putin für seine „Weisheit“.

Moskau – Der inzwischen beendete bewaffnete Aufstand der Wagner-Söldnertruppe unter Jewgeni Prigoschin sorgt in Russland für Diskussionen. Dabei geht es in erster Linie darum, wie mit Prigoschin nun umgegangen werden soll. Auch nach einem derart heiklen Vorfall wird Kritik an den Entscheidungen von Kreml-Chef Wladimir Putin nicht gern gesehen. Offenbar änderte das Duma-Mitglied Andrey Gurulyov daher in nur einem Tag seinen Tonfall.

Russlands Staatsfernsehen: Abgeordneter Gurulyov tobt wegen „Ultimatum“ an Putin

Gurulyov ist Abgeordneter der Putin-nahen Partei „Einiges Russland“. Bei einer Sendung im Staatsfernsehen Rossija-1 äußerte er sich zum Aufstand von Wagner und betonte, keine einzige Person in Russland könne ein „Ultimatum“ gegen den Präsidenten stellen, geschweige denn versuchen, ihn zu stürzen. Der Kreml-Chef habe „weise Entscheidung“ getroffen, die befolgt werden müssten. „Ich bedanke mich ganz aufrichtig bei unserem Präsidenten für seine außergewöhnliche Stärke und Weisheit“, so Gurulyov.

Alle, die an dem Aufstand beteiligt waren, müssten zur Rechenschaft gezogen werden, forderte der Duma-Abgeordnete. „Es gibt nun all dieses Geschrei darüber, dass jemand ausgetauscht oder entfernt wird“, betonte der Politiker und ergänzte: „Der Präsident antwortet nicht auf ein Ultimatum! Wer sind sie, dass sie ein Ultimatum stellen?“ Verteidigungsminister Sergei Schoigu und Generalstabschef Walerij Gerassimov seien von Putin ernannt worden und deswegen habe auch nur der Kreml-Chef die entsprechende Entscheidungsgewalt über sie. „Ich kann ihnen versichern, niemand wird ausgetauscht“, unterstrich er.

Abgeordneter Gurulyov im Staatsfernsehen: Er hatte Putins Entscheidung zu Prigoschin kritisiert

In der Sendung demonstrierte Gurulyov in allen Worten vollständige Akzeptanz der Entscheidungen von Putin. Ein Tag zuvor in einer weiteren Sendung am Wochenende mit den bekannten Propagandisten Wladimir Solowjow und Margarita Simonjan war sein Ton jedoch deutlich schärfer ausgefallen. „Ich bin fest davon überzeugt, dass in Kriegszeiten Verräter zerstört werden müssen“, sagte der Duma-Abgeordnete.

„Egal wer heute was sagt und welche Märchen erzählt, eine Kugel in den Kopf ist die einzige Rettung für Prigoschin und Dmitry Utkin (weiterer Wagner-Anführer, Anm. d. Red.)“, betonte Gurulyov und brachte somit seine Wut über die Entscheidung aus dem Kreml zum Ausdruck. „Verrat kann unter keinen Umständen vergeben werden“, stellte er klar. Die einzige Option für die „Verräter“ sei der Tod.

In der nächsten Sendung, wo Gurulyov die „Stärke und Weisheit“ von Putin lobte, war von seiner Wut über die Entscheidung, Prigoschin am Leben zu lassen, allerdings nicht übrig geblieben. „Ich habe vielleicht die Beherrschung verloren“, räumte der Politiker stattdessen ein. Nun war plötzlich nicht mehr von einer „Kugel in den Kopf“, sondern von „rechtlichen“ Schritten gegen die Wagner-Chefs die Rede. Gut möglich, dass der Duma-Abgeordnete darauf hingewiesen wurde, sich vorsichtiger auszudrücken - und vor allem ohne Kritik an Putin. Der stellt die Wagner-Söldner derweil vor eine Entscheidung. (bb)