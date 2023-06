Leugnen, schönreden, verzweifeln: Russlands Staatsfernsehen stellt sich „auf alles Mögliche“ ein

Von: Nail Akkoyun

Teilen

Im russischen Staatsfernsehen steckt man zwischen Lobhudelei für Putins Regierung und Verzweiflung fest. Ein Ex-Militär rät, sich auf „alles Mögliche“ gefasst zu machen.

Moskau – Es war ein Drahtseilakt, den der russische Propagandist Wladimir Solowjow am Sonntag (25. Juni) vollziehen musste. Denn eigentlich ist der 59-Jährige für harsche Forderungen und seine stets zur Schau gestellte, kompromisslose Härte bekannt – doch im russischen Staatsfernsehen musste er seine Empörung über die Wagner-Revolte und Wladimir Putins zahme Reaktion zügeln.

In der ersten Sendung von „Der Sonntagabend mit Wladimir Solowjow“ seit dem Aufstand der Söldner-Gruppe konzentrierte er sich darauf, Putins unendliche Weisheit für die rasche Beendigung des Aufstands zu loben. Dies tat die geladene Propagandistin Margarita Simonjan. Die Leiterin von Russia Today behauptete etwa, dass es auf der Welt „nichts Beängstigenderes“ als einen Bürgerkrieg gebe. Die Ironie: Mehrfach wünschte man den USA genau jenen an den Hals.

Nachdem Simonjan noch daran erinnert hatte, dass die Gebote Christi sowie das Gesetz des Mose über den russischen Rechtsnormen stünden, fügte Solowjow hinzu: „An diesem Tag haben wir viel über unser eigenes Land erfahren. Wir haben uns als viel weiser erwiesen, als irgendjemand gedacht hätte.“ Weiter lobte der Moderator, der sich sonst gerne Atomschläge gegen den Westen wünscht, dass man „Stärke anstatt Blutrausch“ bewiesen hätte.

Der russische Moderator Wladimir Solowjow während einer Propaganda-Veranstaltung namens „Kinder des Donbass: Das Recht auf Sicherheit“ in St. Petersburg. (Archivfoto) © Peter Kovalev/Imago

Militär widerspricht Russlands Propagandisten: „Verstehe nicht, wie es dazu kommen konnte“

Den Lobeshymnen auf den Kreml schlossen sich jedoch nicht alle an. Der Duma-Abgeordnete Andrej Guruljow, ehemaliger stellvertretender Kommandeur in der russischen Armee, zeigte sich regelrecht erschüttert über den Feldzug des Wagner-Chefs Jewgeni Prigoschin. Nach einem langem Seufzer sagte Guruljow, er sei „fest davon überzeugt, dass man Verräter in Kriegszeiten vernichten muss“. Weiter polterte der Ex-Militär, dass „ein Schuss in die Stirn die einzige Rettung für Prigoschin“ sei.

Was den mutmaßlichen Staatsstreich angeht, sprach Guruljow das aus, was sich am vergangenen Wochenende sicher Millionen von Russinnen und Russen fragten. „Ich verstehe überhaupt nicht, wie es dazu kommen konnte. Wo sind die Behörden, die davon im Voraus hätten wissen müssen?“, so der Abgeordnete. Weiter blickte Guruljow mit Sorge auf eine künftige, ähnliche Aktion und holte zum Rundumschlag gegen die Militärführung aus: „Wie lange wollen wir noch jeden Laib Brot, jede Drohne und den ganzen Rest per Crowdfunding finanzieren? Es ist schon genug!“

Weniger harsch ging Ewgeni Buschinskyj ins Gericht, für den das, „was gestern passiert ist, völlig surreal“ war. Dennoch störte auch er sich an der Straffreiheit für Prigoschin. Mit Blick auf Berichte, denen zufolge Wagner-Kämpfer mehrere Militärhubschrauber und ein Transportflugzeug der Armee abgeschossen haben, betonte Buschinskyj: „Jemand muss für den Tod von Piloten, die ums Leben gekommen sind, zur Rechenschaft gezogen werden.“

Wagner-Gruppe marschiert in Richtung Moskau: Bilder zum Putschversuch in Russland Fotostrecke ansehen

Gescheiterter Wagner-Coup in Russland: „Leider auf alles Mögliche einstellen“

„Alle Informationen müssen doppelt überprüft werden, in Zeiten, in denen sich Informationen ständig ändern“, sagte Solowjow. Für einen Moment schien selbst der kremlnahe Propagandist seine Maske fallen zu lassen und sagte, dass am Samstag „ein Wunder“ geschah und er sich schon „auf das Schlimmste vorbereitet hatte“. Einen Moment später schimpfte er dann aber wieder über ausländische Medien, spekulierte über die Hinterleute der Revolte und behauptete, dass „nichts in Russland jemals durch einen Aufstand gelöst werden kann“ – vergaß dabei aber offenbar die Revolution von 1917, die zur Geburt der geliebten Sowjetunion führte.

Guruljow erklärte abschließend, dass der Ukraine-Krieg allmählich ganz Russland etwas angehe. Man sei an einem Punkt, an dem man sich „leider auf alles Mögliche einstellen“ müsse. Dabei steigt seit dem „abgebrochenen“ Wagner-Coup der Anschein, dass Russland plötzlich nicht mal einem Aufstand im Inneren und erst recht keiner Invasion aus dem Ausland standhalten könnte – es sind Sorgen, die keine noch so große Propaganda vertuschen können. (nak)