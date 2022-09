Kommt die nächste Eskalation im Ukraine-Krieg? Amerikaner sollen Russland verlassen

Von: Felix Busjaeger

Die Botschaft der USA in Moskau. Die Behörde hat nun Amerikaner aufgefordert, Russland zu verlassen. (Symbolbild) © IMAGO/Sergei Fadeichev

Die US-Botschaft in Moskau fordert Amerikaner auf, Russland zu verlassen. Grund ist die Teilmobilmachung. Womöglich steht eine weitere Eskalation bevor.

Washington – Die US-Botschaft in Moskau hat Amerikaner aufgefordert, Russland zeitnah zu verlassen. Mit einer Sicherheitswarnung für amerikanische Bürger wurde über die Teilmobilmachung in Russland informiert und davor gewarnt, dass besonders Menschen mit zwei Staatsangehörigkeiten derzeit gefährdet werden. Knapp sieben Monate nach Beginn des Ukraine-Kriegs scheint es so, als hätte der Konflikt zwischen Moskau und Kiew damit eine neue Eskalationsstufe erreicht. Wie auf der Internetseite des Konsulats zu lesen ist, könnten die Russen unter Umständen doppelte Staatsbürgerschaften nicht anerkennen, Hilfe durch das US-Konsulat nicht zulassen und die Ausreise aus Russland verhindern.

Amerikaner sollen Russland verlassen: US-Behörden geben wegen Teilmobilmachung Sicherheitswarnung raus

Die Gefahr: Nach der Teilmobilmachung durch Wladimir Putin könnten Menschen, die die amerikanische und russische Staatsbürgerschaft besitzen, für den Kriegsdienst eingezogen werden. „US-Bürger, die sich in Russland aufhalten, sollten sofort ausreisen“, heißt es weiter. Gleichzeitig wird auch empfohlen, nicht mehr nach Russland zu reisen. Auch der Focus hat über die Bekanntmachung berichtet. Derweil ist ein Ende des Kriegs in der Ukraine noch nicht in Sicht.

Inwieweit die russische Regierung derzeit versuchen könnte, Amerikaner tatsächlich an der Ausreise zu behindern, kann nur gemutmaßt werden. Allerdings warnt die US-Botschaft davor, dass sie nur bedingt Unterstützung für US-Bürger leisten könnte. Seit Tagen ist die Stimmung in Russland wegen der Teilmobilmachung angespannt. In vielen Städten kommt es immer wieder zu Protesten. Insbesondere Frauen zieht es auf die Straßen, um auf den „Irrsinn“ der Teilmobilmachung aufmerksam zu machen. Vor dem Hintergrund der Proteste haben die USA ebenfalls zur Vorsicht geraten. Sicherheitskreise befürchten schon länger, dass der Ukraine-Krieg auch zu einem Atomkrieg 2022 werden könnte.

Gefahr durch Proteste und Teilmobilmachung: Amerikaner sollen Russland verlassen

Der Hintergrund: Bereits in der Vergangenheit sei es häufiger vorgekommen, dass russische Behörden auch Amerikaner bei Demonstrationen festgenommen haben. US-Bürger sollten aus diesem Grund derzeit besonders vorsichtig sein und Proteste meiden. In Russland gibt es zudem Gerüchte, dass Putin Festgenommene von den Demos direkt für die Front rekrutiert.

Während die USA damit einen entschlossenen Schritt im Ukraine-Krieg wählen, sind andere Nationen noch verhaltener. Das Auswärtige Amt aus Deutschland rät aktuell von Reisen in die Russische Föderation ab und warnt vor Aufenthalten in Belgorod, Kursk, Brjansk, Woronesch, Rostow, Krasnodar. Gleichzeitig weist die Behörde darauf hin, dass russische Beamte bei Doppelstaatern nur die russische Staatsangehörigkeit anerkannt wird. Aus diesem Grund könnten auch Deutsch-Russen zum Kriegsdienst einberufen werden. Ob andere Staaten nun den gleichen Schritt wie die USA wählen, bleibt abzuwarten – allerdings ist es naheliegend: Schon bei vorangegangenen Konflikten kam es vor, dass Nationen sich an den Empfehlungen der Amerikaner orientierten.