„Schande“: UN feiert plötzlich auf Russisch – heftige Kritik, selbst Ukraine reagiert gehässig

Von: Richard Strobl

Teilen

Der beschädigte Kachowka-Staudamm in der Nähe von Cherson. Auf einen UN-Tweet reagierte die Ukraine mit einem KI-generierten Foto. (Collage) © Collage: dpa/Ukraine‘s Presidential Office // Twitter/@Ukraine

Der Anschlag auf den Kachowka-Staudamm sorgt im Ukraine-Krieg für Aufsehen. Ein Tweet der UN direkt im Anschluss sorgt für viel Unverständnis.

New York – „Russland hat eine ökologische Massenvernichtungswaffe gezündet“, mit diesen harten Worten kommentierte Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj den Anschlag auf den Kachowka-Staudamm in der Ukraine. Die Ukraine wirft Russland vor, den Staudamm gesprengt zu haben. Russland gibt seinerseits zwar der Ukraine die Schuld, doch viele Experten sehen durch den gesprengten Damm vor allem Vorteile für Russland. So könnte man versuchen, die Gegenoffensive der Ukraine zu stoppen, vermuten einige.

Russland-Tweet der UN kurz nach Staudamm-Explosion sorgt für Irritationen

Gerade vor diesem Hintergrund sorgt ein Twitter-Beitrag der Vereinten Nationen kurz nachdem der Staudamm zerstört wurde für Aufsehen und große Irritationen. „Dienstag ist Tag der russischen Sprache“, twitterte die englischsprachige Version des UN-Twitter-Accounts. Dazu repostete man einen Beitrag der russischsprachigen Ausgabe der UN und warb dafür diesem Partner-Account zu folgen.

Unter dem Tweet sammelten sich in kürzester Zeit etliche verärgerte Kommentare. „Sie loben die russische Sprache, während Russland den größten Ökozid in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg begeht. So eine Schande“, schrieb etwa ein Nutzer an die UN. Etliche andere schließen sich an und sprechen von „Schande“.

UN erfährt nach Russland-Tweet Welle der Kritik

Ein anderer fasst seine Sicht der Dinge wie folgt zusammen: „Wirklich? Russland marschiert in der Ukraine ein, sprengt Krankenhäuser, Schulen in die Luft, verschleppt Kinder, vergewaltigt und foltert und jetzt - gerade heute - sprengt es einen Staudamm, sodass hunderte Siedlungen geflutet werden und ihr denkt, es ist ein guter Tag, um irgendetwas Russisches zu feiern?“

Ukraine-Krieg reicht jetzt bis nach Moskau: Fotos zeigen den Schaden durch Drohnen-Angriffe Fotostrecke ansehen

Womöglich war der Tweet automatisiert, vorgeplant und erschien auch deshalb zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt. Auf diese Möglichkeit weisen auch etliche Nutzer hin, stellen aber fest: „In der Geschichte der schlecht getimten Tweets ist das einer der schlimmsten.“ Am Abend wurde der Tweet der UN schon 7,6 Millionen Mal angesehen und sammelte fast 30.000 Kommentare.

Auch die Ukraine hat der Beitrag mittlerweile erreicht. Die Twitterseite des Kriegs-Landes antwortete auf den UN-Post und schrieb: „Fröhlichen Tag der russischen Sprache“. Dazu teilte man ein offensichtlich durch Künstliche Intelligenz generiertes Foto, auf dem Wassermassen den Saal der UN-Generalversammlung in New York fluten.

Offensichtlich eine Anspielung auf die Wassermassen, die in Folge des zerstörten Staudamms in der Ukraine nun viele Ortschaften bedrohen. (rjs)