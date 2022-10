Lawrow füttert Putins große US-Erzählung – samt Seitenhieb auf Deutschland

Von: Franziska Schwarz

Russlands Außenminister Sergej Lawrow (Aufnahme vom September 2022 in Moskau) © Pavel Bednyakov/dpa

Sergej Lawrow erhebt Vorwürfe – auffälligerweise nur gegen die USA. Der Tonfall gen Europa ändert sich teils. News-Ticker zur Kriegsdiplomatie.

Moskau – Bereits in seiner Annexions-Rede Ende September hatte Kremlchef Wladimir Putin die EU als „Vasall“ der USA bezeichnet. Nun hat Russlands Außenminister Sergej Lawrow in diesem Sinne nachgelegt. Er bezeichnete den Kurs der US-Regierung unter Präsident Joe Biden vor dem Hintergrund der russischen Invasion in die Ukraine als durch „eigennützige ökonomische Interessen“ sowie einen „ideologisch bedingten Überlegenheitskomplex“ getrieben.

Ukraine-Krieg: Lawrow wettert gegen die USA

Das sagte der Politiker der russischen staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge in einem Interview zum Film „A World on the Verge. Lessons of the Cuban Missile Crisis“. Es wurde am Sonntag (30. Oktober) auf der Webseite des russischen Außenministeriums publiziert.

Zudem wollten die USA Europa militärisch schwächen sowie deindustrialisieren, sagte Lawrow laut Tass weiter. Washington wolle Europa in einer „Hab-acht-Stellung“ halten, damit dessen Länder die Ukraine mit Waffenlieferungen „fluten“ und anschließend ihre Waffenarsenale wieder mit US-Lieferungen auffüllen „müssen“.

Sanktionen gegen Russland: Putins Außenminister sendet Botschaften nach Europa

Zu diesem Schluss kämen nicht nur „mehr und mehr Ökonomen in Russland“, sondern auch im Westen. Lawrows Argumentation: „Immer mehr deutsche Unternehmen verlagern ihre Produktion in die USA, mit Folgen für ihre langfristige Wettbewerbsfähigkeit.“ Die Europäer würden unter den Sanktionen gegen Russland längst deutlich stärker als die USA leiden, behauptete Lawrow. Die Äußerung dürfte sich nicht zuletzt an Unzufriedene in Europa gerichtet haben.

Womöglich hat die Tirade aber auch eine innenpolitische Bedeutungsebene. Ein Vertrauter des Kremlkritikers Alexej Nawalny, Leonid Wolkow, äußerte kürzlich, dass Putins Hetze gegen die USA laut Meinungsumfragen in der russischen Bevölkerung zwar verfange – Europas Ruf aber wesentlich schwerer zu beschädigen sei. Viele Russen hätten sich etwa durch Reisen bereits ein eigenes Bild von Europa verschafft. Allerdings waren zuletzt auch irritierende Vorwürfe Russlands in dieser Richtung zu vernehmen. (frs)