Ukraine-Krieg: Russische Verluste verhindern Kessel um Bachmut

Von: Karolin Schäfer, Nadja Austel, Nail Akkoyun, Andreas Apetz

Die Ukraine fügt Russland weiter empfindliche Verluste zu. Schwer umkämpft ist nach wie vor die ostukrainische Stadt Bachmut. Der News-Ticker.

Verluste im Ukraine-Krieg: Hunderte russische Wehrpflichtige sind gefallen

Hunderte russische Wehrpflichtige sind gefallen Generalstab: Im Ukraine-Krieg sind mehr als 110.000 russische Soldaten getötet worden

Im Ukraine-Krieg sind mehr als 110.000 russische Soldaten getötet worden Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt in unserem Newsticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Update vom Sonntag, 8. Januar, 6.00 Uhr: Wie das Institut für Kriegsstudien mitteilt, seien russische Truppen noch weit davon entfernt, Bachmut einzukesseln. Die russische Offensive in Soledar, Oblast Donezk, deute aufgrund hoher Verluste nicht auf eine bevorstehende Einkreisung von Bachmut hin - im Gegensatz zu den Behauptungen russischer Propagandisten, Russland habe Soledar eingenommen. So ist die Einschätzung des Instituts für Kriegsstudien.

Russische Verluste im Ukraine-Krieg: „Tiefer Rückzug“ für Russland nicht mehr möglich

+++ 21.20 Uhr: Dank der Maßnahmen der ukrainischen Verteidigungskräfte können die russischen Angreifer an der Tavria-Front sich nicht mehr weit hinter die Frontlinien zurückziehen. Das berichtete der ukrainische Brigadegeneral Oleksandr Tarnavskyi: In diesem Gebiet gebe es „für den Feind das Konzept des ‚tiefen Rückzugs‘ nicht mehr.“

Ukrainische Soldaten feuern eine Pion (M-1975) Kanonenhaubitze auf russische Stellungen. (Archivfoto) © Libkos/dpa

Man habe außerdem an den Fronten von Charkiw und Cherson dank einer „geschickten Kombination aus Feuer und Manöver“ erfolgreiche Gegenoffensiven durchgeführt. Das ukrainische Militär kontrolliere nun die Verteidigungshandlungen der russischen Besatzungstruppen.

Russische Verluste im Ukraine-Krieg: 18 Wagner-Söldner bei Bachmut-Angriff getötet

+++ 19.40 Uhr: Einem Bericht der Ukrainska Pravda zufolge verloren die russischen Streitkräfte bei einem Angriffsversuch während der „Weihnachtsruhe“ bei Bachmut 18 Wagner-Söldner, mehr als 20 russische Angreifer seien zudem verwundet worden. Das Nachrichtenportal bezieht sich auf Informationen des ukrainischen Grenzschutzdienstes an der Front.

Russische Verluste im Ukraine-Krieg: „Blutige Kämpfe“ bei Bachmut

+++ 16.15 Uhr: Im Osten der Ukraine kommt es trotz „Weihnachtsruhe“ weiterhin zu heftigen Kämpfen. Laut dem ukrainischen Nachrichtenportal Pravda gäbe es derzeit ein schweres Aufeinandertreffen rund um die zerstörte Stadt Soledar in der Region Donezk, unweit entfernt von der hart umkämpften Stadt Bachmut.

Dabei bezieht sich das Portal auf Serhii Cherevatyi, Sprecher der östlichen positionierten Truppen der Ukraine. „Es finden dort heftige, blutige Kämpfe statt“, wird der Sprecher zitiert. Alleine an dieser Front habe es seit Samstagmorgen mehr als 75 russische Angriffe und zehn Gefechte gegeben.

Russische Medien berichteten von einem militärischen Vorstoß in das Gebiet um die Stadt Soledar in der Region Donezk. Cherevatyi wies darauf hin, dass die Angreifer – trotz heftiger Kämpfe – zurückgeschlagen werden konnten und sich das Gebiet nicht unter russischer Kontrolle befinde. Man tue alles, um die taktischen Positionen zu halten und dem Feind Schaden zuzufügen, erklärte der Pressesprecher der ukrainischen Truppen.

Verluste für Russland: Kommandeur getötet – Ukraine verhindert Vormarsch im Osten

+++ 14.40 Uhr: Scharfschützen des staatlichen Grenzschutzes der Ukraine haben den Vormarsch einer russischen Einheit gestoppt, die eine Festung der ukrainischen Verteidiger in der Nähe von Bachmut, Region Donezk, angreifen wollte. Darüber informiert der ukrainische Grenzschutzdienst auf seiner Homepage. Dort heißt es: „Eine Scharfschützengruppe des Grenzschutzes stoppte den Vormarsch der feindlichen Infanterie [...]. Die Gewehreinheit der Besatzer rückte vor, um eine Festung der ukrainischen Verteidiger anzugreifen.“

Während der Observation des russischen Feindes, soll der Kommandeur der Einheit ausgemacht und mit gezielten Schüssen ausgeschaltet worden sein. Nach dem Abschuss des Kommandeurs trat die Militäreinheit den Rückzug an. Ein weiterer Maschinengewehrschütze wurde ebenfalls getötet.

News zum Ukraine-Krieg: Russland bangt um Verlust von „Schlüsselstadt“

+++ 12.00 Uhr: Auch inmitten der angekündigten 36-stündigen Waffenruhe Russlands machen Kampfhandlungen im Ukraine-Krieg keine Pause. Besonders schwere Gefechte werden in der Region Donezk ausgetragen. Dem Bericht des britischen Verteidigungsministeriums zufolge fühlen sich die russischen Kommandeure wahrscheinlich durch die ukrainische Gegenoffensive um Kreminna bedroht, da sie die umkämpfte Stadt als „Schlüssel für einen künftigen Vorstoß zur Besetzung des restlichen Gebiets Donezk“ betrachten.

Südlich von Kreminna toben andauern schwere Kämpfe um die weitgehend zerstörte Stadt Bakhmut im Gebiet Donezk. Seit Monaten hat Russland seine Truppen und Ausrüstung zusammengezogen, um die Stadt zu erobern. Im Osten und Süden der Ukraine gibt heftige Kämpfe, bei denen russische Angriffe auf Wohngebiete weiterhin zahlreiche zivile Opfer fordern.

Verluste im Ukraine-Krieg: Russland verliert 500 Soldaten innerhalb eines Tages

+++ 8.40 Uhr: Der ukrainische Generalstab hat in seinem Reporting vom Samstag (7. Januar) die aktuellen Zahlen zum Ukraine-Krieg bekannt gegeben. Innerhalb eines Tages verlor die russische Armee fast 500 Soldaten, mehrere Artilleriesysteme, zwei Panzer und Luftabwehrsysteme sowie einige Fahrzeuge.

Soldaten: 110.740 (+490)

110.740 (+490) Flugzeuge: 285

285 Hubschrauber: 272

272 Panzer: 3066 (+2)

3066 (+2) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 6125 (+1)

6125 (+1) Artilleriesysteme: 2062 (+3)

2062 (+3) Luftabwehrsysteme: 217 (+2)

217 (+2) Mehrfachraketenwerfer: 431 (+0)

431 (+0) Autos und andere Fahrzeuge: 4798 (+1)

4798 (+1) Schiffe: 16 (+0)

16 (+0) Unbemannte Kampfdrohnen: 1844 (+0)

1844 (+0) (Quelle: Meldung des ukrainischen Generalstabs vom 7. Januar)

Verluste im Ukraine-Krieg: Explosionen in russisch besetzten Gebieten

Update vom Samstag, 7. Januar, 7.15 Uhr: Der ukrainische Generalstab berichtet, dass das ukrainisches Militär russische Angriffe in der Nähe von 14 Siedlungen in den Oblasten Luhansk und Donezk abgewehrt hat. Das vermeldet The Kyiv Independent.

Im Laufe des vergangenen Tages hat Russland einen Raketenangriff und 20 Angriffe mit Mehrfachraketen abgefeuert, teilte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte weiter mit.

Verluste im Ukraine-Krieg: Explosionen in russisch besetzten Gebieten

+++ 22.45 Uhr: In mehreren von Russland besetzten Regionen ereigneten sich am Freitag Explosionen. In der Nähe des Bahnhofs von Melitopol in der Region Saporischschja sei eine laute Explosion zu hören gewesen, teilte Iwan Fedorow, Bürgermeister der Stadt, beim Kurznachrichtendienst Telegram mit.

Im russisch besetzten Mariupol soll es ebenfalls ein Explosionsgeräusch gegeben haben. Dem Berater des Bürgermeisters der südukrainischen Stadt zufolge, ist die Luftabwehr aktiviert worden. In der Region sei verstärkte Flugaktivität gemeldet worden – auch in Richtung Saporischschja.

Verluste im Ukraine-Krieg: Bis zu hundert russische Soldaten außer Gefecht

+++ 20.08 Uhr: Wie der ukrainische Generalstab mitteilt, wurden bei einem Angriff der ukrainischen Streitkräfte auf einen Stützpunkt russischer Truppen am Vortag mehrere Dutzend Soldaten verletzt. Der betreffende Stützpunkt liege in einem Dorf in der Oblast Cherson, nahe der von Russland besetzten Halbinsel Krim.

„Derzeit ist bekannt, dass bis zu 100 verwundete (russische) Soldaten in örtliche Krankenhäuser gebracht wurden“, so der Generalstab. Die Zahl der getöteten russischen Soldaten stehe noch nicht fest.

Russische Verluste im Ukraine-Krieg: Russland verliert 539 Wehrpflichtige

+++ 15.55 Uhr: Laut einer gemeinsamen Berechnung der BBC Russland und der russische Nachrichtenagentur Mediazone sind nach aktuellem Stand 539 russische Wehrpflichtige in der Ukraine getötet worden. Die bei dem Angriff in Makijiwka gefallenen wehrpflichtigen Soldaten wurden dabei nicht eingerechnet.

„Auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Daten ist es uns gelungen, die Namen von 500 Wehrpflichtigen zu ermitteln, die seit Oktober in der Kampfzone auf dem Territorium der Ukraine getötet wurden. Weitere 39 Personen sind auf dem Territorium Russlands gestorben“, so der Bericht. Als angebliche Todesursache seien dabei am häufigsten Herzprobleme, Unfälle und Alkoholmissbrauch gemeldet worden.

Laut Bericht der Ukrainska Pravda jedoch sollen die Wehrpflichtigen als Gründe für die hohen russischen unter anderem den intensiven und präzisen Artilleriebeschuss aus der Ukraine nennen. Auch die schlechte Koordinierung zwischen den russischen Einheiten sowie Probleme mit der Kommunikation und dem Kartenmaterial würden genannt.

Verluste im Ukraine-Krieg: Russland bezahlt teuer für annektierte Gebiete

+++ 11.20 Uhr: Die von Russland völkerrechtswidrig annektierten Gebiete in der Ostukraine werden dem Kreml nach Einschätzung britischer Regierungsexperten teuer zu stehen kommen. Das geht aus dem Geheimdienst-Update zum Ukraine-Krieg des britischen Verteidigungsministeriums am Freitag hervor. Demnach sind Luhansk und Donezk, die von der russischen Führung als Volksrepubliken bezeichnet werden, schon seit längerem eine finanzielle Belastung für Moskau. Im Rahmen von weltweit nicht anerkannten Scheinreferenden wurden sie im September in die Russische Föderation integriert; zum Jahreswechsel wurden auch die Separatistenmilizen der beiden Gebiete in die regulären Streitkräfte Russlands eingegliedert.

„Jetzt, da der Kreml sich offen dazu verpflichtet hat, sie zu unterstützen, werden sie eine große politische, diplomatische und finanzielle Belastung für Russland darstellen, lange über die derzeitige Phase des Konflikts hinaus“, hieß es in der Mitteilung zu den beiden Gebieten.

Verluste im Ukraine-Krieg: Keine taktischen Erfolge Russlands

Update vom Freitag, 06. Januar, 07.48 Uhr: Gestern starteten russische Truppen Offensiven in Richtung Bachmut und Lyman. Dabei versuchten sie ihre taktische Position in Richtung Kupiansk und Avdiivka zu verbessern. Der Versuch blieb laut eines Berichtes erfolglos. Die Verteidigungskräfte der Ukraine konnte russische Angriffe in der Nähe von insgesamt zwölf Siedlungen abgewehrt.

Verluste im Ukraine-Krieg: Russische Soldaten mit Mörsern vertrieben

Erstmeldung vom Donnerstag, 05. Januar: Moskau/Kiew – Scharfschützen des ukrainischen Grenzschutzes sollen an der Bachmut-Front mehrere russische Soldaten aus einer Entfernung von 1500 Metern mithilfe von Scharfschützengewehren getötet haben. Darüber hinaus sollen Mörser eingesetzt worden sein, um weitere Soldaten der russischen Armee zu vertreiben. Dies berichtet der Staatliche Grenzschutzdienst der Ukraine auf Telegram.

Darüber hinaus sind Videoaufnahmen aufgetaucht, die angeblich zeigen, wie Jewgeni Prigoschin, Chef der Söldnergruppe Wagner, rekrutierte Gefangene beglückwünscht, die nach sechsmonatigen Einsätzen in der Ukraine begnadigt wurden. Das russische Staatsagentur RIA Novosti veröffentlichte das Video, in dem Prigoschin mutmaßliche Wagner-Rekruten, umarmt und mit ihnen spricht. Zuletzt sind in den Kämpfen rund um Bachmut auch viele Wagner-Söldner getötet worden – Russland wertet die Kämpfer jedoch nicht als offizielle Todesopfer. (nak/kas)