Russland bestätigt: Putin vor Xi-Gespräch - diplomatische Abfuhr für Biden und Macron

Von: Linus Prien, Bedrettin Bölükbasi, Franziska Schwarz

Russlands Präsident Wladimir Putin neben Chinas Machthaber Xi Jinping. (Archivbild) © Sergei Bobylev/dpa

Wladimir Putin und sein Sprecher meldeten sich in Russlands TV zu Wort. Es ging auch um Deutschland. News-Ticker zur Diplomatie im Ukraine-Krieg.

Update vom 26. Dezember, 11.41 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin will nach Kremlangaben bis zum Jahreswechsel mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping sprechen. „Tatsächlich wird ein solcher Kontakt vorbereitet“, bestätigte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Über das Format der Gespräche - ein Telefonat oder ein persönliches Treffen - wollte der 55-Jährige nichts verraten. Die Beziehungen beider Länder gelten ungeachtet des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine als gut.

Im Gegensatz zum Gespräch mit Xi sucht der Kreml nach eigenen Angaben keinen Kontakt mit dem Westen. Peskow dementierte, dass in den nächsten Tagen ein Telefonat mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron geplant sei. Auch einen Neujahrsgruß an US-Präsident Joe Biden werde es nicht geben, versicherte Putins Sprecher.

Ukraine-News: Ukraine möchte Russland als ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats entfernen

Update vom 26. Dezember, 9:57 Uhr: Die Ukraine will am Montag beantragen, dass Russland als ständiges Mitglied aus dem UN-Sicherheitsrat entfernt wird. „Morgen werden wir offiziell unseren Standpunkt darlegen“, sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba am späten Sonntagabend im ukrainischen Fernsehen. „Wir haben eine sehr einfache Frage: Hat Russland das Recht, ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates zu bleiben und überhaupt in den Vereinten Nationen zu sein?“

„Wir haben eine überzeugende und begründete Antwort: Nein, das hat es nicht“, fügte er hinzu. Laut Kuleba wird die Frage bereits in Diplomatenkreisen diskutiert. Das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen besteht aus 15 Mitgliedern. Seine Aufgabe ist es, weltweite Krisen zu bewältigen, etwa durch die Verhängung von Sanktionen, die Genehmigung von Militäraktionen und die Genehmigung von Änderungen der UN-Charta. Zu den fünf ständigen Mitgliedern mit Vetorecht gehören neben Russland die USA, Großbritannien, Frankreich und China.

Ukraine-News: Selenskyj stimmt Bevölkerung auf Angriffe in der Weihnachtszeit ein

Update vom 25. Dezember, 21.00 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Bevölkerung seines Landes mit Blick auf die noch wenigen verbliebenen Tage in diesem Jahr vor weiteren russischen Angriffen gewarnt. „Wir müssen uns bewusst sein, dass unser Feind versuchen wird, diese Zeit für uns dunkel und schwierig zu machen“, sagte er am Sonntagabend in seiner täglichen Videoansprache, die im Kurznachrichtendienst Telegram veröffentlicht wurde.

Russland habe in diesem Jahr alles verloren, was es verlieren konnte. „Aber es versucht, seine Verluste mit der List seiner Propagandisten, nach den Raketenangriffen auf unser Land, auf unseren Energiesektor, auszugleichen“, unterstrich Selenskyj. „Ich weiß, dass die Dunkelheit uns nicht daran hindern wird, die Besatzer zu ihren neuen Niederlagen zu führen“, sagte der ukrainische Staatschef weiter und ergänzte: „Aber wir müssen auf jedes Szenario vorbereitet sein.“ Selenskyj richtete scharfe Worte an die russischen Militärs, die nach ukrainischen Angaben am Samstag in Cherson im Süden des Landes mit Artillerieangriffen mindestens 16 Menschen getötet und weitere 64 verletzt hatten. „Unmenschen“, sagte er. „Wir werden jeden Mörder finden.“

Ukraine-Krieg: Erdogan wirft Westen „Provokation“ vor und lobt Rolle der Türkei

Update vom 25. Dezember, 19.40 Uhr: Der türkische Staatspräsident Erdogan hat dem Westen im Ukraine-Krieg „Provokation“ vorgeworfen. Bei einer Jugendveranstaltung in der türkischen Stadt Erzurum lieferte Erdogan auf Nachfrage einer Studentin eine Zusammenfassung zum Jahr 2022 und äußerte sich dabei auch über den russischen Angriffskrieg. „Der Westen hat hier leider nur Elemente von Provokation aktiviert“, sagte Erdogan laut einer Aufzeichnung der Veranstaltung auf seinem offiziellen Twitter-Account. Der türkische Staatschef ergänzte: „Der Westen hat keine Bestrebungen unternommen, als Vermittler zu fungieren.“

Im Gegensatz zum Westen habe die Türkei die Vermittlerrolle übernommen, sagte er. Erdogan brüstet sich immer wieder mit „diplomatischen Siegen“ im Ukraine-Krieg. Dazu gehören etwa der Austausch von Gefangenen zwischen den Kriegsparteien und auch der Getreidedeal. Der Regierung von Erdogan zufolge zeigt dies die diplomatisch wichtige Rolle von Ankara in der Welt. Neben Getreide wolle man sich in Zukunft zusammen mit Russland auch für den Export von Dünger aus dem Kriegsgebiet einsetzen, erklärte Erdogan.

Ukraine-Krieg: China versichert unparteiische Position bei Russlands Angriffskrieg

Update vom 25. Dezember, 18.40 Uhr: Nach Angaben des chinesischen Außenministers Wang Yi will Peking das „strategisch gegenseitige Vertrauen sowie die gegenseitig vorteilhafte Kooperation“ mit Russland weiter ausbauen. Dennoch will China die aktuelle Position zum Ukraine-Krieg offenbar weiter aufrechterhalten, wie die Nachrichtenagentur Associated Press unter Berufung auf eine Rede von Wang bei einer Videokonferenz in Peking berichtete.

Bislang habe China die „fundamentalen Prinzipien von Objektivität und Unparteilichkeit“ verfolgt, sagte Wang demnach. Außerdem habe Peking dabei „keine Seite bevorzugt oder Öl ins Feuer gegossen“, um „egoistische Gewinne“ zu erzielen. Die chinesische Regierung ruft immer wieder zu Zurückhaltung auf und fordert auch Verhandlungen im Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine.

Russische Kampfflugzeuge für den Iran – Putin will Teheran wohl mit dutzenden Su-35 versorgen

Update vom 25. Dezember, 17.30 Uhr: Im Hintergrund des Ukraine-Krieges vertieft sich die militärische Zusammenarbeit zwischen Russland und dem Iran immer stärker. Für die Lieferung von iranischen Kamikazedrohnen durch Teheran will Moskau jetzt offenbar eine Gegenleistung erbringen – in Form von Kampfflugzeugen. Der israelische Sender Keshet12 berichtete unter Berufung auf westliche Geheimdienstquellen, Russland wolle dem Iran bis zu 24 Su-35-Kampfflugzeuge liefern, die eigentlich für Ägypten bestimmt gewesen seien. Da die USA aber den Deal verhindert hätten, sei Russland ohnehin auf der Suche nach einem neuen Käufer gewesen.

Zudem sprach der Chef des israelischen Geheimdienstes Mossad, David Barnea, von Informationen über Pläne des Iran, die Lieferung von fortschrittlichen Waffen an Russland zu „vertiefen und auszuweiten“. Dies sei das erste Mal, dass der Mossad-Chef öffentlich auf die militärische Zusammenarbeit der beiden Länder hingewiesen habe, berichtete das israelische Nachrichtenportal Walla News.

Ukraine-News: Selenskyj-Berater Podolyak ruft Putin zur „Rückkehr zur Realität“ auf

Update vom 25. Dezember, 16.20 Uhr: Der ukrainische Präsidentenberater Michailo Podolyak hat im Kurznachrichtendienst Twitter Wladimir Putins These dementiert, dass Russland zwar Verhandlungen wolle, die Ukraine dies aber ablehne. „Putin muss in die Realität zurückkehren“, schrieb Podolyak in seinem Tweet. Schließlich habe Russland die Ukraine „im Alleingang angegriffen“ und töte ukrainische Menschen. Außerdem wolle Russland in Wahrheit keine Verhandlungen, sondern versuche lediglich, sich der Verantwortung zu entziehen. Dies sei „offensichtlich“, weshalb sich die Ukraine um ein „Tribunal“ bemühe. Kiew fordert ein Sondertribunal für russische Kriegsverbrechen in Den Haag.

Ukraine-News: Putin-Sprecher Peskow nimmt Deutschland ins Visier

Update vom 25. Dezember, 14.36 Uhr: Nicht nur Wladimir Putin, auch Dmitri Peskow kam in der Sendung „Moskau.Kreml.Putin“ im russischen TV-Sender Rossija-1 zu Wort. Der Kreml-Sprecher nahm bei seinen Ausführungen auch Deutschland ins Visier. Hintergrund war Putins Reise in die Belarus-Hauptstadt Minsk und sein Besuch beim dortigen Machthaber Alexander Lukaschenko am 19. Dezember. In Deutschland hatte man sich angesichts des Besuchs besorgt gezeigt, dass Belarus nun als offizielle Kriegspartei in den Ukraine-Krieg einsteigen könnte. Dies war nicht geschehen. Die Spekulationen nannte Peskow nun „absolut absurd“.

Russland und Belarus seien die „engsten Verbündeten“ und ihr Kontakt gehe niemanden etwas an. Zudem richte sich der Kontakt nicht gegen irgendjemanden, sondern werde zum gegenseitigen Nutzen gepflegt. Nach Tass-Angaben nannte Peskow entsprechende Sorgen aus Deutschland dumm und unbegründet. Bei dem Austausch zwischen Lukaschenko und Putin sei es um die staatlichen Beziehungen in den Bereichen Wirtschaft, Kultur, humanitärer Austausch, Sicherheit und Verteidigung gegangen.

Putin zu Russlands Ukraine-Vorgehen: „Bewegen uns in richtige Richtung“

Update vom 25. Dezember, 13.44 Uhr: Mehr Aussagen aus dem neuesten im russischen Staats-TV gesendeten Putin-Kurzinterview: „Ich denke, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen, wir schützen unsere nationalen Interessen, die Interessen unserer Bürger, unser Menschen“, sagte der Kremlchef laut der dpa.

Putin betonte erneut, dass Russland bereit sei zu Verhandlungen für eine Lösung des Ukraine-Konflikts - fügte aber hinzu: „Nicht wir lehnen Verhandlungen ab, sondern sie“. Putin hatte den Krieg am 24. Februar 2022 begonnen. Der Kremlchef reagierte auch auf die Frage, ob nicht inzwischen eine gefährliche Linie in dem Konflikt mit dem Westen erreicht sei. Das wies Putin zurück. Es gebe keine andere Wahl, Russland habe bereits seit 2014 versucht, den Konflikt friedlich zu lösen.

Moskau sieht die westlichen Staaten - allen voran die USA - wegen der Waffenlieferungen an Kiew als Kriegspartei. Putin warf dem Westen zudem erneut vor, 2014 den Sturz des damaligen Präsidenten Viktor Janukowitsch herbeigeführt zu haben.

Ukraine-News: USA versprechen Kiew Patriot-Luftverteidigungssysteme

Erstmeldung vom 25. Dezember: Moskau - Mit den Patriot-Flugabwehrwaffen könnten nunmehr Staat und Volk gleichermaßen geschützt werden, jubelte Wolodymyr Selenskyj nach seinem jüngsten Besuch in Washington. Das Luftverteidigungssystem Patriot kann Flugzeuge, Marschflugkörper, Drohnen und Raketen auch in größerer Entfernung abwehren. Es dürfte Russlands Angriffe mit Raketen und Drohnen auf die zivile Infrastruktur in der Ukraine erschweren.

Putin nervös wegen Patriot-Lieferungen? Kremlchef prahlt im Staats-TV

Sein Widersacher und russischer Amtskollege Wladimir Putin reagierte nun giftig auf die angekündigten Patriot-Lieferungen der USA an Kiew: Russland werde die Luftabwehrsysteme im ukrainischen Kriegsgebiet „natürlich zu 100 Prozent zerstören“, sagte er am ersten Weihnachtsfeiertag einem Interview mit dem staatlichen Sender Rossija 1.

Putin-Interview in russischem Fernsehen: „Westen will außeinanderreißen“

Putin beschuldigte den Westen außerdem, Russland „auseinanderreißen“ zu wollen. „Der Kern des Ganzen ist die Politik unserer geopolitischen Gegner, die darauf abzielt, Russland, das historische Russland, zu zerreißen“, sagte er. Sie hätten „immer versucht, ‚zu teilen und zu erobern‘“. Sein Ziel sei „etwas anderes - das russische Volk zu vereinen“.

Putin rechtfertigt den russischen Überfall auf die Ukraine mit dem Konzept des „historischen Russlands“, wonach Ukrainer und Russen ein Volk seien. „Wir handeln in die richtige Richtung, wir schützen unsere nationalen Interessen, die Interessen unserer Bürger, unseres Volkes“, sagte Putin. Er warf Kiew und dem Westen vor, im Gegensatz zu Moskau nicht zu Friedensverhandlungen im Ukraine-Konflikt bereit zu sein. (AFP/dpa/frs)