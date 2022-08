Putin poltert mitten in Taiwan-Krise über Pläne des Westens im asiatisch-pazifischen Raum

Von: Fabian Müller

Teilen

Russland wolle keine Atomwaffen einsetzen, betont Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Die Lage am AKW Saporischschja ist weiter komplex. Der News-Ticker zu den Verhandlungen.

Update vom 16. August, 12.15 Uhr: Laut dem russischen Präsidenten Wladimir Putin versuchen westliche Länder, ein „Nato-ähnliches System“ auf den asiatisch-pazifischen Raum auszuweiten. Das berichtet der britische Guardian. In seiner Begrüßungsrede auf der internationalen Sicherheitskonferenz in Moskau sagte Putin außerdem, die USA versuchten, den Konflikt in der Ukraine „in die Länge zu ziehen“.

Der Besuch der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan Anfang des Monats sei zudem „eine sorgfältig geplante Provokation“ gewesen. Die Aussagen Putins sind besonders im Zusammenhang mit den derzeitigen Spannungen zwischen Taiwan und China brisant. Seit dem Besuch von Pelosi in dem Inselstaat hält China vermehrt Militärübungen in der Region ab.

Putin-Minister Schoigu sieht keinen Grund für Atomwaffeneinsatz - und macht USA großen Vorwurf

Erstmeldung: Moskau - Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu sieht derzeit keinen Grund, in der Ukraine Atomwaffen einzusetzen. Das erklärte Schoigu in seiner Rede bei einer internationalen Sicherheitskonferenz in Moskau. Der russische Verteidigungsminister betonte zudem, die Einsätze ukrainischer Truppen würden von den USA und Großbritannien geplant. Die NATO habe die Zahl ihrer Soldaten in Ost- und Zentraleuropa um ein vielfaches erhöht.

Wegen der kriegerischen Auseinandersetzungen rund um das Atomkraftwerk Saporischschja sprach Schoigu außerdem mit UN-Generalsekretär António Guterres. Das russische Verteidigungsministerium erklärte am Montag in Moskau, Schoigu habe mit Guterres „über die Bedingungen für den sicheren Betrieb des Atomkraftwerks Saporischschja“ gesprochen.

Verhandlungen rund um das AKW Saporischschja: Russische Armee hält Anlage seit März besetzt

Die russische Armee hält das Atomkraftwerk im Südosten der Ukraine seit März, kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs, besetzt, seit Ende Juli wurde es wiederholt beschossen. Kiew und Moskau machen sich gegenseitig für die Angriffe verantwortlich. Der Raketenbeschuss weckt Befürchtungen einer Katastrophe im größten Atomkraftwerk Europas. Der UN-Sicherheitsrat hatte am vergangenen Donnerstag eine Dringlichkeitssitzung dazu abgehalten.

Die ukrainische Regierung und ihre westlichen Verbündeten fordern eine entmilitarisierte Zone rund um das AKW und einen Abzug der russischen Truppen.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums haben Schoigu und Guterres am Montag auch über die Explosionen in der Haftanstalt von Oleniwka im von pro-russischen Separatisten besetzten Osten der Ukraine gesprochen. In dem Gefängnis hatte es Ende Juli mehrere Explosionen gegeben, bei denen dutzende ukrainische Insassen getötet wurden. Auch in diesem Fall machten sich die Ukraine und Russland gegenseitig für den Vorfall verantwortlich. (fmü mit afp)