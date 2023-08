Russlands Hetzkampagne auf Arabisch? Propaganda zu Koranverbrennungen sollen Westen spalten

Von: Bettina Menzel

Eine Koran-Verbrennung in Stockholm rief internationale Empörung hervor. Die schwedische Regierung geht von einer gezielten Kampagne aus, um „schwedischen Interessen zu schaden“ (Bild vom 31. Juli 2023). © IMAGO/Oscar Olsson/TT

Zwei Männer verbrennen in Stockholm einen Koran und lösen damit internationale Spannungen aus. Schweden geht von einer gezielten Kampagne aus, hinter der Russland stecken könnte.

Stockholm – Im Juli fand in Stockholm eine Koranverbrennung statt. Teilnehmer der Aktion: Zwei. Eine Randgruppe also, deren Meinung keineswegs die Ansichten der schwedischen Gesellschaft widerspiegelt. Dennoch löste der Protest wie auch ähnliche Aktionen zuvor eine internationale Welle der Empörung aus. Hinter der Kampagne könnte Russland stecken, vermutet die schwedische Regierung. Das Ziel Moskaus sei die Spaltung des Westens.

Koran mit Füßen getreten: Kleindemonstration löst internationale diplomatische Krise aus

Proteste gegen Koranverbrennungen in Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch (Symbolbild). © IMAGO/Habibur Rahman / aal.photo

Die zwei für die jüngste Koran-Schändung verantwortlichen irakischen Aktivisten Salwan Momika und Salwan Najem sind in Schweden keine Unbekannten. Bereits im Juni hatte Momika vor einer Moschee in Stockholm einige Seiten des Korans angezündet, Mitte Juli trampelte er vor der irakischen Botschaft auf einem Exemplar herum. Ende Juli trat er die heilige Schrift des Islam buchstäblich mit Füßen und zündete im Anschluss einige Seiten des Koran an.

„Ich möchte […] fordern, dass der Koran verboten wird“, hatte Momika in seinem Antrag geschrieben, den die Nachrichtenagentur AFP einsehen konnte. Weshalb genau, ist nicht abschließend geklärt. Wegen des Rechts auf freie Meinungsäußerung hatten die schwedischen Behörden die Veranstaltungen genehmigt, die schwedische Polizei hat jedoch Ermittlungen wegen Volksverhetzung eingeleitet.

Provokation mit Wirkung: Heftige Spannungen zwischen Schweden und muslimisch geprägten Ländern

Es sei „ziemlich offensichtlich“, dass es bei der Aktion „nur um Aufmerksamkeit“ gehe, sagte einer der Umstehenden der Nachrichtenagentur. Dennoch erzielte die Protestaktion offenbar die gewünschte Wirkung, denn sie sorgte für heftige Spannungen zwischen Schweden und muslimisch geprägten Ländern und führte dort sogar teils zu gewaltsamen Protesten.

Für Stockholm haben die jüngsten Koran-Schändungen nicht nur diplomatische Folgen, sondern ganz konkrete sicherheitspolitische: Das Land musste seine Grenzkontrollen verschärfen, da die Risiken im Land gestiegen seien, wie es von Regierungsseite hieß. Eine ähnliche Koran-Aktion rechtsextremer Demonstranten in Stockholm im Januar hatte sogar zu einer Verhärtung des türkischen Widerstands gegen den Nato-Beitritt Schwedens geführt. Das Land sei ein „Zufluchtsort für Terroristen“ hatte Ankara damals über Schweden gesagt.

Russland steckt laut Schweden hinter Hetzkampagne: Eine Million Publikationen, teils in arabischer Sprache

Russland versucht nach Ansicht Stockholms, die Einzelaktionen für seine Zwecke zu instrumentalisieren. Der schwedische Minister für Zivilverteidigung, Carl-Oskar Bohlin, sprach von einer „gezielten anti-schwedischen“ Kampagne, hinter der auch staatliche und halbstaatliche Akteure stecken würden, unter anderem Russland. Demnach werde absichtlich fälschlicherweise der Eindruck verbreitet, dass Schweden als Staat für die Koranverbrennungen verantwortlich sei, obwohl die Aktionen von Einzelpersonen ausgingen, die oft nur eine sehr schwache Verbindung zu Schweden hätten. „Wir sehen, wie diese Ereignisse auf eine komplett inkorrekte Weise im Informationsumfeld wiedergegeben werden, mit dem Ziel, und manchmal dem direkten Aufruf, Schweden und schwedischen Interessen zu schaden“, sagte der Minister.

Wir sind nicht sehr überrascht, denn Russland benutzt Narrative, die Schweden schlecht aussehen lassen und den Beitritt zur Nato erschweren.

Der Kommunikationschef der Behörde für psychologische Verteidigung, Mikael Östlund, berichtete von mindestens einer Million Publikationen zu Schweden seit Ende Juni, in denen oftmals fälschlicherweise behauptet werde, die schwedische Regierung unterstütze die Koranverbrennungen. Russland nutze dies, um sein Narrativ zu befördern. So hätten die staatlich kontrollierten russischen Medien RT und Sputnik beispielsweise eine Reihe von Artikeln in arabischer Sprache veröffentlicht. Damit wolle Moskau den Westen spalten und eine erhöhte Anspannung und Polarisierung in Schweden erzeugen sowie einen Nato-Beitritt des Landes erschweren, hieß es. Im August will der russische Präsident Wladimir Putin die Türkei besuchen, deren Zustimmung für eine schwedische Mitgliedschaft im transatlantischen Verteidigungsbündnis essenziell ist.

Schweden will an freier Meinungsäußerung festhalten, aber Koranverbrennungen unterbinden

Mit Propagandaartikeln in arabischer Sprache versuche Russland „Spannungen zwischen dem [...] Westen und den Menschen in den arabischsprachigen Ländern zu befördern“, sagte die Expertin Valentyna Shapowalow dem Guardian. Auch islamistische Extremisten verbreiten die falschen Narrative weiter. Langfristig wolle Russland auch Misstrauen in die traditionellen Medien säen, glaubt die Expertin Maria Brock laut Guardian.

Indes wächst der Druck auf Stockholm, die Koran-Schändungen zu unterbinden. Zwar will Schweden nicht vom Prinzip der freien Meinungsäußerung abrücken. Anfang August wurde aber bekannt, dass Stockholm Maßnahmen ergreifen will, um künftige Verbrennungen dennoch zu verhindern. Der Polizei sollen hierfür demnach weitreichende Befugnisse eingeräumt werden (bme/dpa/AFP).