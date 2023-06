Verteidigungsminister Schoigu: Putins Vertrauter nach dem Putschversuch vor dem Abgang?

Von: Christina Denk

Teilen

Wladimir Putin hat im Ukraine-Krieg bereits viele Offiziere entlassen. Folgt nun sein Verteidigungsminister und Vertrauter Schoigu? Es wird bereits über einen konkreten Nachfolger spekuliert.

Moskau – Nach dem beendeten Putschversuch der Wagner-Gruppe gibt es Spekulationen in Russland. Wird Wladimir Putin personelle Konsequenzen ziehen? Die Aufmerksamkeit richtet sich dabei auf den Verteidigungsminister und engen Vertrauten Putins: Sergei Schoigu. Schon länger gibt es Kritik an seiner Kriegsführung in der Ukraine. Könnte Putin seinen Vertrauten entlassen? Ein Sprecher des Kremls gibt erste Hinweise.

Verteidigungsminister Schoigu: Einst enger Vetrauter Putins – doch Putin zeigte ihm die kalte Schulter

In den letzten Monaten sah sich Verteidigungsminister Sergei Schoigu zunehmend unter Druck, nachdem der Ukraine-Krieg langsamer verlaufen war, als offenbar von russischer Seite erhofft. Zusätzliche Kritik kam immer wieder vonseiten der Wagner-Gruppe. Wagner-Chef Prigoschin warf Schoigu vor, seine Truppen nicht richtig zu führen, zu wenig Munition zu liefern oder feige in der Kriegsführung zu sein. Auch der Putschversuch am Wochenende soll damit zusammenhängen, schätzt Pierre Razoux, französischer Verantwortlicher für den Mittelmeerdialog, laut Moscow Times die Lage ein. Prigoschin habe die Nachricht senden wollen, dass Schoigu „entlassen werden muss, weil er inkompetent ist“. Eine Nachricht, die Putin ernst nehmen wird?

Sergei Schoigu: Ein Vertrauter Putins Sergei Schoigu wurde lange als politischer Verbündeter Putins gesehen. 2012 holte Putin den 68-Jährigen, der bereits seit den 1990er Jahren in der Politik tätig ist, in die Position des Verteidigungsministers. Zu seinem 65. Geburtstag bekam er von Putin eine der höchsten Auszeichnungen Russlands, die Medaille „Für Verdienste um das Vaterland“. Zeitweise wurde Schoigu sogar als möglicher Nachfolgekandidat Putins gehandelt. Auch abseits der politischen Geschäfte zählt Schoigu zu den wenigen Freunden des russischen Machthabers in der Elite Russlands. Der Verteidigungsminister organisiert für den Präsidenten seit Jahren gemeinsame Abenteuertouren in den Wäldern und Bergen Sibiriens.

Auch zwischen dem Machthaber und seinem Verteidigungsminister selbst soll es zuletzt gekriselt haben. Zumindest wurde so ein Auftritt der beiden bei einem Pressetermin vor ein paar Wochen gewertet. Videos des Termins zeigten, wie Putin Schoigu quasi zur Seite schob und sich wegdrehte. Was wirklich hinter der Geste steckt, lässt sich nicht bestätigen. Doch Spekulationen kamen sowohl damals als auch nun nach dem Putschversuch auf.

Verteidigungsminister Schoigu: Spekulationen über Nachfolger

Russische Telegram-Kanäle, Medien und Kommentatoren mutmaßen, dass Putin Schoigu durch Alexej Dyumin, den Gouverneur der Region Tula, ersetzen könnte, berichtet AP News. Er war zuvor als Putins Leibwächter und dann als stellvertretender Verteidigungsminister tätig. Jedoch merkten sie an, dass Putin, der im Ukraine-Krieg bereits zahlreiche hohe Militärs entlassen hat, es vermeidet, unter Druck Entscheidungen zu treffen. Es wird erwartet, dass der russische Präsident mit der Entscheidung noch abwartet.

Wladimir Putin und sein Verteidigungsminister Sergei Schoigu galten politisch und privat als enge Vertraute (Archivbild). © Alexander Zemlianichenko/dpa

Auf die Frage, ob Putin noch Vertrauen in Schoigu habe, antwortete ein Sprecher des Kremls am Samstag zudem, ihm seien keine Änderungen in der Haltung des Präsidenten bekannt. Personelle Entscheidungen würde Putin jedoch alleine treffen. Sie wurden daher nicht bei den Gesprächen am Samstag erwähnt. Putin selbst ist sich seit dem Putschversuch des Wagner-Chefs noch nicht öffentlich aufgetreten. Ebenso wurde Prigoschin selbst seit seinem Aufbruch ins Exil in Belarus nicht mehr gesehen. (chd)