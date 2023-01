Groteske Silvester-Show im russischen Staatsfernsehen: „Meine Herren, Russland vergrößert sich“

Tanz, Gesang und eine Ansprache gen Westen. Eine russische Silvestershow lieferte merkwürdige Bilder, die die Handschrift russischer Propaganda tragen.

München/Moskau - Es sind bizarre Aufnahmen, die das russische Staatsfernsehen am Silvesterabend lieferte. Eine bunte Show aus Musik, Tanz und Moderation. Dazu ein Publikum, das ständig lächelt und klatscht, unter ihnen Männer in Offizierskleidung. Während die russische Armee zahlreiche Städte in der Ukraine unter Beschuss nahm, zeigte die russische Propaganda eine unbeschwerte Welt. Und doch stellte ein Moderator fest, dass sich das Land vergrößere und der Westen Russland zerstören wolle.

Silvester im russischen Staatsfernsehen: „Meine Herren, Russland vergrößert sich“

Die Kolumnistin Julia Davis teilte am 2. Januar auf Twitter einige Ausschnitte einer russischen Neujahrsshow, die ihren Angaben zufolge im russischen Staatsfernsehen ausgestrahlt wurde. Nach einem musikalischen Auftritt sieht man einen Mann in einem roten Anzug, der zu den Zuschauern spricht. „Mein Neujahrestoast wird ein wenig ungewöhnlich sein. Im vergangenen Jahr hat der Westen versucht, Russland zu zerstören. Sie haben nicht erkannt, dass Russland in der Zusammensetzung der Welt die tragende Struktur ist. Ja, meine Herren. Ob es Ihnen gefällt oder nicht, Russland vergrößert sich.“

Die Menschen im Saal jubeln und strahlen förmlich. Die Reaktionen könnten für Außenstehende krampfhaft wirken. Nach dem Toast folgten weitere Auftritte von Sängern und Tänzern. Das Video hat nur innerhalb weniger Stunden 2,7 Millionen Aufrufe erreicht (Stand: 2. Januar). „Diese russische Neujahrsshow ist surreal und unheimlich“, kommentierte der dänische Friedensforscher Hans Kristensen. „Das erinnert an die Kabarettszene in Mel Brooks’ satirischem Film ‚Springtime For Hitler‘ [zu Deutsch: Frühling für Hitler]“, schrieb er weiter.

Silvester-Show im russischen TV: Sängerin singt ukrainisches Lied – Publikum jubelt

Noch komischer wird es, als eine Frau das ukrainische Lied „Chervona Ruta“ singt. „Die Sängerin, die es aufführte, war als eine Art Madame verkleidet. Background-Tänzer, die erfolglos vorgaben, wie Ukrainer zu tanzen, waren grotesk lächerlich“, schrieb Davis. Nach dem Auftritt hagelte es Applaus von allen Seiten, wie ein Video des Auftritts zeigt.

Im Publikum sollen auch „hochkarätige Pro-Kreml-Propagandisten“ neben Militärgästen sitzen, wie Davis erklärte. Auch sie sah die Veranstaltung als „gruselig und surreal“ an.

Russisches Staatsfernsehen zeigt Silvester-Show: Selenskyj vor Jahren auch Teil der Show

Einen noch bitteren Beigeschmack bekommt die Silvestershow, wenn man in das russische TV-Jahr 2013 springt. Im Oktober 2022 teilte der Twitter-Account „Visegrád 24“ ein Video, das den heutigen Präsidenten der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, im russischen Staatsfernsehen zeigt. Dabei soll es sich um den Silvesterabend 2013 handeln, an dem er zusammen mit dem russischen Komiker Maxim Galkin auftrat.

Wolodymyr Selenskyj und Maxim Galkin bei einer Neujahrs-Show im russischen Fernsehen. © Screenshot Youtube

Was von den Bildern echt ist und was nicht, lässt sich nur schwer beurteilen. Oftmals benutzen die Propagandisten Schauspieler, um Auftritte zu inszenieren. Auch bei Wladimir Putins Neujahrsansprache fiel eine Frau auf, die schon in verschiedenen Rollen an Putins Seite stand. (vk)