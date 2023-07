Schmelzendes Eis und Spione: Beginnt ein Kampf mit Russland um die Arktis?

Von: Nadja Austel

Soldaten einer russischen Brigade der Nordflotte während einer Trainingsübung. © Lev Fedoseyev/TASS/IMAGO

Für Russland und die Nato beginnt ein Wettlauf um die Vormacht in der Arktis: Schmelzende Pole und schwindende Ressourcen befeuern das Ringen.

Washington, DC – Seit einiger Zeit beobachten europäische und US-amerikanische Geheimdienste die Welt oberhalb des Nordpolarkreises genauer. In den vergangenen Jahrzehnten spielten die eisigen Regionen am arktischen Meer kaum eine Rolle. Zwei Punkte haben die Situation laut dem Deutschen Institut für Internationale Politik und Sicherheit nun grundlegend verändert: das Abschmelzen des polaren Eises aufgrund des Klimawandels und der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine.

Weniger Eisfläche im arktischen Meer bedeute einerseits, dass sich der Schifffahrt neue Wege eröffnen. Andererseits werde auch ein Wettlauf um die natürlichen Ressourcen der Region beginnen. Da der Ukraine-Krieg die russische Wirtschaft teils lahmgelegt hat und die Armee dringend Nachschub von den Herstellern benötigt, sind diese für Russland noch wichtiger geworden. „Die Arktis ist wichtiger geworden, weil die Atomwaffen wichtiger geworden sind“, sagte Generalmajor Lars Sivert Lervik, Chef der norwegischen Armee.

USA und Russland: In der Arktis gilt erhöhte Alarmbereitschaft

Westliche Beamte sollen laut einem Bericht der Washington Post zudem beobachtet haben, dass Russland in der Arktis militärische Anlagen aus der Sowjetzeit wiederbelebt hat. Gleichzeitig haben der Krieg in der Ukraine und die damit einhergehende dramatische Verschlechterung der westlichen Beziehungen zu Moskau die Grenzgebiete Skandinaviens zu Russland in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt.

Unter anderem zeigt sich diese im Nato-Beitritt Finnlands – und wohl bald auch Schwedens. Aber auch die USA selbst führten Änderungen ein. Im Frühjahr 2023 legte zum ersten Mal seit 65 Jahren ein amerikanischer Flugzeugträger an einem norwegischen Hafen an, wie die Washington Post berichtete. Dieser habe Halt in Oslo gemacht, bevor er an Übungen mit den Nato-Verbündeten im Norden teilnahm.

USA und Russland in der Arktis: Für Nato ist „das gelbe Licht rot geworden“

Etwa zur gleichen Zeit sei auch Außenminister Antony Blinken in die Region gereist und habe angekündigt, dass die USA einen diplomatischen Posten in Tromsö wiedereröffnen werden, so die Post weiter. Der für den nächsten Monat erwartete US-Diplomat wäre der erste, der seit den 1990er-Jahren in die Küstenstadt der norwegischen Arktis entsandt wird.

Für die Nato-Verbündeten sei „das gelbe Licht rot geworden“ sagte ein hochrangiger US-Beamter, der sich nur anonym äußern wollte. Die Länder müssten sich gegenseitig nun besser über „destabilisierende Handlungen und seltsam anmutende Dinge“ informieren, sagte er weiter. Er fügte hinzu: „Wir müssen weniger naiv und aufmerksamer sein“.

Nato und Russland spionieren in der Arktis? „Wir müssen weniger naiv und aufmerksamer sein“

Solche „seltsam anmutenden Dinge“ könnten beispielsweise Spionageaktivitäten in den arktischen Regionen sein. Im vergangenen Jahr berichteten etwa die norwegischen Medien über den Fall eines Mannes, der sich als brasilianischer Gastwissenschaftler an einer norwegischen Universität eingeschleust hatte. Der Mann, der sich als ein 37-jähriger brasilianischer Forscher ausgab, war angeblich nach Tromsö gekommen, um zu Polarfragen zu arbeiten. Als die norwegischen Behörden ihn jedoch im Oktober 2022 verhafteten, stellten sie fest, dass es sich um einen 44-jährigen russischen Staatsbürger handelte.

Frode Berg, ein pensionierter norwegischer Grenzinspektor, sieht Norwegen schlecht auf mögliche russische Operationen vorbereitet. Laut Washington Post verbrachte er wegen Spionagevorwürfen 23 Monate in einem Moskauer Gefängnis. Im Rahmen eines Gefangenenaustauschs sei er freigelassen worden. Er sei besorgt über den Mangel an Alarmbereitschaft seines Landes, erklärt er der Post. Aufgrund seiner Erlebnisse nehme er mögliche Spione wahr, sagte er. „Andere Leute verschließen ihre Augen.“

USA und Russland in der Arktis: „Wir alle sehen, wie Russland agiert“

Laut westlichen Beamten besteht auch die Sorge, dass Russland im arktischen Meer kritische Unterwasserinfrastrukturen kartiert hat und Sabotageakte gegen Europa verüben könnte. Im vergangenen Monat soll die Nato daher ein Zentrum zum Schutz von Unterwasser-Pipelines und Kabeln eingerichtet haben.

Thomas Nilsen, Redakteur der russisch-norwegischen Onlinezeitung Barents Observer, verweist auf die russische Halbinsel Kola. Nur wenige Kilometer von der Grenze zu Norwegen entfernt sei dort die Nordflotte Russlands stationiert, ausgestattet mit der modernsten Technik für Luft- und Seestreitkräfte. Er sieht diese Stellung als die letzte Bastion Moskaus vor der Grenze zu den Nato-Partnern in der Arktis. Er schließt auch nicht aus, dass Russland in der Region bereits U-Boote verdeckt stationiert habe.

Der Direktor für Verteidigungspolitik im finnischen Verteidigungsministerium, Janne Kuusela, sagte der Washington Post, das Risiko einer konventionellen militärischen Konfrontation in der Arktis sei nach wie vor gering, was jedoch einen Konflikt in den kommenden Jahren nicht ausschließe. „Wir alle sehen, wie Russland agiert“, sagte er. (na)