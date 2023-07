Russland nutzt Spendengelder, um Leichensäcke für den Ukraine-Krieg zu kaufen

Von: Robert Wagner

Eine etwas zu ehrliche Werbung für eine Spendenaktion in Russland zählte Leichensäcke unter den Dingen auf, die an der Front in der Ukraine benötigt werden.

Moskau – Der Ukraine-Krieg erweist sich für das Moskauer Regime als schwieriger und verlustreicher, als anfangs gedacht. Bereits 2022 räumte der Kreml ein, dass es Probleme bei der Versorgung von Hunderttausenden von Soldaten mit angemessener Ausrüstung gab. Nach der Verkündung der Teilmobilisierung der Truppen im September 2022 mehrten sich die Berichte von eingezogenen Männern, die sich von Thermounterwäsche bis hin zu Schutzwesten alles für den Kriegsdienst notwendige selbst kaufen mussten.

Diese Schwierigkeiten bei der Versorgung der Truppen führen dazu, dass in Russland Spenden für die Armee gesammelt werden. Ein Wohltätigkeitskonzert, das am Samstag (22. Juli) im äußersten Osten Russlands in der Stadt Blagoweschtschensk (Oblast Amur) stattfinden soll, wurde nach Berichten der US-Magazine Newsweek und The Daily Beast allerdings etwas zu ehrlich beworben. Die Veranstalter informierten darüber, dass die gesammelten Gelder auch für Leichensäcke für die in der Ukraine kämpfenden Soldaten verwendet werden sollten.

Leichensäcke „zur Unterstützung der Jungs“ in der Ukraine

Newsweek beruft sich auf die alternative russische Nachrichtenagentur Sirena, ein Projekt des mittlerweile inhaftierten Oppositionellen Alexej Nawalny und von dessen Team. Demnach soll das Wohltätigkeitskonzert in Blagoweschtschensk mit einem Beitrag auf Instagram beworben worden sein, dessen Titel „Zur Unterstützung der Jungs in der MSO-Zone“ lautete. Mit MSO ist die „Militärische Spezialoperation“ gemeint, als die der Angriffskrieg gegen die Ukraine in Russland offiziell bezeichnet wird.

Russische Soldaten bei einer Übung in der Region um Moskau vor ihrer Abreise in die Ukraine. © IMAGO/Alexander Melnikov

„Die Einwohner von Blagoweschtschensk sind zu einem Wohltätigkeitskonzert zur Unterstützung der Teilnehmer an der MSO eingeladen“, lautete demnach die Botschaft des Posts, der auf dem Instagram-Account der Organisation Amur Life geteilt wurde. In dem Beitrag soll erklärt worden sein, dass die Spendengelder für die Bedürfnisse der Truppe verwendet werden würden, so Sirena. Neben alltäglichen Dingen wie Mückenschutzmittel, Kissen und Feuchttüchern gehörten dazu auch Leichensäcke.

Beiträge wurden geändert, Leichensäcke sind verschwunden

Der Instagram-Beitrag wurde laut Newsweek beziehungsweise Sirena allerdings später bearbeitet und ermutige nur noch zur Teilnahme an der Veranstaltung. The Daily Beast verweist auf die Internetseite von Amur Life, die das Konzert bewirbt und weiterhin online ist. Unter anderem erwarteten die Besucher 100 Postkarten, die mit „lieben Worten für unsere Jungs“ gefüllt werden können, eine Spendenbox neben der Bühne und eine Sammlung von Spendengütern „für unsere Kämpfer“.

Amur Life gibt auch an, welche Dinge die russischen Truppen im Ukraine-Krieg benötigen und nennt unter anderem Schmerzmittel, Schuhe, T-Shirts, Decken, Campingkocher und ähnliches. Leichensäcke finden sich in dieser Aufzählung (Stand: 20. Juli) nicht. Laut The Daily Beast kamen sie aber in einer früheren Version des Artikels noch vor - und führten die Aufzählung benötigter Dinge sogar an.