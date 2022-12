Russischer Spion beim BND enttarnt: Verdacht auf Landesverrat

Von: Andreas Schmid

Teilen

In Frankfurt kommt es nach einem Unfall zu Störungen auf mehreren Straßenbahnlinien. © IPPEN MEDIA

Russland mischt offenbar im Bundesnachrichtendienst mit. Ein Mitarbeiter wurde wegen des Verdachts auf Landesverrat festgenommen.

Berlin/Karslruhe – Der Generalbundesanwalt hat einen Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes (BND) wegen des Verdachts auf Landesverrat festnehmen lassen. Er soll in diesem Jahr Informationen an einen „russischen Nachrichtendienst“ übermittelt haben, teilte die Behörde am Donnerstag in Karlsruhe mit. Zudem seien die Wohnung und der Arbeitsplatz des Beschuldigten sowie einer weiteren Person durchsucht worden.

Weitere Informationen folgen