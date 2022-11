Russland-Partner im Ukraine-Krieg? Briten-Geheimdienst zeigt Putins Belarus-Plan

Wladimir Putin (l) und der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko. (Archivbild vom 26. September) © Gavriil Grigorov/dpa

Nach einem Bericht des britischen Geheimdiensts versucht Wladimir Putin Belarus als engen Verbündeten darzustellen. Dem russischen Militär fehlen derweil die Kampffahrzeuge.

London — Russland will im Ukraine-Krieg nach Einschätzung britischer Geheimdienste das gemeinsame Nachbarland Belarus gegenüber dem Westen verstärkt als Verbündeten darstellen. Moskau habe dort auf einem Flugplatz mutmaßlich zwei Abfangjäger des Typs MiG-31 und einen großen durch einen Erdwall geschützten Container stationiert, hieß es in einem Bericht des Verteidigungsministeriums in London. Dazu veröffentlichte das Ministerium ein Satellitenbild.

Die Stationierung stehe wahrscheinlich in Zusammenhang mit russischen Hyperschallraketen AS-24 Killjoy („Spielverderber“). Diese Raketen sind nach Einschätzung der Nato mit herkömmlicher Flug- oder Raketenabwehr kaum abzufangen - daher der Spitzname. Moskau habe solche Raketen bereits seit 2018 im Einsatz, so die Briten. Bislang seien aber keine in Belarus stationiert gewesen. Angesichts einer Reichweite von rund 2000 Kilometern bringe dies im Krieg in der Ukraine wohl auch keinen strategischen Vorteil, sondern solle eher ein Signal an den Westen senden.

Putin präsentiert Belarus als Verbündeten — Russischem Militär fehlen Kampffahrzeuge

Der britische Geheimdienst berichtete außerdem, dass Russland nach enormen Verlusten in den Gefechten in der Ukraine moderne Kampffahrzeuge fehlen. Russische Soldaten seien mutmaßlich frustriert, dass sie alte Infanterie-Fahrzeuge nutzen müssten, die „Aluminiumdosen“ genannt würden, so der Bericht des Geheimdiensts.

Mitte Oktober hätten die russischen Einheiten im Angesicht ukrainischer Gegenangriffe mehr als 40 Fahrzeuge pro Tag verloren, was den Briten zufolge etwa der Ausrüstung eines gesamten Bataillons entspricht. In den vergangenen Woche habe Moskau mindestens 100 zusätzliche Panzer und Infanterie-Kampffahrzeuge aus belarussischen Beständen gekauft. Mutmaßlich sei es jedoch schwierig für die russischen Einheiten, ausreichend geeigneten Ersatz für das beschädigte Material zu beschaffen, was der Offensive Probleme bereite.

Video: Russland mit „Aluminiumdosen“ in der Ukraine unterwegs?

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskriegs Ende Februar unter Berufung auf Geheimdienstinformationen täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Damit will London der russischen Darstellung des Geschehens entgegentreten und Verbündete bei der Stange halten. Moskau spricht von einer Desinformationskampagne. (dpa/fmü)