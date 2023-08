Russisches Spionageschiff „Kildin“ taucht vor Fehmarn auf

Von: Bettina Menzel

Im Rahmen eines russischen Militärmanövers tauchte vor Fehmarn ein Spionageschiff auf. Doch Experten geben Entwarnung.

Kiel – Seit Mittwoch (2. August) läuft die russische Militärübung „Ocean Shield 2023“ in der Ostsee. Mit dabei etwa 30 Kampfschiffe, 20 Unterstützungsschiffe, 30 Flugzeuge und 6.000 Militärangehörige. Am Freitag tauchte vor der deutschen Insel Fehmarn dann überraschend das 73 Meter lange russische Spionageschiff „Kildin“ auf. Laut Deutscher Marine sei dies „absolutes Normalverhalten“, trotzdem verfolgt ein dänisches Patrouillenboot die Kildin ununterbrochen.

Russisches Spionageschiff „Kildin“ nahe Fehmarn in Ostsee hält sich genau an Hoheitsgrenzen

Mit der Militärübung in der Ostsee will Moskau eigenen Angaben zufolge die Fähigkeit der Militärflotte prüfen, „Russlands nationale Interessen zu verteidigen.“ Die Übung findet vor dem Hintergrund wachsender Spannungen zwischen Russland und dem Westen infolge des Ukraine-Krieges statt, an die Ostsee grenzen hauptsächlich Nato-Mitgliedsstaaten. Am 29. Juli sei die Kildin in Ostseegewässer eingefahren, hieß es von Beobachtern. Am Freitag wurde das Schiff der russischen Schwarzmeerflotte dann vor Fehmarn gesehen.

Das Spionageschiff sei im Rahmen des Militärmanövers Ocean Shield unterwegs, habe sich genau an die Hoheitsgrenzen gehalten und hätte vermutlich einen Ankerplatz im Kattegat im Norden Dänemarks nahe Skagen zum Ziel, berichteten die Kieler Nachrichten. Demnach wolle sich das Aufklärungsschiff dort vor einem für Montag erwarteten Sturm schützen. Auf ihrer Reise stünde die Kildin durchweg unter Beobachtung der dänischen und schwedischen Marine. Zeitweise hatte auch die deutsche Fregatte „Hessen“ als Flagschiff des Nato-Einsatzverbandes 1 das russische Spionageschiff verfolgt, hieß es.

Russisches Spionageschiff in der Ostsee: „Absolutes Normalverhalten“

Die Deutsche Marine ordnet die Bewegungen des russischen Spionageschiffes seit Beginn des Ukraine-Krieges laut Bild als „absolutes Normalverhalten“ ein. „So was machen alle“, sagte demnach ein Sprecher der Deutschen Marine über die Kildin vor Fehmarn. Dass die russische Marine in der Ostsee Aufklärung betreibe, sei ein Stück weit normal, meint auch der Abteilungsleiter Maritime Sicherheit und Strategie beim Institut für Sicherheit an der Universität Kiel, Johannes Peters, laut Kieler Nachrichten. Aufklärungsschiffe der deutschen Marine würden sich ebenfalls in internationalen Gewässern bewegen und Informationen sammeln.

Unklar war zunächst, welchen Weg das russische Spionageschiff nach seinem Stopp im Kattegat einlegen will. Zurück in ihren Heimathafen Sewastopol im Schwarzen Meer kann die Kildin nicht, denn seit Beginn des Ukraine-Krieges hat die Türkei den Bosporus und die Dardanellen für die Durchfahrt von Kriegsschiffen gesperrt. Ganz ohne Konsequenzen ist das russische Militärmanöver in der Ostsee offenbar nicht. Das transatlantische Verteidigungsbündnis ist dort aktuell stärker präsent als sonst. So befindet sich etwa ein Verband mit Einheiten aus Deutschland, Polen und Kanada in der Lübecker Bucht. Ein zweiter Verband soll ab Montag Übungen in der westlichen Ostsee durchführen, berichteten die Kieler Nachrichten.