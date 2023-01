Russland soll nicht für Ukraine-Aufbau blechen – Parlamentchef droht Deutschland mit Enteignung

Für den Ukraine-Aufbau erwägt Deutschland, russisches Vermögen heranzuziehen. Russlands Parlamentchef Wolodin warnt davor und droht mit Enteignungen.

Moskau – Russlands Parlamentschef Wjatscheslaw Wolodin hat Deutschland mit Enteignungen gedroht, sollte Berlin russisches Vermögen zur Bezahlung für den Wiederaufbau der Ukraine in Betracht ziehen. „Sobald diese Entscheidung getroffen ist, haben wir das Recht auf gleiche Handlungen in Bezug auf das Eigentum von Deutschland und anderen Staaten“, schrieb Wolodin am Donnerstag, 5. Januar 2022, in seinem Telegram-Kanal. Deutsche Unternehmen zählten vor Beginn des Ukraine-Kriegs zu den größten Direktinvestoren in Russland.

Ukraine-Aufbau: Russlands Parlamentschef Wjatscheslaw Wolodin droht Deutschland mit Enteignungen

Nachdem wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine viele westliche Unternehmen ihre Tätigkeit in Russland eingestellt hatten, verbot die russische Regierung westlichen Ausländern den Verkauf ihres Eigentums ohne eine Spezialerlaubnis. Nun sei, so Wolodin, geplant, sich russischen Besitz für den Wiederaufbau der Ukraine anzueignen. Zudem machte Wolodin Deutschland und Frankreich für den Ausbruch des Ukraine-Kriegs verantwortlich. Die beiden Länder hätten im Hinblick auf das Minsker Abkommen 2015 nie die Intention gehabt, das Abkommen zu erfüllen. Das Abkommen, das die Kampfhandlungen im Osten der Ukraine teilweise beendete, wurde nur unterzeichnet, um Russland und die internationale Gemeinschaft zu täuschen, behauptet Wolodin.

Schäden im Ukraine-Krieg entfachen Diskussion, ob Russland für den Wiederaufbau blechen soll

Während der Ukraine-Krieg weiterhin tobt und uns auch 2023 im Würgegriff halten wird, wird in anderen Ländern bereits über die Nachkriegszeit gesprochen. Estland hat sich bereit gezeigt, der Ukraine eingefrorenes russisches Vermögen zu geben, berichtet fr.de. In der Politik in Deutschland gibt es Vorstöße, russische Besitztümer für den Wiederaufbau der Ukraine zu beschlagnahmen. Bundesjustizminister Marco Buschmann hatte erwägt, dass russische Oligarchen für den Wiederaufbau zahlen sollen. Für die russischen Oligarchen könnte im Gegenzug Freiheit bei den Sanktionen winken.

Buschmann gab allerdings zu bedenken, dass vor Gericht nachgewiesen werden müsse, dass die betroffenen Personen an Kriegsverbrechen oder der illegalen Kriegsführung beteiligt gewesen seien. Nach dem Willen der Europäischen Union (EU) soll die Enteignung ihres Vermögens, worunter auch Luxus-Yachten fallen, vereinfacht und zur Bezahlung der Schäden im Ukraine-Krieg herangezogen werden. Einen anderen Vorschlag im Hinblick auf den Ukraine-Aufbau hatte SPD-Chefin Saskia Esken: Sie wollte eine Vermögenssteuer für die Reichen einführen. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte die Bezahlung des Ukraine-Aufbaus als Bedingung für ein Kriegsende genannt. (Mit Material der dpa)