„Wissen nicht, wo wir sind“: Russische Rekruten klagen in Video über schlechte Kriegsführung

Von: Lucas Maier

Russische Soldaten beschweren sich immer mehr über katastrophale Bedingungen. In einem Video werden erneut massive Vorwürfe geäußert.

Luhansk - Immer wieder werden Berichte öffentlich, in denen Soldaten aus Russland die Bedingungen anprangern. Die mangelhafte Ausrüstung der Streitkräfte aus Moskau ist ebenfalls bereits seit Kriegsbeginn Thema. Teilweise sollen Soldaten mit alten Repetiergewehren in die Ukraine geschickt worden sein.

Der Ex-Fallschirmjäger Pawel Filatjew deckte mit seinem Bericht über den Alltag der russischen Streitkräfte in der Ukraine einige gravierende Mängel im russischen Militärapparat auf. Verlegungen in andere Einheiten, schlechte Ausrüstung, zu wenig Ausbildung der Soldaten, die Liste der Mängel im Ukraine-Krieg ist lang.

Zuletzt wurde ein neues Video in den Sozialen Medien gepostet, in welchem eine Gruppe von Wehrpflichtigen schwere Vorwürfe gegen das russische Militär erhebt. Außer der unabhängigen russischen Medienplattform Astra berichtete auch die russischsprachige unabhängige Nachrichtenwebsite Meduza über das Video. Zudem wurde es via Twitter geteilt.

Russland in der Kritik: Rekruten mit massiven Vorwürfen gegen Militär

In dem Video ist eine Gruppe mutmaßlicher Militärangehöriger zu sehen. Die Beteiligten verstecken ihre Identität hinter Sturmmasken oder Schals. Insgesamt vier der Militärs sprechen dann die Vorwürfe der Gruppe in die Kamera.

Bei den Männern soll es sich, laut der Übersetzung vom Twitter-Account WarTranslated, um die Einheiten 11048 und 61899 handeln. Die Soldaten sagen, dass sie alles Wehrpflichtige seien und von einem Trainingscamp in Postoyalye Dvory über einige Zwischenstopps in das ukrainische Gebiet Luhansk verlegt worden seien.

Die Vermummten beklagen, dass ihnen niemals ein militärischer Marschbefehl vorgelegt worden sei. Außerdem sei die Rekruten-Gruppe gänzlich ohne Offiziere oder andere Kommandanten nach Luhansk geschickt worden. Auch als sie mit der 136ten motorisierten Brigade zusammengeführt wurden, sei die Situation nicht besser geworden. Dort dienen den Angaben der Männer zu Folge ebenfalls nur neue Rekruten.

Vorwürfe gegen Russland: Ohne Ausweise, Vorgesetzte oder gar einen Auftrag an die Front?

Die Liste der Vorwürfe ist lang. Hier sind die Kerninhalte der Kritik der Soldaten an der militärischen Führung:

Liste der Kritikpunkte

Ort: Die Soldaten wüssten nicht, wo sie sich befinden.

Die Soldaten wüssten nicht, wo sie sich befinden. Dokumente: Denn Soldaten sollen ihre Papiere abgenommen worden sein und es gäbe keinen Militärischen Befehl für sie.

Denn Soldaten sollen ihre Papiere abgenommen worden sein und es gäbe keinen Militärischen Befehl für sie. Lediglich Rekruten: Die Soldaten beklagen, dass ihre Einheit lediglich aus Rekruten besteht, ohne Offiziere oder andere militärische Führung.

Die Soldaten beklagen, dass ihre Einheit lediglich aus Rekruten besteht, ohne Offiziere oder andere militärische Führung. Keine Kampffähigkeit: Die meisten der Einheit seien nicht kampfbereit, viele wären in der „D“-Kategorie und seien nicht in der Verfassung an Kampfhandlungen teilzunehmen. Viele seien zudem auf medizinische Versorgung angewiesen, die an der Front nicht gewährleitstet werden könne.

Die meisten der Einheit seien nicht kampfbereit, viele wären in der „D“-Kategorie und seien nicht in der Verfassung an Kampfhandlungen teilzunehmen. Viele seien zudem auf medizinische Versorgung angewiesen, die an der Front nicht gewährleitstet werden könne. Urlaub: Die Soldaten beklagen, dass sie bisher keinen Urlaub erhalten hätten, obwohl dieser zugesichert worden sei. Einige seien bereits rund acht Monate von zu Hause weg.

Die Soldaten beklagen, dass sie bisher keinen Urlaub erhalten hätten, obwohl dieser zugesichert worden sei. Einige seien bereits rund acht Monate von zu Hause weg. Lebensmittel: Einer der Soldaten sagt, dass es lediglich Wasser geben würde. Ohne die Unterstützung von Menschen die ihnen Essen und andere Dinge geben, wären sie verloren.

Einer der Soldaten sagt, dass es lediglich Wasser geben würde. Ohne die Unterstützung von Menschen die ihnen Essen und andere Dinge geben, wären sie verloren. Verletzte: Einige seien nach einer Verletzung in die Einheit verlegt worden, andere sogar nach ihrer offiziellen Ausmusterung. Bezahlt werden die ausgemusterten Soldaten, trotz ihres Dienstes, bisher nicht.

Einige seien nach einer Verletzung in die Einheit verlegt worden, andere sogar nach ihrer offiziellen Ausmusterung. Bezahlt werden die ausgemusterten Soldaten, trotz ihres Dienstes, bisher nicht. Repression: Die Rekruten geben an, dass bei ihrer Verlegung von bewaffneten Militärpolizisten bewacht worden seien. Auf Nachfrage eines Soldaten, soll gesagt worden seien, dass man die Einheit für Ex-Sträflinge hält. Auf keinen der Truppe würde das zutreffen.

Die Rekruten geben an, dass bei ihrer Verlegung von bewaffneten Militärpolizisten bewacht worden seien. Auf Nachfrage eines Soldaten, soll gesagt worden seien, dass man die Einheit für Ex-Sträflinge hält. Auf keinen der Truppe würde das zutreffen. Quelle: WarTranslated/ASTRA

„Sie haben uns also eingesammelt, hierhin gebracht, aber was nun? Haben sie uns hier einfach vergessen?“, einer der Sprecher der Einheit in dem veröffentlichen Plädoyer.

Zuletzt berichtete Meduza über ein ähnliches Video. In diesem sprachen Angehörige des 387. motorisierten Schützenregiments über die fehlende Unterstützung vonseiten des Militärs. Kurz nach diesem Kritikplädoyer, sei ein zweites Video aufgetaucht, in welchem ein Soldat die Kritikpunkte als nichtig darstellt und sagt, dass er zu dem Video gezwungen worden sei. (Lucas Maier)