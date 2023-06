Prigoschins Söldner nur ein Teil der Paramilitarisierung – Putins Armee fordert nun mehr Waffen

Aufnahme vom 27. September 2022: Russische Kämpfer bei einer Zeremonie auf der Krim © Konstantin Mihalchevskiy/Imago

Offiziell hat Russland die Existenz von Söldnern lange geleugnet. Dabei ist Wagner der militärische Arm des GRU, so ein Experte.

Moskau – Nach dem Wagner-Aufstand in Russland herrscht Verwunderung, wie zügig die Söldner von Jewgeni Prigoschin Richtung Moskau vorankamen. Laut der russischen Nationalgarde Rosgwardija (geschätzt 200.000 Mann) lag das nur daran, dass ihre Kräfte an den Zufahrten Moskaus „konzentriert“ gewesen seien. Trotzdem fragte man nicht nur in den deutschen Polit-Talks: Kann sich Russland militärisch nicht mehr absichern – trotz seiner ganzen Privatarmeen?

Militärexperte Carlo Masala wies bei „Markus Lanz“ vom 27. Juni darauf hin, dass die Wagner-Gruppe nur „eigentlich“ privat sei. Denn zusätzlich ist sie der militärische Arm des russischen Militärgeheimdienstes GRU – und das kann Kremlchef Wladimir Putin ausnutzen. Wie etwa bei dem Einsatz in Mali. „Wir haben darauf keinen Einfluss, denn das ist eine private Firma, die von der malischen Regierung angeheuert wird“, lautete die russische Argumentation, berichtete Masala.

Und wer waren 2014 die „grünen Männchen“, welche die Krim annektierten, hakte Lanz nach. „Da war meines Wissens die Wagner-Gruppe nicht involviert“, antwortete Masala. Das waren Teile der russischen Armee, die aber absichtlich keine Abzeichen auf ihren Uniformen trugen. Söldner im Auftrag Russlands also, die Putin bei Prigoschins bewaffnetem Aufstand jetzt „fehlten“? Eine Auswahl bekannter russischer Privatarmeen.

Russlands Privatarmeen: Patriot, Storm, Redut und Jenot

Westliche Geheimdienste sprechen bereits von einer „Paramilitarisierung“ in Russland. Offen diskutiert wird schon, ob Putin damit nicht das Gewaltmonopol des Staates entgleitet. Es gibt neben der Wagner-Gruppe eine Vielzahl anderer Organisationen, die nicht nur die Rolle der regulären russischen Armee infrage stellen.

Zwar hat Wagner mit Abstand die größten Ressourcen. Aber Prigoschin selbst bestätigte, dass er nicht alleine kämpfe in der Ukraine. Der staatliche Energieriese Gazprom ist demnach aktiv mit privaten Militärfirmen und soll gleich drei gegründet haben: Strömung, Flamme und Fackel.

Weitere militärische Privatfirmen heißen Patriot, Storm, Redut und Jenot und werden nach Experten-Einschätzung von Oligarchen und großen Rohstoffkonzernen finanziert. Offiziell treten sie oft als Wachfirmen für strategisch wichtige Objekte in Erscheinung, obwohl dafür staatliche Sicherheitsbehörden zuständig wären.

Russische Privatsöldner beklagen schlechte Versorgung im Ukraine-Krieg

Ende April wandten sich Kämpfer der Privatarmee „Strömung“ (russisch: Potok) auf Telegram an die Öffentlichkeit, berichtete die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Sie beschwerten sie in einem Video über die Versorgung an der Front und das Verhalten von Wagner-Söldnern, die bei der Schlacht um Bachmut den Rückzug von Potok-Kämpfern blockiert hätten. Zudem seien ihnen Verträge des Verteidigungsministeriums unter Sergej Schoigu versprochen worden, doch stattdessen seien sie nun für Redut tätig.

Dabei agieren diese paramilitärischen Firmen in einer rechtlichen Grauzone. Gesetzesvorhaben, sie zu legalisieren, kommen seit Jahren nicht voran. Kremlgegner sehen die Privatarmeen als mafiöse Strukturen, die Putin im Ukraine-Krieg zum Sieg verhelfen oder ihm und seinen Leuten im Fall einer Niederlage mindestens Sicherheit und bestenfalls die Macht sichern sollen.

Putins Truppen in Not: Hilferuf der russischen Nationalgarde

Russische Medien berichten inzwischen offen darüber, dass die Privatfirmen im Zuge des Ukraine-Krieges florieren. Putin erklärte nach dem Wagner-Aufstand, Moskau habe im vergangenen Jahr etwas mehr als eine Milliarde Dollar (910 Millionen Euro) an die Söldnergruppe von Prigoschin gezahlt.

Doch nun solle ihre „schwere“ Militärausrüstung nach russischen Angaben der russischen Armee übergeben werden. Der CNN-Korrespondent Frederik Pleitgen fand das in der jüngsten Ausgabe von „Maischberger“ sehr interessant: Er habe bislang geglaubt, Wagner finanziere sich durch Diamanten-, Gold- und Ölhandel in Syrien.

Kurz nach dem Wagner-Aufstand hat der Chef der russischen Nationalgarde übrigens Panzer und schwere Waffen mit großer Reichweite für seine Einheiten gefordert: Seine Truppen hätten beides nicht, sagte Viktor Solotow. Laut Ria Nowosti sagte Solotow einen Tag später, seinen Truppen seien die Waffen nun zugesagt worden. (frs mit AFP und dpa)