„Verletzt mich nicht wirklich“: Altkanzler Schröder will Putin nicht abschwören

Von: Jens Kiffmeier

Teilen

Ist mit sich und seiner Freundschaft zu Putin im Reinen: Altkanzler Gerhard Schröder mit seiner Ehefrau. © Uwe Anspach/dpa

Niemand soll ihm was vorschreiben: Gerhard Schröder (SPD) steht weiter zu seiner Freundschaft zu Wladimir Putin. Für die Kritiker hat der Altkanzler einen Tipp.

Berlin – Verbiegen lassen hat er sich noch nie: Gerhard Schröder (SPD). Während seiner Kanzlerzeit regierte er mit der berühmt-berüchtigten „Basta“-Politik, die wenig Widerspruch duldete aus Partei und Fraktion. Die SPD trieb die Haltung am Ende schier zur Verzweiflung. Und auch heute, fast 20 Jahre nach Ende seiner Amtszeit, wehrt sich der Altkanzler gegen jegliche Kurskorrekturen. So verbietet er sich weiterhin Kritik an seinem umstrittenen Russland-Kurs und an seiner Männerfreundschaft zu Wladimir Putin.

Trotz Russlands Rolle im Ukraine-Krieg: Gerhard Schröder (SPD) steht zu Putin

Trotz großen Unmuts in Deutschland an seiner Verbundenheit mit Kremlchef Putin will Gerhard Schröder sich nicht ändern. „Das ist mein Leben, und das lebe ich“, sagte er in einem Interview mit RTL und fügte hinzu: „Es wird nicht von anderen vorgeschrieben, wie ich zu leben habe.“

Schröder im Interview: Altkanzler verteidigt seine Haltung zu Russland

Das Interview wurde bereits im April von RTL aufgezeichnet, also vor den jüngsten Turbulenzen in Russland mit dem Wagner-Aufstand gegen Putin. Das Gespräch ist Teil einer Dokumentation über den früheren Bild-Chefredakteur Kai Diekmann. Doch dabei wird Schröder auch auf die Berichterstattung zu seiner Person angesprochen. Seit dem Russland-Überfall auf die Ukraine hat das Ansehen vom Altkanzler wegen seiner Kreml-Nähe massiv gelitten.

Putins Zirkel der Macht im Kreml – die Vertrauten des russischen Präsidenten Fotostrecke ansehen

Doch trotz des Ukraine-Krieges sieht Schröder keinen Grund zur Kurskorrektur. „Kritisiert, was ich getan habe oder lasst es. Aber erwartet von mir nicht das ein oder andere Abschwören. Es wird gegenwärtig zu viel abgeschworen“, wird der Altkanzler von der Nachrichtenagentur dpa zitiert. Seit Beginn des Angriffskrieges hatte Schröder immer wieder auf die Notwendigkeit von offenen Gesprächskanälen gepocht – und damit wiederholt seine SPD gequält.

Gazprom und Ukraine-Krieg: Schröder sieht sich weiter als Vermittler

Schröder selbst ist mit Putin seit Jahren freundschaftlich verbunden. Der heute 79-Jährige war von 1998 bis 2005 deutscher Kanzler und von 1999 bis 2004 SPD-Parteivorsitzender. Nach seiner Abwahl als Regierungschef war er viele Jahre für russische Energiekonzerne wie Gazprom tätig. Wenige Wochen nach Kriegsbeginn besuchte Schröder Putin in Moskau – angeblich um zu vermitteln.

Feier in Botschaft statt SPD-Parteitag: „Es verletzt mich nicht wirklich“

Die Parteiführung der Sozialdemokraten hat sich nach der russischen Invasion immer wieder deutlich von Schröder distanziert und ihn für isoliert in der Partei erklärt. Ein von 17 Parteigliederungen ins Rollen gebrachtes Parteiausschlussverfahren scheiterte aber. Zuletzt hatte Schröder für einen Aufschrei gesorgt, weil er in München an einer Feier der russischen Botschaft in Deutschland teilgenommen hatte. „Ich erkenne ihn nicht mehr als Altkanzler“, hatte die heutige Parteichefin Saskia Esken gesagt – und Schröder demonstrativ für die kommenden Parteitage ausgeladen.

Dass er zu einer Persona non grata geworden ist, kann Schröder nicht leugnen. In dem Interview räumt er durchaus ein, dass die Kritik nicht spurlos an ihm vorbeigeht. Das treffe ihn schon, aber „es verletzt mich nicht wirklich“, sagte er. Denn nach wie vor sei er der Auffassung, dass das „was ich politisch gemacht habe, bezogen auf Russland, richtig war“. Dies sei auch weiterhin gültig, sagte er – allerdings ohne ein „Basta“ hinterherzuschieben. (jkf)