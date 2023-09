Rekord-Diamant in Russland gefunden – doch Sanktionen könnten Verkauf verhindern

Von: Franziska Schwarz

Der Rekord-Diamant (hier auf einem Pressebild von Alrosa) könnte wegen Sanktionen wegen Putins Angriffskrieg auf die Ukraine schwer zu verkaufen sein. © Mikhail Metzel/AFP/Alrosa/Montage: IPPEN.MEDIA

Ein russischer Diamantenproduzent bejubelt einen neuen Edelstein-Fund. Im Ukraine-Krieg stellt sich aber die Frage: Kann man ihn leicht zu Geld machen?

Mirny – In Russland ist ein Rekord-Diamant gefunden worden – aber ob er im Ukraine-Krieg auch schnell verkauft wird? Der Edelstein sei von einem gelbbraunen „Heiligenschein“ umgeben, schrieb die russische Unternehmensgruppe Alrosa am Sonntag (10. September) in einer Mitteilung. Der Rohdiamant habe 390,7 Karat.

In einer Mine in der sibirischen Region Jakutien sei der Rekord-Diamant abgebaut worden. Alrosa hat dort in der Stadt Mirny seinen Hauptfirmensitz. Es handele sich um den größten Diamanten in Edelsteinqualität, der seit gut zehn Jahren in Russland gefördert wurde, hieß es. Die Sanktionen gegen Russland unter Präsident Wladimir Putin könnten den Verkauf allerdings erschweren. Unter anderem die US-Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete.

Russischer Rekord-Diamant – und bald neue Sanktionen wegen Ukraine-Krieg?

Das staatlich kontrollierte Alrosa steht wegen Putins Angriffskrieg auf die Ukraine unter Sanktionen der USA und Großbritanniens. EU-Sanktionen gegen die russische Diamantenbranche gibt es zwar noch nicht, berichtete Bloomberg, schrieb aber weiter über Spekulationen, wonach die G7-Staaten noch in diesem Monat weitere Sanktionen ankündigen könnten.

Versuche, den Verkauf russische Edelsteine ​​in der EU zu stoppen, stoßen nach Bloomberg-Informationen auf Widerstand von Importländern wie Belgien. Ihr Argument: Der Handel würde so nur verlagert. Alrosa erlitt laut Bloomberg nach der ersten Ankündigung der US-Sanktionen einen Umsatz-Einbruch, erholte sich aber inzwischen unter anderem durch stärkeren Handel in Asien.

Konzern Alrosa stellt 90 Prozent der Diamanten in Russland her

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine haben die 27 EU-Staaten elf Sanktionspakete auf den Weg gebracht. Die Maßnahmen zielen darauf ab, Russlands Wirtschaft zu schwächen und die Fähigkeit zur Kriegsführung einzuschränken. Dazu gehören neben Wirtschafts- und Finanzsanktionen auch Strafmaßnahmen gegen rund 1800 Einzelpersonen und Organisationen. Alrosa ist einer der weltweit führenden Diamantenproduzenten. Nach Angaben Alrosa entfallen auf den Hersteller 90 Prozent der russischen und 29 Prozent der weltweiten Diamantenproduktion. (frs)