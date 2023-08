Wo sind Russlands Atom-U-Boote? Putins Marine-Parade wirft Fragen auf

Von: Victoria Krumbeck

Regelmäßig demonstriert Putin seine militärische Stärke mit Paraden. Dieses Jahr musste die Marineparade ohne Atom-U-Boote und Kampfflugzeuge auskommen.

St. Petersburg — Am Sonntag (30. Juli) fand die jährliche Marineparade in St. Petersburg statt. Insgesamt 45 Schiffe, Boote und U-Boote sowie etwa 3.000 Soldaten waren Teil der Parade, wie die Nachrichtenagentur Tass mitteilte. Doch im Gegensatz zur letztjährigen Parade waren weder Kampfflugzeuge noch Atom-U-Boote zu sehen. Ein Grund dafür könnten Sicherheitsbedenken Moskaus sein.

Marineparade in St. Petersburg: Wo sind Putins Atom-U-Boote?

Dass die Atom-U-Boote bei der Marineparade in St. Petersburg gefehlt haben, wird die wenigstens überrascht haben. Bereits Mitte Juli berichtete das britische Verteidigungsministerium, dass die russische Nordflotte nicht anwesend sein wird. „Die Änderung dürfte in erster Linie dazu dienen, die Wartung zu ermöglichen und die Verfügbarkeit für Einsätze und Ausbildung aufrechtzuerhalten“, heißt es in dem Tweet.

„Es besteht auch eine realistische Möglichkeit, dass interne Sicherheitsbedenken seit der versuchten Meuterei der Wagner-Gruppe zu der Entscheidung beigetragen haben.“ Auch russische Medien wie die Nachrichtenagentur Tass machten Mitte Juli bekannt, dass die Atom-U-Boote das erste Mal seit 2017 nicht an der Marineparade beteiligt sein werden.

Moskaus „Sicherheitsbedenken“ — Putin kündigt 30 neue Schiffe für die Marine an

Sicherheitsbedenken, die sich auch während der Parade zeigten. Das russische Medium The Agency berichtete auf Telegram, dass auf Kriegsschiffen zusätzliche Ausrüstung installiert wurde, „um Sabotage- und Drohnenangriffe zu bekämpfen“, berichtete Newsweek weiter. „Alle diese Veränderungen könnten mit der Wagner-Meuterei und den zunehmenden Drohnenangriffen zusammenhängen.“ Erst am Sonntag wurden drei Drohnen über der russischen Hauptstadt abgeschossen.

Ein U-Boot schwimmt die Newa entlang während der großen Marineparade zum Tag der russischen Marine. © Dmitri Lovetsky/dpa

Neben den fehlenden Atom-U-Booten fiel auch eine Ansage des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf. Dieser kündigte an, dass die Seestreitkräfte noch in diesem Jahr 30 neue Schiffe erhalten werden. In seiner Rede lobte Putin auch die Marinemitglieder, „die tapferen Besatzungen von Schiffen und U-Booten“, zitierte ihn die Moscow Times. „Im Namen Russlands geben unsere Matrosen ihre ganze Kraft, zeigen wahren Heldenmut und kämpfen tapfer wie unsere großen Vorfahren“, so Putin.

Neben dem russischen Präsidenten waren auch der Verteidigungsminister Sergei Schoigu und mehrere Gäste des Afrika-Gipfels anwesend, der ebenfalls in St. Petersburg stattfand. Darunter die Staaten Mali und Burkina Faso. (vk)