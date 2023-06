Russlands Staats-TV fürchtet die Invasion der Deutschen

Von: Franziska Schwarz

Klar auf Linie Putins: der russische TV-Moderator Solowjow © Sergei Karpukhin/Imago

Im Polit-Talk von Solowjow gibt es wieder eine Anspielung auf den Zweiten Weltkrieg – sie kommt von einem alten Bekannten.

Moskau – Dmitri Jewstafjews vermeintliche Expertise sind der Ukraine-Krieg und der Westen. Vergangene Woche sorgte er sich im Polit-Talk von Wladimir Solowjow noch vor Bestechung durch Nutella. Jetzt wiederum ging es um die Lebensqualität der Deutschen.

Der russische Politikwissenschaftler und Professor behauptete bei „Sonntagabend mit Wladimir Solowjow“, den Deutschen ginge es inzwischen derart schlecht, dass sie „in Russland einmarschieren und die Menschen hier ausrauben und töten“ wollen. Schließlich hätten sich „die Deutschen in den letzten 80 Jahren nicht verändert“.

Solowjow – als TV-Moderator ein klarer Propagandist von Kremlchef Wladimir Putin – haben diese Aussagen bestimmt in sein Sendungskonzept gepasst.

Putin-Propagandist Solojow und sein Talk-Gast Jewstafjew

Jewstafjew ist ein gern gesehener Gast in Solowjows Show. Im Ukraine-Krieg bezeichnete er friedensstiftende Artikel in der westlichen Presse bereits als „Manipulationsakte“ und warnte bei Solowjow, dass ihre Zahl noch zunehmen werde. Anlass war ein Vorschlag des ehemaligen Außenministers der USA, Henry Kissinger. Er hatte Wolodymyr Selenskyj einen „Status Quo“ im Ukraine-Krieg empfohlen.

Später warnte Jewstafjew das TV-Publikum in Russland: „Westliche Gesellschaften […] mögen den Kolonialismus. Sie wollen uns in ihre Zoos sperren.“ Es sei daher besser, „zu sterben, als den Ukraine-Krieg zu verlieren“.

„Russian Media Monitor“ beobachtet russische Propaganda

Auf die Solowjow-Sendung machte die ukrainisch-amerikanische Journalistin Julia Davis aufmerksam. Auf ihrem YouTube-Kanal „Russian Media Monitor“ hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, russische Propaganda zu entlarven. Hier ihr Twitter-Post mit dem entsprechenden Clip:

Natürlich hat nicht nur Davis das russische Staats-TV auf dem Schirm. Das belarussische News-Portal charter79.org kramte jetzt auch einen Clip hervor. „Sie fangen an, uns systematisch vorzutäuschen, dass die Streitkräfte der Ukraine in den letzten Zügen liegen“, empörte sich der Politikwissenschaftler Jewstafjew darin.

Gemeint war demnach die angekündigte ukrainische Gegenoffensive – und ihre Darstellung in den russischen Medien. „Solowjow schien nervös zu werden“, hieß es in dem Bericht, der das Ganze so interpretierte: „Selbst die beiden erkannten wohl die großangelegte Täuschung der Bevölkerung durch die russischen Medien.“ (frs)