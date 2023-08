Spannungen an der Grenze: Russischer Politiker droht Polen – „Alles wird schlecht enden“

Von: Patrick Mayer

Polen demonstriert militärische Stärke, was sofort eine Drohung aus Moskau nach sich zieht. Erneut rückt Russlands Exklave Kaliningrad in den Fokus.

Moskau – Viele von ihnen sind nach ihrem (mehr als) zweifelhaften Job im Ukraine-Krieg offenbar im Urlaub: Die Wagner-Söldner sollen zu Hunderten Belarus verlassen haben, nachdem sie sich zuvor angeblich im Belarus des Autokraten Alexander Lukaschenko aufgehalten hatten.

Russland: Duma-Politiker droht Polen wegen Kaliningrad

Russland selbst soll kaum noch Soldaten in Belarus haben, das an Polen grenzt, weil die Verluste in der Ukraine so hoch sind, dass es Nachschub bedarf. Andrej Guruljow, Mitglied der russischen Staatsduma und ehemaliger Militärbefehlshaber, hat Nato-Mitglied Polen nun trotzdem davor gewarnt, seine Truppen in der Nähe der russischen Exklave Kaliningrad an der Ostsee zu stationieren.

Für Warschau werde dann „alles schlecht enden“, meinte er in einer Sendung des russischen Hardcore-Propagandisten Wladimir Solowjow. In dem Interview schwurbelte Guruljow ferner, dass die polnischen Behörden angeblich versuchen würden, die Kontrolle über Teile der Ukraine zu erlangen. Davon berichtet das amerikanische Nachrichtenmagazin Newsweek und veröffentlichte einen Tweet mit einem Interview-Ausschnitt Solowjows und Guruljows.

Polen zeigte im August 2023 bei einer Militärparade sein Arsenal an Panzern und schweren Waffen. Hier sind Leopard-2-Kampfpanzer zu sehen. © IMAGO/Beata Zawrzel

Polen hatte am 15. August in Warschau die größte Militärparade seit Jahrzehnten aufgefahren, wohl auch als Fingerzeig an das politische Moskau, das immer wieder gegen das einstige Mitglied im Warschauer Pakt unter sowjetischem Einfluss poltert. Unter anderem, weil die Oblast Kaliningrad mit der Baltischen Flotte des Kreml auf dem Gebiet des ehemals deutschen Königsberg genau zwischen Polen sowie Litauen liegt, das ebenfalls Teil des transatlantischen Verteidigungsbündnisses Nato ist.

Wegen Kaliningrad an der Ostsee: Russischer Politiker spricht Drohung an Polen aus

„Das zweite Thema ist die Verteidigung Kaliningrads als Exklave. Die Botschaft ist ganz klar: Leute, wenn Gott euch verbietet, irgendwohin in Richtung unserer Kaliningrader Region zu gehen, wird alles schlecht für euch enden. Das ist wahrscheinlich so, wie es sein sollte“, meinte Guruljow laut eines Tweets von The Kremlin Yap in der Sendung Solowjows - obwohl die polnische Regierung nie eine Drohung gegen Kaliningrad ausgesprochen hat.

In den vergangenen Wochen hatte diese stattdessen Bedenken hinsichtlich eines möglichen Angriffs der Wagner-Gruppe aus Belarus, das unter Lukaschenko mit dem Moskauer-Regime Wladimir Putins verbündet ist, geäußert.

Zwischen Polen und Litauen gelegen: Warschau bangt um die Suwalki-Lücke

Konkret formulierte die polnische Politik die Befürchtung, die Nato könnte die Kontrolle über die Suwalki-Lücke verlieren, einen knapp 100 Kilometer langen Grenzstreifen zwischen Polen sowie Litauen, der jedoch an der Grenze zu Belarus beginnt und an jener zu Kaliningrad (von Ost nach West) endet. Ein Sprecher des polnischen Außenministeriums erklärte Newsweek, dass das Militär „auf verschiedene mögliche Szenarien vorbereitet sein muss“. Warschau zuletzt bis zu 10.000 Soldatinnen und Soldaten an die Grenze zu Belarus verlegt.

Sitzt in der russischen Staatsduma: Ex-Militär Andrey Gurujow (l.). © IMAGO/Sergei Karpukhin

Ben Hodges, ehemaliger Oberkommandierende der US-Streitkräfte in Europa, hatte Newsweek erklärt, dass die Wagner-Gruppe „zerschlagen würde“, würde sie in Polen einmarschieren. Ein anderer Experte ist skeptischer.

Suwalki-Korridor zwischen Polen und Baltikum: Wie groß ist die Gefahr durch Russland?

„Seit die drei Baltischen Staaten 2004 der Nato beitraten, stellt die Suwalki-Lücke die Achillesferse des westlichen Verteidigungsbündnisses dar. Würde Russland mit belarussischer Unterstützung diesen Korridor dichtmachen, könnte die Nato das Baltikum über den Landweg nicht mehr versorgen“, erklärte unlängst der Osteuropa-Experte Prof. Dr. Klaus Gestwa im Gespräch mit Merkur.de von IPPEN.MEDIA. Der Historiker lehrt an der Universität Tübingen in osteuropäischer Geschichte und studierte einst in Sankt Petersburg sowie in Moskau.

Der Kreml habe vor 2022 in Manövern trainieren lassen, erzählte Gestwa, „wie dieser Korridor geschlossen werden kann. Simulationen auf westlicher Seite ergaben, dass es für die Nato schwer werden würde, einer russischen Aggression entschieden entgegenzutreten. Deshalb hat das westliche Verteidigungsbündnis zuletzt ihre Truppen im Baltikum verstärkt“. Mit Angriffen auf die Nato-Partner Litauen und Polen sei aber „wohl nicht zu rechnen“, meinte der Osteuropa-Experte: „Das wäre für Wagner und Belarus viel zu riskant.“

Leere Drohung aus Moskau? Wohl kaum noch russische Truppen in Belarus

Weil russische Rückendeckung fehlen würde? „Fast alle russischen Soldaten, die vor dem Krieg in Belarus trainiert haben, haben das Territorium Weißrusslands verlassen“, erzählte jüngst der belarussische Oppositionspolitiker Pawel Latuschka Merkur.de von IPPEN.MEDIA. Dennoch wetterte nun der Duma-Abgeordnete Guruljow, dass es darum gehe, „die Fähigkeiten unseres verbündeten, brüderlichen Belarus zu verbessern. Genau hier geht es um die strategische Abschreckung, damit die Polen überhaupt nicht daran denken, irgendwohin zu gehen“. (pm)