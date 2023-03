„Provokationen und Lügen“: Die Liste der unterdrückten Oppositionellen in Russland wird länger

Von: Franziska Schwarz

Teilen

Der Vorwurf lautet auf „Verunglimpfung des Militär“ – und die Folge können zehn Jahre Gefängnis sein. Die Duma greift nach verschärften Gesetzen weiter durch.

Moskau – Russland erhöht den Druck auf Oppositionelle: Gegen einen weiteren wurde am Donnerstag (23. März) Haftbefehl erlassen – und andere als „ausländische Agenten“ eingestuft. Dem Aktivisten und Blogger Maxim Katz drohen nun bis zu zehn Jahre Haft. Das berichten die RND-Zeitungen unter Berufung auf die Nachrichtenagentur AP.

Das russische Justizministerium erweiterte die Liste der vermeintlichen Auslands­agenten unter anderem um den Menschenrechtsanwalt Pawel Tschikow und den bekannten Blogger Ilja Warlamow. Beide hatten das Vorgehen Russlands in der Ukraine kritisiert. In Georgien indes führten jüngste massive Proteste dazu, dass die Regierung ein geplantes Gesetz zu „ausländischen Agenten“ aufgab.

Russisches Gesetz zu „ausländischen Agenten“

Mit dem Gesetz wird in Russland seit 2012 die Opposition gegängelt. Der Kreml hat es seither umfassend genutzt, um gegen Medien, regierungskritische Organisationen und andere Kritiker vorzugehen. Das Parlament in Moskau hatte nach dem Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine überdies ein Gesetz verabschiedet, das bis zu 15 Jahre Haft für die Verbreitung von „Falschnachrichten“ über das Militär vorsieht. Es soll Kritik am Militär unterdrücken. Am 14. März 2023 wurde es auf Freiwilligenverbände und Einzelpersonen erweitert.