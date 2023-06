Putins Top-Propagandist beschimpft Nato-Generalsekretär als „hysterischen Hering“

Von: Franziska Schwarz

Teilen

Aufnahme vom 11. Mai: Wladimir Solowjow bei einem Event in Sankt Petersburg © Peter Kovalev/Imago

Putin-Anhänger Solowjow pöbelt im Staatsfernsehen Richtung Nato-Generalsekretär Stoltenberg: Die Welt habe sich längst für Russland „entschieden“.

Moskau – Wladimir Solowjow scheint ziemlich auf Linie mit Wladimir Putin. Er ist einer der populärsten Moderatoren in Russland. Im Ukraine-Krieg verteidigt er in seinem Prime-Time-Format vehement die Ansichten des Kremlchefs. In einer aktuellen Ausgabe seines TV-Talks ging es nun gegen die Nato. Sie sei das „universale Übel“, befand der 56-Jährige.

„Hey Nato, ist dir aufgefallen, wie sehr du gehasst wirst? Nicht nur in Russland, wo du einst geliebt wurdest. Du dachtest, du hättest die Welt gegen Russland vereint. Die Welt hat sich für uns entschieden! Sie verachtet dich!“, übersetzte Newsweek seine Tirade im Fernsehen.

Direkt an Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg gewandt wetterte Solowjow weiter: „Deshalb bist du ein hysterischer, dummer norwegischer Hering! Wer bist du überhaupt? Du bist ein Niemand! Du triffst keine Entscheidungen, du bist nur ein Sekretär! Warum redest du so viel?“

Die Nato-Erweiterung: Das wachsende Verteidigungsbündnis Fotostrecke ansehen

Russlands Staats-TV wegen Propaganda auf dem Radar des Westens

Auf die Solowjow-Sendung machte die ukrainisch-amerikanische Journalistin Julia Davis aufmerksam. Auf ihrem YouTube-Kanal „Russian Media Monitor“ hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, russische Propaganda zu entlarven. Hier ihr Twitter-Post mit dem entsprechenden Clip:

Analyse zu Putin-Propagandist Solowjow: „Andersdenkende gibt es nicht mehr“

Am selben Tag wies Anton Geraschenko, ein Berater das ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, auf eine weitere aktuelle russische Sendung hin. Demnach drohte Margarita Simonjan, Chefredakteurin des Medienunternehmens Rossija Sewodnja, dem westlichen Verteidigungsbündnis Nato schlicht mit „Krieg“.

Das russische Staatsfernsehen ist nicht frei. „Andersdenkende gibt es bei Solowjow nicht mehr. Aber eine eigene Hierarchie“, analysierte etwa die Frankfurter Rundschau Solowjow als „Mann der Bosheiten und Widersprüche“. Dabei hat der Putin-Liebling offenbar ein „geheimes Leben“: Solowjow soll eine Beziehung mit einer US-Amerikanerin führen.

Russland vs. Nato: Medwedew droht im Ukraine-Krieg wiederholt

Die russische Invasion in die Ukraine bezeichnete Solowjow in der Vergangenheit bereits als „Heiligen Krieg“. Auch verspottet der Putin-Propagandist den Westen gerne als „satanisch“.

Solowjows Attacke auf Stoltenberg kommt zu einem Zeitpunkt, an dem dessen Nachfolge debattiert wird: Mitten im Ukraine-Krieg gibt Stoltenberg sein Amt ab, um stattdessen Chef der norwegischen Zentralbank zu werden. Seit Bekanntwerden des Abgangs von Stoltenberg laufen die Spekulationen über Stoltenbergs Nachfolgerin oder Nachfolger.

Im Dezember 2022 deutete der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew überdies an, dass Nato-Mitglieder, die der Ukraine Hilfe leisten, „legitime militärische Ziele“ sein könnten. (frs)