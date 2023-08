Russlands Politiker droht Polen: „Das wird böse für euch enden“

Von: Karsten Hinzmann

Die Spannungen steigen: Polnische Soldaten verstärken den Stacheldrahtzaun entlang der Grenze zur russischen Exklave Kaliningrad. (Archivfoto) © Attila Husejnow/Imago

Andrej Gurulow fletscht die Zähne gegenüber Polen. Der russische Politiker warnt Warschau vor der Verlegung von Truppen in Richtung Kaliningrad.

Moskau – Moskau provoziert erneut mit der Verschärfung und Ausweitung des Ukraine-Krieges auf die Nato: „Leute, das wird böse für Euch enden“, drohte jetzt der russische Politiker Andrej Guruljow im russischen Staatsfernsehen in Richtung Polens. Er unterstellt, dass das Nato-Mitglied Zugriff haben will auf das Gebiet um die Stadt Kaliningrad.

Kaliningrad, das zwischen Polen, der Ostsee und Litauen gelegene Verwaltungsgebiet von der Größe Schleswig-Holsteins, gehört zur russischen Föderation, ohne zu ihr eine direkte geografische Verbindung zu haben. Die Spannungen waren gestiegen, nachdem die ehemals für Russland kämpfenden Wagner-Söldner nach Belarus verlegt haben, um dort belarussische Truppen auszubilden. Polen reagierte auf die Bedrohung prompt mit der Verstärkung ihrer dortigen Kräfte um mehrere Tausend Soldaten. Russland wiederum sieht darin eine erneute Bedrohung seines Territoriums und schießt jetzt verbal zurück.

Wagner-Söldner in Belarus – Polen rechnet mit einer Invasion

Der russische Politiker Andrej Guruljow unterstellt Polen eigene Begehrlichkeiten abseits der Nato-Ziele – die zielen allein auf die Bündnisverteidigung. In sozialen Medien und dem Fernsehen äußern verschiedene russische Politiker den Verdacht, die Truppenverstärkungen Polens deuten auf eigene Interessen in der westlichen Ukraine hin. Polen wiederum rechnet mit einer Invasion der Wagner-Söldner und spielt militärisch mehrere Szenarien durch, wie ein Regierungssprecher jetzt mitgeteilt hat. Die größten Sorgen bereitet Polen und der Nato die Umgebung der polnischen Stadt Suwalki.

Mit „Suwalki-Korridor“ bezeichnet die Nato eine rund 100 Kilometer breite Landverbindung zwischen Litauen und Polens um die polnische Stadt Suwalki herum. Dort liegt die einzige Landverbindung der baltischen Staaten mit Polen, also mit der NATO; gleichzeitig trennt dieser Streifen das Territorium der russischen Exklave Kaliningrad von Belarus, wo gerade einige Wagner-Sölder stationiert sind. Diese Situation befeuert die Sorgen der Nato über ein Übergreifen des Ukraine-Kriegs auf einen Nato-Partner, wie ein Sprecher des Verteidigungsbündnisses im Zusammenhang mit Guruljows Drohungen mitgeteilt hat.

Wut in Russland: Guruljow droht mit der Stationierung von Atomwaffen

Mit dem Eintreffen Wagners in Belarus ist die Lage instabil und bedrohlich geworden; das liegt auch an der deutlichen Warnung Guruljows, dass Russland die Exklave Kaliningrad auf Biegen und Brechen verteidigen werde. Genauso wie die Ukraine, wie der russische Politiker jetzt nochmals im Fernsehen verdeutlicht hat. „Das wird einfach: Wichtig ist die strategische Abschreckung; die realisieren wir mit der Stationierung von Atomwaffen im befreundeten Belarus“, so Guruljow. (Karsten Hinzmann)