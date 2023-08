Wem galt das Szenario? Russland und China simulieren gemeinsamen Angriff auf U-Boote

Martialisches Video veröffentlicht

Facebook

E-Mail

Twitter

Autor Patrick Mayer schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Russland und China üben gemeinsam in der Beringsee vor der Alaskaküste der USA die Versenkung von U-Booten. Wladimir Putin spricht zeitgleich in Moskau darüber.

München/Beringsee – Russland und China haben mitten im Ukraine-Krieg eine Ausweitung ihrer militärischen Zusammenarbeit beschlossen. Darauf verständigten sich Kreml-Machthaber Wladimir Putin, sein Verteidigungsminister Sergej Schoigu und dessen chinesischer Amtskollege Li Shangfu bei einem Treffen am Sonntag (6. August) in Moskau.

Mitten im Ukraine: Russland und China halten gemeinsames Seemanöver ab

Zeitgleich wurde publik: Während die russischen Streitkräfte in der Ukraine unvermindert enorme Verluste hinnehmen müssen, hielt ein Teil der russischen Marine im Beringmeer zwischen Asien und Nordamerika ein gemeinsames Manöver mit den chinesischen Seestreitkräften ab.

Besatzungen von Kriegsschiffen hätten an „taktischen Manövern“ gearbeitet und „Kommunikationsübungen sowie Hubschrauberlandungen und -starts von den Decks der Schiffe des jeweils Anderen aus durchgeführt“, hieß es laut Sky News in einem Telegram-Beitrag des russischen Verteidigungsministeriums. Zudem habe man geübt, wie sich U-Boote zerstören lassen.

+ Russische und chinesische Kriegsschiffe hielten wohl gemeinsam ein Manöver im Beringmeer ab. © Screenshot Telegram/russisches Verteidigungsministerium

In einem dazu geteilten Video wurden russische und chinesische Offiziere gemeinsam an Deck gezeigt sowie, wie von Deck eines Kriegsschiffes aus Seezielflugkörper verschossen werden, mutmaßlich, um den Angriff auf ein U-Boot zu simulieren. Laut dem Video des Moskauer Verteidigungsministeriums war wohl mindestens ein Lenkwaffenkreuzer der Slawa-Klasse an dem Manöver beteiligt.

Russland und China üben mit Kriegsschiffen zwischen Asien und den USA

Wegen der großen Entfernung der Aufnahmen lassen sich die weiteren abgebildeten Kriegsschiffe nicht einwandfrei verifizieren. Unerwähnt blieb indes, wer als fiktives Ziel des militärischen Szenarios diente. Dass die Beringsee im Pazifik zwischen dem äußersten Osten Russlands sowie der Alaskaküste der USA liegt, legt den Eindruck nahe, dass das Manöver ein Signal der russisch-chinesischen Zusammenarbeit an Washington sowie die Nato sein könnte.

Dies ist mein erster Auslandsbesuch (...). Ich habe mich ausdrücklich für Russland entschieden, um den besonderen Charakter und die strategische Bedeutung unserer bilateralen Beziehungen hervorzuheben. Li Shangfu, Verteidigungsminister Chinas (Quelle: Guardian)

Der Guardian berief sich auf Übersetzungen des russischen Fernsehens, wonach Li Shangfu erklärte, die aktuelle „militärisch-politische Allianz“ würde jene „der Ära des Kalten Krieges übertreffen“. Der neue chinesische Verteidigungsminister meinte demnach weiter: „Dies ist mein erster Auslandsbesuch seit meinem Amtsantritt als chinesischer Verteidigungsminister. Ich habe mich dafür ausdrücklich für Russland entschieden, um den besonderen Charakter und die strategische Bedeutung unserer bilateralen Beziehungen hervorzuheben.“

Nach Treffen in Moskau: Wladimir Putin hebt Zusammenarbeit mit China hervor

Putin wurde nach dem Treffen im Kreml mit den Worten zitiert: „Wir arbeiten aktiv über unsere Militärabteilungen zusammen, tauschen regelmäßig nützliche Informationen aus, arbeiten im Bereich der militärisch-technischen Entwicklung zusammen und führen gemeinsame Übungen durch. Zweifellos ist dies ein weiterer entscheidender Bereich, der den äußerst vertrauensvollen und strategischen Charakter unserer Beziehungen stärkt.“ (pm)

Rubriklistenbild: © Screenshot Telegram/russisches Verteidigungsministerium