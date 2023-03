Russland beginnt Militärübung - mit 3.000 Mann und Interkontinental-Raketen

Von: Moritz Serif

Immer wieder führt Russland Militärübungen durch. Dieses mal sogar solche mit Geschossen, die Atomsprengköpfe tragen können.

Moskau – Russland hat Übungen mit dem ballistischen Interkontinentalraketen-System (ICBM) Yars und mehreren tausend Soldaten begonnen. Das könnte als weiterer Versuch Moskaus gewertet werden, nukleare Stärke zu demonstrieren.

„Insgesamt sind mehr als 3.000 Militärangehörige und etwa 300 Ausrüstungsgegenstände an den Übungen beteiligt“, teilte das russische Verteidigungsministerium am Mittwoch (29. März) in einer Erklärung über den Nachrichtendienst Telegram mit.

Der russische Präsident Wladimir Putin habe sich zum Ziel gesetzt, das Raketensystem Yars, das das Topol-System ablöst, zu einem Teil der „unbesiegbaren Waffen“ Russlands und zur Hauptstütze der bodengestützten Komponente seines Atomwaffenarsenals zu machen, berichtet Al Jazeera.

Russland beginnt militärische Übungen mit Interkontinentalraketen

Während der Übungen werden die mobilen Yars-Systeme Manöver in drei russischen Regionen durchführen, so das Ministerium. Die betroffenen Regionen nannte es allerdings nicht. „Strategische Raketentruppen werden in Zusammenarbeit mit Formationen und Einheiten des Zentralen Militärbezirks und der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte eine Reihe von Maßnahmen zur Tarnung und Abwehr moderner Luftaufklärungsmittel durchführen“, so das Ministerium.

Es gibt nur wenige bestätigte taktische und technische Merkmale der mobilen Yars-ICBM, die Berichten zufolge eine Reichweite von 12.000 km haben und mehrere Atomsprengköpfe tragen können. Nach Angaben von Militärbloggern können die Systeme mehrere unabhängig voneinander ansteuerbare Atomsprengköpfe tragen und auf Lastwagen montiert oder in Silos stationiert werden.

Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew. © Peer Grimm/dpa-Zentralbild/dpa

Ukraine-Krieg: Russland mit zahlreichen Militärübungen

Seit seinem Einmarsch in die Ukraine im Februar vergangenen Jahres hat Russland zahlreiche Militärübungen allein oder mit anderen Ländern wie China oder Südafrika durchgeführt. Auch mit Belarus, das sowohl an Russland als auch an die Ukraine grenzt, hat es seine militärische Ausbildung verstärkt und im vergangenen Jahr eine Reihe umfassender Übungen durchgeführt.

Jüngst hat Putin auch verkündet, Atomwaffen in Belarus stationieren zu lassen. Viele sahen darin eine Drohgebärde des Kreml. Kiew sprach davon, dass Putin Belarus als „nukleare Geisel“ nehme. Unklar ist außerdem, ob und wann es eine Gegenoffensive von Russland geben wird, meint ein Militär-Experte. (mse)