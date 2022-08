Russland bald außen vor? Welche Pläne Baerbock gegen Putin schmiedet

Von: Yannick Hanke

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) trifft sich mit ihrem Pendant aus Marokko, Nasser Bourita. Geht es künftig gemeinsam gegen Russland und dessen Präsident Wladimir Putin? © Mikhail Klimentyev/dpa/imago/Montage

Ihr Ziel ist klar: Außenministerin Annalena Baerbock will Russland isolieren. In anderen Ländern schmiedet sie Allianzen gegen Wladimir Putin. Gelingt es?

Berlin/Moskau – Russland ist omnipräsent. Wenn Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) im Akkord andere Länder und deren Staatschefs besucht, ist der von Wladimir Putin geführte Ukraine-Krieg allgegenwärtig. Dementsprechend kommt Baerbock ein ganz besonderer Auftrag zu: Sie schmiedet Allianzen mit anderen Ländern, um Putin und Russland zunehmend ins Abseits zu rücken. Doch auf welche Art und Weise soll das geschehen?

Ukraine-Krieg: Annalena Baerbock will Allianzen gegen Russlands Präsident Wladimir Putin schmieden

Auch bei ihrem Besuch in Marokko kommt Annalena Baerbock nicht drumherum. Russland und dessen Überfall auf die Ukraine kommen zwangsläufig als Thema auf. Selbst, wenn es vordergründig um die deutsche Haltung zu den Besitzansprüchen Marokkos über das nach Unabhängigkeit strebende Gebiet der Westsahara geht.

Die Vereinten Nationen (UN) seien der Ort zur friedlichen Beilegung von Konflikten, betonte Baerbock fast gebetsmühlenartig bei ihrem Marokko-Besuch und dem Treffen mit ihrem Amtskollegen Nasser Bourita. „Damit Konflikte eben nicht gewaltsam ausgetragen werden, wie wir das leider auf brutale Art und Weise bei uns in Europa erleben müssen“, fasste die Außenministerin zusammen. Denn auch Baerbock ist sich bewusst: Ihr Amtsbeginn hätte deutlich einfacher ausfallen können.

Russland lehnt Diplomatie im Ukraine-Krieg ab – Außenministerin Baerbock greift auf Plan B zurück

Seit Anfang Dezember 2021 ist Annalena Baerbock in Amt und Würden. Sie, die ehemalige Kandidatin für das Amt des Bundeskanzlers, leitet nun die Geschicke der deutschen Außenpolitik. Friedensvermittlung steht ganz oben auf der Agenda, gestaltet sich jedoch sehr schwierig, da Russland jede diplomatische Annäherung direkt ablehnt.

Darum muss Annalena Baerbock in ihrer Politik umplanen. Die Außenministerin hat es sich vielmehr auf die Fahne geschrieben, eine globale Allianz gegen Russland und damit auch gegen Wladimir Putin zu schmieden. Russland soll von der Weltgemeinschaft isoliert werden. Zumindest aber soll der Kreml seine geopolitischen Fühler nicht weiter ausstrecken können. Im Westen ist man sich über die Schuld Russlands weitestgehend einig. Doch im Rest der Welt muss Baerbock noch viel Überzeugungsarbeit leisten.

Auswirkungen vom Ukraine-Krieg weltweit zu spüren – sieht das auch Marokko so?

„Die Folgen des seit sechs Monaten andauernden Krieges sind bereits zu spüren“, hieß es von Baerbock gegenüber ihrem Kollegen Bourita. Auch in seinem Land, in Marokko, seien die Auswirkungen längst spürbar. Aber ob er das wahrhaben will? Nur wenige Tage nach Kriegsausbruch in der Ukraine hatten Baerbock und ihre Botschaftsvertreter emsig Ja-Stimmen zu einer Uno-Resolution zur Verurteilung des russischen Angriffskriegs gesammelt. 141 Staaten sollten letztendlich dafür stimmen – Marokko nicht.

Baerbock kann vergeben, aber nicht vergessen. Der Haltung Marokkos ist sich die deutsche Außenministerin bewusst. Fast schon tadelnd klingt es, wenn sie an Nasser Bourita gerichtet folgenden Satz formuliert: „Russland unterläuft mit seinem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine alle Grundsätze einer regelbasierten internationalen Ordnung und der Uno-Charta, über deren Bedeutung gerade unsere beiden Länder sich sehr, sehr einig sind“.

Annalena Baerbocks Allianzen gegen Wladimir Putin: Fast jedes Mittel recht?

Treffen wie dieses zwischen deutscher Außenministerin und ihrem Gegenüber aus Marokko machen deutlich: Die Welt scheint sich, wie schon zu Zeiten des Kalten Krieges, wieder in Blöcke zu teilen. Hier der in größten Teilen geeinte Westen, da Russland, dort China. Mittendrin: die mittelgroßen und kleinen Staaten dieser Welt, um deren Gunst intensiv geworben wird. Dafür ist einer Annalena Baerbock dann auch mal fast jedes Mittel recht.

Wenn sie von einer „wertebasierten“ Außenpolitik spricht, schwingt stets ein Verhaltenskodex mit. Doch Staaten, die Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte nicht als ihr wertvollstes Gut erachten, haben dennoch Platz in der Allianz gegen Russland. Das zeigt das Beispiel Marokko. Im aktuelle Demokratie-Index vom Economist belegt das afrikanische Land nur Platz 95. Eineinhalb Jahre lang herrschte Funkstille zwischen der deutschen und der marokkanischen Regierung. Jetzt gibt es wieder „Empfang“.

Teilerfolg für Annalena Baerbock: Marokko nimmt Auswirkungen des Ukraine-Kriegs in gemeinsame Erklärung auf

Mit den Mitteln der Diplomatie will Baerbock Druck ausüben. In Marokko scheint das zu gelingen. Nach intensiven Gesprächen wurde eine zwölfseitige gemeinsame Erklärung mit 59 Punkten präsentiert. Mal geht es um die Zusammenarbeit bei der Terrorismusbekämpfung, mal um Investitionen in erneuerbare Energien. Punkt sieben enthält einen Passus, in dem „über die Auswirkungen der russischen Invasion der Ukraine“ gesprochen. Ein Teilerfolg für Baerbock, ein Tanz mit dem Teufel namens Putin für Marokko.

Schließlich nimmt der Einfluss Russlands auf Afrika zu. Wie weit können wir gehen, um den Kreml nicht zu verärgern? Ein Risiko, das Marokko einzugehen bereit scheint. Und ein Zeichen dafür, dass Deutschland von globalen Partnern erwartet, zu Russland auf Distanz zu gehen. Dabei schlägt Baerbock mitunter selbst den umgekehrten Weg ein. Das machte ihr Besuch in Dänemark deutlich.

Reisebann für Russen als Reaktion auf Ukraine-Krieg? Baerbock will „Sippenhaft“ vermeiden

In Dänemark, Platz sechs in besagtem Demokratie-Ranking, traf sich Baerbock mit ihrem Amtskollegen Jeppe Kofod. Auf einer Pressekonferenz darauf angesprochen, ob ein Reisebann für Russen grundsätzlich befürwortet wird, könnten die Antworten kaum unterschiedlicher ausfallen. Wie könne es sein, dass russische Männer in Südeuropa Urlaub machen, während Ukrainer ihr Land nicht verlassen dürfen, weil sie an der Kriegsfront gebraucht werden? Ein Reisebann müsse her – forderte Kofod.

Anders verhielt es sich mit Annalena Baerbock. Die Außenministerin von Deutschland berief sich auf internationales Recht. Entscheidend sei, „dass wir nicht 140 Millionen Menschen in Russland für immer aufgeben – in Deutschland würde man sagen: in Sippenhaft nehmen“. Man müsse jeden Einzelfall prüfen. Baerbock ist also doch nicht jedes Mittel recht, um Russland zu sanktionieren und zu isolieren. Ist das nicht widersprüchlich zu ihrer offen zur Schau getragenen Agenda? Möglicherweise. Ihren Kurs wird die Außenministerin aber weiter unbeirrt verfolgen. Denn Russland ist omnipräsent. Noch.