Signal an Nato? Neue Kampfeinheiten in Putins Armee – Mobilisierung könnte drohen

Von: Stephanie Munk

Auffällige Entwicklung in Putins Militär: Erstmals seit dem Ukraine-Krieg bildet Russland neue Armee-Einheiten. Laut Geheimdienst-Experten dürfte dies zwei Ziele haben.

London – Russlands Präsident Wladimir Putin wappnet sich offenbar dafür, dass der Ukraine-Krieg noch länger andauert: Russland baut nach Einschätzung britischer Geheimdienste erstmals in größerem Maßstab neue Kampfeinheiten auf. In den vergangenen Wochen seien wahrscheinlich mehrere Formationen gebildet worden, darunter die 25. Armee, teilte das britische Verteidigungsministerium am Mittwoch (2. August) mit.

Dies scheint eine Wende in Putins Armee zu sein: Seit Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar 2022 habe Russland vor allem bestehende Einheiten mit mobilisierten Reservisten aufgefüllt. Völlig neue Truppenteile, so wie jetzt, seien aber nicht aufgestellt worden. „Eine Ausnahme war das im Sommer 2022 geschaffene 3. Armeekorps, das allgemein schlechte Leistungen zeigte“, hieß es in London.

Russische Soldaten marschieren beim Tag des Sieges in Moskau. Für den Ukraine-Krieg bildet Russland nun erstmals neue Einheiten. © Julialine/Imago

Neue Formationen in Putins Armee – Droht neue Mobilisierung in Russland?

Zum Sinn und Zweck der neuen russischen Formationen haben die britischen Fachleute eine Vermutung: „Russland wird wahrscheinlich jede neue Formation als Reservetruppe in der Ukraine einsetzen.“ Längerfristig strebe Russland jedoch „eine Stärkung seiner Streitkräfte gegenüber der Nato an.“ Die Nato rüstet seit Beginn des Ukraine-Kriegs in Osteuropa auf und aktivierte erstmals überhaupt seine Eingreiftruppe.

Mit der Wende in Putins Militär könnte eine neue, verpflichtende Mobilisierung in Russland drohen. Denn, so das britische Ministerium, „ohne eine große neue Welle einer verpflichtenden Mobilmachung wird Russland wahrscheinlich nicht genug neue Truppen finden, um auch nur eine neue Armee zu versorgen.“

Zunehmende Sorge bereitet auch die Stationierung von russischen Wagner-Söldnern in Belarus, in direkter Grenznähe zu Polen. Als eine gezielte Provokation gegen die Nato beklagte Polen jetzt die Verletzung ihres Luftraums durch belarussische Hubschrauber. Aber auch zwischen Polen und der Ukraine gibt es Unstimmigkeiten: Polen wirft der Ukraine mangelnde Dankbarkeit für die Unterstützung im Ukraine-Krieg vor, Kiew bestellte daraufhin den polnischen Botschafter ein. (smu)