Drogen-Problem schon in der Armee - nun droht Russland eine Krise

Von: Kathrin Reikowski

Russischer Rekrut während Militärübung - nach Ansicht mehrerer Beobachter soll es Drogenprobleme im russischen Militär geben. © picture alliance/dpa/ZUMA Press Wire | Ivan Vysochinsky

Russlands Drogenproblematik könnte sich durch rückkehrende Soldaten verstärken - darauf verweisen ein Arzt, ein Experte und ein NGO-Mitarbeiter.

Prag (Tschechien) / Krasnodar (Russland)/ Donezk (Ukraine) - Die Gerichtsurteile in Russland wegen Drogenmissbrauch in der Armee nehmen im Verlauf des Ukraine-Kriegs zu - die Strafen dagegen ab. Das berichtet der von den USA gegründete Rundfunksender Radio Free Europe / Radio Liberty mit Sitz im tschechischen Prag. „Das Militärgericht in Krasnodar beispielsweise erließ im Jahr 2020 eine Verurteilung wegen Drogenbesitzes und in den Jahren 2021 und 2022 jeweils drei. In diesem Jahr gab es jedoch allein im März drei solcher Verurteilungen.“ In Krasnodar würden besonders Soldatinnen und Soldaten, die in der Ukraine gekämpft haben, vor das Militärgericht gestellt. Allerdings würden die Urteile abgemildert, wenn Beschuldigte Kampferfahrung vorweisen könnten.

Der Soldat Aleksei Sokologorsky sei für den Kauf von 2 Gramm Mephodron nur zu dreieinhalb, nicht zu den sonst üblichen zehn Jahren Haft verurteilt worden - so ein Beispiel. Synthetische Amphetamine wie Mephrodone würden in Russland aber allgemein immer häufiger konsumiert. Damit verbundene Kriminalfälle würden seit vergangenem Jahr in vielen Regionen, darunter Moskau und die Grenzregion Krasnodar, gehäuft beobachtet. Auch im Militär scheinen die Fälle zu steigen - was nach RFE/RL-Recherchen auch daran liegen kann, dass bei den Rekrutierungen nicht abgeklärt werde, ob eine Person bereits mit Drogen zu tun hatte.

Ukraine-Krieg: Russische Soldaten leben „fast wie in Friedenszeiten“ in Donezk

Auch der Einsatz der Soldatinnen und Soldaten in der Ukraine sei kein Hindernis für Drogenkonsum. Besonders viele Truppen seien bereits in Donezk stationiert gewesen. „Das ist fast eine Umgebung wie zu Friedenszeiten“, berichtet ein russischer NGO-Mitarbeiter, der humanitäre Hilfe in der Konfliktzone leistet. Das seit 2014 von prorussischen Separatisten besetzte Donezk sei ideal für Drogenkonsum. „Es gibt viele Restaurants, Clubs und andere Unterhaltungsmöglichkeiten“, sagte er.

„Es ist nicht schwer, Medikamente zu kaufen. Davon profitieren Soldaten, die von der Front kommen, insbesondere solche, die ihren Lohn in bar erhalten. Und die Kommandeure neigen dazu, ein Auge zuzudrücken.“ Schon im Jahr 2022 gab es Hinweise auf möglicherweise unter Drogen stehende Kämpfer aus Russland in der Ukraine.

Russland: Drogenmissbrauch in Armee seit Afghanistan-Einsatz?

Für den polnischen Autoren Lukas Kamienski sei der Anstieg von Drogenmissbrauch im Krieg keine Überraschung, so der Bericht weiter. Kamienski beschäftige sich seit Jahren mit dem Zusammenhang von Drogen und Krieg, und sagt: „Für Soldaten ist eine solche Selbstmedikation oft die einzige Möglichkeit, die psychische Belastung des Kampfes und die Schrecken des Krieges zu verringern.“ Das habe man demnach auch schon bei Afghanistan-Einsätzen beobachtet. Er stellte demnach klar fest: „Die große Zahl von Soldatensüchtigen erhöhte das Risiko entsprechender Probleme in der sowjetischen Gesellschaft. Die Rückkehr der Soldaten führte zu einer Intensivierung des Drogenschmuggels aus Afghanistan und Pakistan in die Sowjetunion.“

Und auch Familien von Rückkehrern würden dies bestätigen. Die investigative Plattform Insider will Chatprotokolle ausgewertet haben - darin sei unter anderem zu lesen, dass ein Soldat an einer Überdosis gestorben sei. Er sei erst im März von seinem Einsatz im Ukraine-Krieg zurückgekommen. Das wahre Ausmaß könne man erst nach Jahren sehen, meint ein Arzt gegenüber RFE/RL. „Das Verteidigungsministerium verfügt über eine ganze Abteilung für psychologische Rehabilitation, aber es wird keine wirkliche Arbeit für die groß angelegte Behandlung der posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) geleistet“, sagte der auf Drogenabhängigkeit spezialisierter Arzt demnach. Er lebt in der russischen Region Rostow, die an die Ukraine angrenzt. (kat)