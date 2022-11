Russischer Raketenangriff auf Kiew - Wohnhäuser beschädigt

Bei einem russischen Raketenangriff auf Kiew wurden am Dienstag auch zwei Wohnhäuser beschädigt. © Andrew Kravchenko/AP/dpa

Russland greift erneut die ukrainische Hauptstadt mit Raketen an. Auch in anderen Landesteilen wird Luftalarm ausgelöst. In Lwiw und Kowel gibt es Berichte über massive Stromausfälle.

Kiew - Bei einem russischen Raketenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew und Umgebung sind offiziellen Angaben zufolge zwei Wohnhäuser beschädigt worden. „Mehrere Raketen hat die Luftabwehr über Kiew abgeschossen“, schrieb Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko am Dienstag im Nachrichtenkanal Telegram. Insgesamt seien allein über dem Stadtgebiet vier Raketen abgeschossen worden.

Informationen über Opfer lagen zunächst nicht vor. Auch im Umland von Kiew habe es Einschläge gegeben. Über Angriffe wurde auch aus den Gebieten Odessa, Tscherkassy, Kirowohrad, Chmelnyzkyj, Charkiw und Dnipropetrowsk berichtet. Zwischenzeitlich wurde im gesamten Land Luftalarm ausgerufen. Ukrainischen Medienberichten zufolge wurden die Raketen über dem Kaspischen Meer abgefeuert.

Nach Einschlägen in den westukrainischen Großstädten Lwiw und Kowel wurde von massiven Stromausfällen berichtet. Auch in Kiew warnte der Stromnetzbetreiber vor außerplanmäßigen Stromabschaltungen zur Stabilisierung des Netzes. Viele Hauptstadtviertel haben bereits seit knapp einem Monat nur stundenweise Strom. dpa