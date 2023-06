Russischer Oligarch enteignet: Ex-Google-Chef schnappt sich Luxus-Jacht zum Spottpreis

Von: Katja Saake

Teilen

Die festgesetzte Mega-Jacht eines russischen Oligarchen wird versteigert. Ein ehemaliger Google-Chef bekommt den Zuschlag und macht ein echtes Schnäppchen.

Falmouth – Mehr als ein Jahr lang lag die Super-Jacht „Alfa Nero“ im Hafen von Falmouth an der Südküste der Karibikinsel Antigua - und bereitete den Hafenbehörden zunehmend Sorgen. Das Schiff war im Februar 2022 im Zuge der Sanktionen gegen die russische Wirtschaft und Oligarchen im Ukraine-Krieg von den örtlichen Behörden an der Ausfahrt gehindert worden, um die Identität des Besitzers festzustellen. Da das Luxusschiff für die lokalen Behörden immer mehr zur finanziellen Last und einem Sicherheitsrisiko wurde, ist sie jetzt versteigert worden. Den Zuschlag erhielt ein Tech-Milliardär.

Luxus-Jacht von russischem Oligarchen beschlagnahmt

Bei einer Durchsuchung der Super-Jacht im vergangenen Jahr hatten das amerikanische FBI, Interpol-Agenten und örtliche Beamte den russischen Oligarchen Andrej Gurjew als Besitzer ermittelt. Dieser hat das Schiff jedoch offenbar aufgegeben und seit März 2022 verlassen, wie der Hafenmanager von Antigua und Barbuda, Darwin Telemaque, nach Berichten der Zeitung Antigua Observer sagte. Gurjew ist der ehemalige Leiter von Phosagro, einem der weltweit größten Hersteller von Düngemitteln auf Phosphatbasis.

Die Luxus-Jacht „Alfa Nero“, hier in Venedig, hatte bis zuletzt einem russischen Oligarchen gehört. (Archivfoto) © Nano Calvo/Imago

Zu Reichtum soll der russische Oligarch aber nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion durch den Ankauf von staatlichem Eigentum zu günstigen Preisen gekommen sein, wie der New Yorker berichtete. Gurjew gilt als enger Mitarbeiter Wladimir Putins, weswegen gegen ihn Sanktionen verhängt wurden. Diese machten für ihn wohl auch die Rettung seiner Jacht schwierig. Die internationalen Sanktionen gegen russische Oligarchen können also durchaus zu millionenschweren Verlusten führen. Aktuell diskutiert die EU über ein neues Sanktionspaket.

Versteigerung von Oligarchen-Jacht an ehemaligen Google-Chef

Das verlassene Schiff sei zu einer „Gefahr für die Schifffahrt und den Hafen, in dem es vertäut ist“ geworden, hatte Steadroy Benjamin, Justizminister und Generalstaatsanwalt von Antigua und Barbuda, erklärt. Es war zur Eigentumsübertragung der Jacht auf die antiguanische Regierung gekommen. Doch für den karibischen Staat wurde die Luxus-Jacht immer mehr zum Sicherheitsproblem und zur finanziellen Belastung.

Nach Berichten der Lifestyle-Website luxurylaunches.com soll das Land für den Unterhalt des Schiffes 28.000 US-Dollar pro Woche und insgesamt rund 1,5 Millionen US-Dollar ausgegeben haben. Eine Investition, die sich aber gelohnt haben könnte. Denn die „Alfa Nero“ wurde jetzt für 67,6 Millionen US-Dollar an den ehemaligen Google-Chef Eric Schmidt versteigert. Der Gewinn kommt dem Karibikstaat zugute, denn bei dem Preis handelt es sich um gut vier Prozent des Bruttoinlandsprodukts, das bei etwa 1,4 Milliarden US-Dollar liegt. Gurjew geht hingegen wohl leer aus.

Mega-Jacht „Alfa Nero“: Luxus-Schnäppchen für Ex Google-CEO

Für die 82 Meter lange Mega-Jacht waren bei der Versteigerungsauktion drei Gebote abgegeben worden. Zwei hatten den von der Regierung festgesetzten Mindestverkaufspreis von 60 Millionen US-Dollar überschritten. Ex-Google-CEO Eric Schmidt erhielt den Zuschlag und hat mit seinem Gebot von 67,6 Millionen Dollar ein echtes Schnäppchen gemacht - denn das Schiff war auf einen Wert von 115 Millionen Dollar geschätzt worden, wie Antigua Observer berichtete.

„Wir freuen uns, dass wir jetzt einen Eigner haben, und der Eigner hat nun die Aufgabe, alle Verantwortungen zu übernehmen, um das Schiff fahrbereit zu machen“, sagte der Hafenmanager von Antigua und Barbuda. Schmidt, dessen Vermögen auf 20,5 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, hat nun sieben Tage Zeit, das Geld an das Finanzministerium zu zahlen. Der US-Amerikaner war von 2011 bis 2015 Vorstandsvorsitzender bei Google. Außerdem ist er Mitbegründer von Innovation Endeavors, einer Risikokapitalgesellschaft, die laut Forbes in Uber, SoFi und Zymergen investiert hat. (kasa)