Schwere Verluste für Russland: 640 Streitkräfte sterben an einem Tag - Drohnen und Equipment zerstört

Von: Helena Gries, Moritz Serif, Johanna Soll, Nadja Austel, Vincent Büssow, Christian Stör, Lucas Maier

Die Lage verschlechtert sich für Russland. In der Region um Charkiw muss das russische Militär erneut Verluste einstecken. Der News-Ticker.

Verluste für Russland: 51.250 Soldaten sollen laut der Ukraine bis zum 8. September auf der Gegenseite gefallen sein.

51.250 Soldaten sollen laut der Ukraine bis zum 8. September auf der Gegenseite gefallen sein.

In Rammstein hat Verteidigungsminister Austin von einem Erfolg der Ukraine gesprochen. Hinweis der Redaktion: Die Informationen im Ukraine-Konflikt stammen teilweise von Kriegsparteien und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

+++ 20.45 Uhr: Die Truppen aus Russland sollen in Folge des ukrainischen Vorstoßes massive Probleme bei der logistischen Unterstützung haben. Gerade in der Region um Cherson sollen es die Kreml-Truppen schwer haben, wie der Generalstab der Ukraine berichtet.

Insgesamt hat die Luftwaffe der Ukraine zur Unterstützung der Bodentruppen mehr als 12 Einsätze am heutigen Donnerstag (8. September) geflogen. An neun Stellen hat die ukrainische Armee Angriffe von Putins Truppen zurückgeschlagen, heißt es vom Generalstab.

Die Verluste von Russland vom Donnerstag (8. September)

Drohnen: Es sollen zwei Drohnen abgeschossen worden sein.

Es sollen zwei Drohnen abgeschossen worden sein. Basen: Zwei Truppenbasen sollen ebenfalls zerstört worden sein.

Zwei Truppenbasen sollen ebenfalls zerstört worden sein. Flugabwehrraketensysteme: Zwei der Flugabwehrsysteme von Russland sollen getroffen worden sein.

Zwei der Flugabwehrsysteme von Russland sollen getroffen worden sein. Weitere Verluste von Russland: Außerdem soll weitere militärische Ausrüstung vernichtet worden sein. Die Zahlen der menschlichen Opfer der Angriffen werden derzeit noch ermittelt.

Außerdem soll weitere militärische Ausrüstung vernichtet worden sein. Die Zahlen der menschlichen Opfer der Angriffen werden derzeit noch ermittelt. Quelle: Generalstab der Ukraine

+++ 20.15 Uhr: Die HIMARS-Waffensysteme aus den USA haben Russland wohl verheerende Verluste beschert. Insgesamt sollen durch die Raketen mehr als 400 Ziele auf Seiten der moskautreuen Truppen zerstört worden sein, wie General Mark Milley, Vorsitzender der Joint Chiefs of Staff am Donnerstag (8. September) bekannt gab.

Die Ukraine soll den Angaben zufolge 16 HIMARS-Systeme von den USA erhalten haben. „Kommandoposten wurden getroffen, und es gibt Schwierigkeiten, das zu ersetzen, was in den Kämpfen verloren gegangen ist, und ihre Truppen zu versorgen“, sagte Milley in Rammstein.

+++ 19.25 Uhr: Immer mehr Verluste für Russland im Gebiet Charkiw. Die Streitkräfte der Ukraine gewinnen in diesem Gebiet scheinbar immer mehr Gelände zurück, wie die dpa berichtet. „Zum jetzigen Zeitpunkt sind unsere Soldaten bis zu 50 Kilometer tief in die Verteidigungslinien des Gegners vorgedrungen“, sagte der ukrainische Generalstabsvertreter, Olexij Hromow.

Ukraine-Krieg: Russland muss weiterhin mit Verlusten kämpfen. (Archivbild) © --/dpa

In den Regionen Cherson und Donezk sollen die ukrainischen Kräfte ihre Position ebenfalls verbessert haben. Die Gebietsgewinne sollen sich insgesamt auf mehr als 700 Quadratkilometer belaufen. Konkrete Verluste der aktuellen offensiv Aktionen der Ukraine sind bisher noch nicht bekannt. Die „Säuberung von Gegnern“ in den befreiten Städten würde noch andauern, heißt es. Eine Überprüfung der Angaben war bisher nicht möglich.

Verluste für Russland: Pentagon spricht von Erfolg

+++ 17.55 Uhr: Die Gegenoffensive der Ukraine zeigt „nachweisbaren Erfolg“, schreibt thekyivindependent. Der Verteidigungsminister der USA, Lloyd J. Austin, sprach bei seiner Rede auf dem US-Militärstützpunkt in Rammstein davon, dass die Ukraine es weiterhin schaffe, dem Angriff von Russland zu widerstehen.

Die militärischen Erfolge der Ukraine seien auch ein „nachweisbarer Erfolg“ der westlichen Bemühungen, sagte Austin auf dem fünften Treffen der Ukraine Defense Contact Group, wie das Pentagon mitteilt.

+++ 16.31 Uhr: Am Mittwoch (7. September) ist es aufseiten des russischen Militärs zu großen Verlusten insbesondere bei Donezk gekommen. Wie der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine via Facebook verkündete, starben 640 Soldaten, je zwei Hubschrauber und Flugzeuge wurden zerstört. Auch 15 Panzer wurden durch Angriffe beschädigt.

+++ 15.00 Uhr: Die ukrainische Armee hat die Rückeroberung von 20 Ortschaften in der Region Charkiw im Nordosten des Landes gemeldet. Die Einheiten seien 50 Kilometer weit in das feindliche Gebiet vorgedrungen, sagte der ranghohe ukrainische Militär Oleksij Gromow am Donnerstag. Die Region Charkiw ist seit den ersten Tagen des russischen Angriffskriegs am 24. Februar teilweise von der russischen Armee besetzt.

+++ 13.45 Uhr: Die ukrainischen Seestreitkräfte haben nach eigenen Angaben am 7. September in Donezk im Gebiet Cherson fünf russische Haubitzen, zwei Panzer, ein Artilleriesystem, zwei Mehrfachraketensysteme und eine Radarstation zerstört.

+++ 10.45 Uhr: Nach Angaben des ukrainischen Militärs sind seit Beginn der Invasion rund 51.250 russische Soldaten getötet worden. Eine vom Generalstab der ukrainischen Streitkräfte auf Twitter veröffentlichte Grafik zeigt die „gesamten Kampfverluste des Feindes“ vom 24. Februar bis heute (8. September).

Neben den getöteten Soldaten hat Russland demnach insgesamt 2112 Panzer, 4557 gepanzerte Fahrzeuge und 239 Flugzeuge verloren. Die Gesamtzahl der russischen Todesopfer ist im Vergleich zum Mittwochs-Update um 640 gestiegen. In einem separaten Beitrag auf Facebook hieß es, Russland habe die größten Verluste in der Region um die südöstliche Stadt Donezk erlitten.

Soldaten: 51.250

51.250 Flugzeuge: 239

239 Hubschrauber: 210

210 Panzer: 2112

2112 Gepanzerte Kampffahrzeuge: 4557

4557 Artilleriesysteme: 1226

1226 Luftabwehrsysteme: 159

159 Mehrfach-Raketenwerfersysteme: 305

305 Autos und andere Fahrzeuge: 3344

3344 Schiffe: 15

15 Unbemannte Kampfdrohnen: 884

884 Stand: Donnerstag, 8. September 2022

Die Angaben zu den Verlusten Russlands im Ukraine-Krieg stammen vom ukrainischen Verteidigungsministerium. Sie lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der Kreml selbst macht nur sehr wenig Angaben zu eigenen Verlusten.

Weiter Verluste für Russland: Ukrainisches Militär erobert 400 Quadratkilometer zurück

Update vom Donnerstag, 8. September, 06.55 Uhr: Wie der ukrainische Generalstab mitteilt, hat das ukrainische Militär elf russische Angriffe abgewehrt sowie zwei Flugzeuge und einen Hubschrauber zerstört. Der Kyiv Independent berichtet zudem über erfolglose russische Vorstöße nördlich von Charkiw, in der Region Donezk und südlich von Kiew.

Nach einer Einschätzung des amerikanischen Institute for the Study of War (ISW) hat das ukrainische Militär unter Ausnutzung der Verlegung russischer Streitkräfte eine effektive Gegenoffensive nordwestlich von Izyum in der Region Charkiw durchgeführt und 400 Quadratkilometer zurückerobert. Das geht aus einem Bericht Ukrainska Pravda hervor.

Schwere Verluste für Russland: Artillerieeinheit an Cherson-Front kampfunfähig

+++ 22.39 Uhr: Bis zum Abend (18 Uhr Ortszeit) konnten laut Generalstabsbericht der ukrainischen Streitkräfte elf Angriffe der russischen Angreifer abgewehrt und zwei russische Su-25-Flugzeuge und einen Ka-52-Hubschrauber zerstört werden, berichtet die Ukrainska Pravda.

Darüber hinaus hätten die russischen Angreifer weitere Verluste zu beklagen. In der Oblast Cherson, in der Nähe von Hola Prystan, beliefen sich die russischen Verluste auf etwa 70 Personen, von denen mehr als die Hälfte getötet wurde. In der Nähe des Dorfes Tawrijsk seien zudem zwei Acacia-Panzer-Artillerieeinheiten zerstört, sowie zwei weitere beschädigt worden, so der Bericht.

Außerdem sei bekannt geworden, dass eine der russischen Artilleriedivisionen, die an der Cherson-Front operiert, bis zu 60 Prozent ihres militärischen Personals und ihrer Ausrüstung verloren habe. Sie gelte somit als kampfunfähig. Aufgrund von logistischen Schwierigkeiten fehle es den russischen Streitkräften an Treibstoff und Munition.

Verluste für Russland: Einsatzkommando „Süd“ der Ukraine verzeichnet Erfolge

+++ 16.34 Uhr: Russland muss im Ukraine-Krieg weiter herbe Verluste verkraften. Nun ist offenbar ein Versuch, im Gebiet Cherson einen alternativen Übergang in der Nähe von Hola Prystan einzurichten, schiefgegangen. Das Einsatzkommando „Süd“ der Ukraine teilte jedenfalls mit, dass das ukrainische Militär einen Lastkahn mit russischen Soldaten und Ausrüstung zerstört hat. Die nahe gelegene Kakhovsky-Brücke befindet sich in ukrainischer Schussweite, was es den russischen Truppen unmöglich macht, sie zu reparieren, fügte das Militär hinzu.

+++ 13.30 Uhr: Die Verluste, die Russland im bisherigen Verlauf des Ukraine-Kriegs erlitten hat, machen den russischen Streitkräften offenbar immer mehr zu schaffen. Russlands Waffenreserven gingen allmählich zur Neige, sagte jetzt zumindest Yurii Ihnat, der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe. Das sei auch der Grund, weshalb Russland zunehmend veraltete sowjetische Waffen im Ukraine-Krieg einsetze. Ihnat nannte konkret die Raketen Ch-22 und Ch-59 sowie S-300-Systeme zur Abwehr oder Bekämpfung gegnerischer Kampfflugzeuge und Marschflugkörper.

+++ 12.15 Uhr: Russland kämpft im Ukraine-Krieg weiter mit herben Verlusten (s. Update v. 10.32 Uhr). Zuletzt haben die ukrainischen Luftstreitkräfte nach eigenen Angaben auch einen russischen Kampfhubschrauber vom Typ Alligator Ka-52 und zwei Drohnen abgeschossen.

News zum Ukraine-Krieg: Russland erleidet im Süden schwere Verluste

Update vom Mittwoch, 7. September, 06.25 Uhr: Das Militär der Ukraine teilt mit, dass russische Streitkräfte im Süden schwere Verluste erlitten haben. Demnach meldete das ukrainische Einsatzkommando „Süd“, dass die Lage in der Südukraine weiterhin „angespannt und dynamisch“ sei. Das ukrainische Militär habe jedoch fünf Panzer, 12 Msta-B und Msta-s Haubitzen zerstört.

Die ukrainischen Streitkräfte hätten außerdem einen russischen Su-25-Kampfjet und eine Orlan-10-Drohne abgeschossen. Außerdem wollen sie drei Giatsint-B-Schleppgeschütze und drei Einheiten gepanzerter Fahrzeuge zerstört und Berichten zufolge 83 russische Soldaten getötet haben.

Ukraine-News: Verluste für Russland – Kommandant bei Anschlag mit Bombe schwer verletzt

+++ 22.58 Uhr: Nach einem Bericht der Ukrainska Pravda zufolge, ist der Stadtkommandant Oberst Artjom Bardin in der besetzten südukrainischen Hafenstadt Berdjansk entgegen vorheriger Angaben nicht bei dem Anschlag ums Leben gekommen. Wie die Kreml-nahen russische Nachrichtenagenturen RIA Novosti und Tass vermeldeten, hätten Kollaborateure und Staatsverräter der Ukraine den russischen Propagandisten zunächst mitgeteilt, Bardin sei an seinen Verletzungen gestorben. Später hätten sie diese Information jedoch zurückgezogen.

Stattdessen hätten Kollaborateure der Besatzer nun erklärt, Bardin habe sich bei der Explosion schwer verletzt. „Berichte über den Tod von Artjom Bardin, dem ‚Kommandanten‘ von Berdjansk, haben sich nicht bestätigt. Trotz schwerer Verletzungen hat er überlebt. Die Ärzte kämpfen weiter um sein Leben“, zitiert die Ukrainska Pravda.

Russlands Verluste: Vermeintlicher Tod eines russischen Kommandanten durch Autobombe

+++ 20.45 Uhr: Bei einem Anschlag ist ein russischer Kommandant in der besetzten südukrainischen Hafenstadt Berdjansk getötet worden. Das bestätigte ein Sprecher der Besatzungsverwaltung. „Solche Fälle gibt es bei uns regelmäßig“, sagte Wladimir Rogow am Dienstag der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Unter dem Auto von Stadtkommandant Oberst Artjom Badrin war nach vorherigen Angaben eine Bombe explodiert.

Auch wurde von Schüssen im Zentrum der Hafenstadt berichtet. In den vergangenen Wochen seien mehrere Anschläge verübt worden – auch auf ukrainische Amtsträger, die mit der Besatzungsmacht kollaborierten.

News zum Ukraine-Krieg: Zwei Brücken in Cherson unter Beschuss

+++ 16.40 Uhr: Die Ukraine beschießt laut Kyiv Independent weiter russische Pontonbrücken im Gebiet Cherson. Das Einsatzführungskommandos „Süd“ der ukrainischen Streitkräfte habe mitgeteilt, zwei schwimmende Brücken der russischen Truppen bei Dariwka und Hola Prystan unter Beschuss genommen zu haben. Alle russischen Pontonbrücken in der Region befänden sich in Reichweite der ukrainischen Geschütze, berichtet das Nachrichtenportal via Twitter.

+++ 11.20 Uhr: Wie der Gouverneur des Gebiets Luhansk mitteilt, fassen die ukrainischen Streitkräfte Fuß in der Region. Serhiy Haidai berichtete, dass die ukrainischen Streitkräfte russische Angriffe zurückgeschlagen und kleine Fortschritte in der Region gemacht haben. Haidai nannte keine Einzelheiten, wie der Kyiv Independent mitteilt.

Ukraine-News: Verluste für Russland – Ukraine wehrt russische Angriffe ab

Erstmeldung vom Dienstag, 6. September, 07.10 Uhr: Wie der ukrainische Generalstab mitteilt, wehrt Ukraine russische Angriffe bei vier Siedlungen im Gebiet Donezk ab. Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte meldete am 6. September, dass das ukrainische Militär russische Angriffe in der Nähe von Soledar, Zaytsevo, Shakhta Butivka und Spartak im Gebiet Donezk zurückgeschlagen hat.

Russische Streitkräfte feuerten in der Nacht zum 6. September Raketen auf zivile Einrichtungen in den Städten Bakhmut und Kostyantynivka in der Oblast ab, wie der Generalstab weiter mitteilte. Nach Angaben des Militärs setzt Russland seine Bemühungen fort, die vollständige Kontrolle über das Gebiet Donezk zu erlangen. (lm/mse/ktho/cs mit dpa/AFP)