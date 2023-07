Letzte Chance für DeSantis? Plötzlich will der Florida-Gouverneur die Mauer

Von: Linus Prien

Teilen

Ron DeSantis fordert in Texas weniger illegale Migration. © IMAGO/Robin Jerstad

DeSantis und Trump scheinen sich inhaltlich nicht voneinander zu unterscheiden. Deswegen scheinen sie sich übertrumpfen zu müssen. Vor allem bei illegaler Migration.

Washington, DC - „Wir werden eine Mauer bauen.“ Ein Satz, mit dem Donald Trump einst während seiner ersten Präsidentschaftskandidatur für viel Aufsehen und Spott sorgte. Weniger Hohn und mehr Empörung folgte auf seine Einlassungen über Flüchtende und deren angebliche Neigung, „Vergewaltiger und Verbrecher“ zu sein. Das Thema der Migration, vor allem der illegalen Migration über die amerikanische Grenze zu Mexiko, ist ein Dauerbrenner bei den Republikanern.

Mit diesem Thema möchte sich jetzt auch Ron DeSantis profilieren. Dabei geht er jedoch nicht auf Distanz zu seinem Hauptkonkurrenten Trump. Viel mehr verspricht er Trumps Pläne selber erfolgreich umzusetzen. So auch in diesem Fall: Auch DeSantis möchte die Mauer, welche entlang der südlichen Grenze der USA verläuft, fertig bauen.

Donald Trump tritt wieder an – doch die Konkurrenz ist groß Fotostrecke ansehen

US-Wahlkampf: DeSantis wirft Trump gebrochene Wahlkampfversprechen vor

DeSantis bleibt mit Hinblick auf die Wählerschaft der Republikaner dem Anschein nach nichts anderes über, als Trump in seinen Vorhaben übereinzustimmen und diese selbst zu postulieren. Eine neue Strategie des Gouverneurs aus Florida lautet nun: keine Kritik an Trumps Programm, sondern Kritik an Trumps Umsetzung. Sein Team postete unlängst ein Video, in welchem Trump seine nicht-gehaltenen Versprechen vorgeworfen werden. So in etwa, dass Trumps Regierung mehr illegale Einwanderer abschieben würde, als je ein anderer Präsident zuvor.

Diese Strategie geht jedoch nicht an Donald Trump und seinem Team vorbei. Unlängst sagte der ehemalige Präsident: „Ich schaue mir DeSantis an und er stellt sich dahin und sagt genau das Gleiche, was ich auch sage“, wie der amerikanische Nachrichtensender CNN berichtet.

US-Wahlkampf: Bei illegaler Migration führt kein Weg zu weit

Wenn sich DeSantis in irgendeiner Weise von seinem Konkurrenten unterscheidet, dann, dass er noch „härter durchgreifen“ möchte. Der Gouverneur hat angekündigt „aggressiver zu sein, mit Hinblick darauf, die lokalen Behörden darin zu befähigen, die Immigrationsgesetze auch umzusetzen, aggressiver als Trump es jemals war.“

In einem weiteren Punkt scheinen die beiden Kandidaten sich auch einig zu sein: beim „Schutz“ der Grenze führt kein Weg zu weit. Demnach hat DeSantis davon gesprochen, Schusswaffen zum Töten einzusetzen, wie CNN berichtet. Das Gleiche hatte Donald Trump bereits 2018 lanciert. Jedoch hatte ein damaliges Kabinettsmitglied damals zurückgerudert. (lp)