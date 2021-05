Journalist Protasewitsch in Belarus verhaftet: Lukaschenko reagiert auf internationale Kritik

Alle Infos im News-Ticker

Der Fall Roman Protasewitsch sorgt für Unmut zwischen EU und Belarus. Machthaber Alexander Lukaschenko gerät unter Druck. Was machen die USA? Der News-Ticker.

Roman Protasewitsch : Nach der mutmaßlichen Entführung des Regimekritikers drohen Belarus harte Sanktionen.

: Nach der mutmaßlichen Entführung des Regimekritikers drohen Belarus harte Sanktionen. Es gibt widersprüchliche Berichte über den Gesundheitszustand des Kritikers von Alexander Lukaschenko.

Update vom 25. Mai, 13.05 Uhr: Der britische Premierminister Boris Johnson hat sich nach der Veröffentlichung eines Videos des festgenommenen belarussischen Bloggers Roman Protassewitch besorgt gezeigt. Es sei „zutiefst beunruhigend“, die Aufnahme anzuschauen, twitterte Johnson an diesem Dienstag.

„Als Journalist und leidenschaftlicher Anhänger der Meinungsfreiheit fordere ich seine sofortige Freilassung. Das Handeln von Belarus wird Konsequenzen haben“, betonte Johnson, der früher unter anderem als Zeitungskorrespondent in Brüssel arbeitete.

Roman Protasewitsch: Machthaber Alexander Lukaschenko reagiert auf Kritik an Ryanair-Vorfall

Update vom 25. Mai, 12.45 Uhr: Der weißrussische Machthaber Alexander Lukaschenko reagiert auf die internationale Kritik an der erzwungenen Notlandung einer Ryanair-Maschine in Minsk. So hat die belarussische Regierung internationale Luftfahrtexperten zu einer Untersuchung eingeladen.

Unter anderem seien Vertreter der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) und Experten der EU eingeladen worden, teilte das Verkehrsministerium am Dienstag mit.

Roman Protasewitsch: Vorgehen von Belarus und Alexander Lukaschenko sorgt für internationale Kritik

Erstmeldung vom 25. Mai: München/Minsk - Es war das erste Lebenszeichen von Roman Protasewitsch: Das belarussische Regime zeigte ein Video des weißrussischen Regierungskritikers*. Auf diesem wirkte er müde. Es gab Spekulationen, unter anderem vom Vater, ob Protasewitsch sogar Verletzungen im Gesicht habe. Was sich nicht eindeutig verifizieren ließ.

Zur Erinnerung: Der 26-jährige Oppositionelle war am Pfingstwochenende in einer spektakulären Aktion auf Geheiß von Machthaber Alexander Lukaschenko* festgenommen worden. Der 66-jährige Regierungschef ließ dazu eine Ryanair-Maschine durch einen Kampfjet nach Minsk abdrängen, die eigentlich auf dem Weg ins litauische Vilnius war - und Protasewitsch an Bord hatte.

Roman Protasewitsch: Sanktionen gegen Belarus und Machthaber Alexander Lukaschenko

Ryanair-Chef O’Leary sprach von „staatlich finanzierter Entführung“ und von „staatlich finanzierter Piraterie“, die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)* forderte auf dem aktuellen EU-Gipfel die „sofortige Freilassung von Roman Protasewitsch“. Die Europäische Union (EU) hat bereits erste Sanktionen beschlossen, unter anderem, dass der Luftraum für Airlines aus Belarus gesperrt wird.

Währenddessen hat die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja mehr Druck der USA* und der restlichen G7 Staaten auf Minsk gefordert. Sie habe die US-Regierung in einem Telefonat mit dem nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan aufgerufen, „das Regime zu isolieren und es durch Sanktionen unter Druck zu setzen“, erklärte die im Exil lebende Oppositionspolitikerin an diesem Dienstag (25. Mai) auf Twitter.

Roman Protasewitsch: Mordrohungen gegen Mitstreiter von Lukaschenko-Kritiker?

Derweil berichtete ein Mitstreiter des inhaftierten belarussischen Bloggers nach eigenen Angaben von Morddrohungen. „Sie schreiben mir, dass wir als Nächstes an der Reihe sind, dass man uns nicht nach Belarus entführen, sondern in Warschau erschießen wird“, sagte der Blogger Stepan Putilo der polnischen Zeitung „Rzeczpospolita“ (Dienstag). Der 22-jährige Putilo war gemeinsam mit Protasewitsch Gründer des Portals Nexta im Nachrichtenkanal Telegram. Die Redaktion hat ihren Sitz in Warschau.

Verfolgen Sie alle Entwicklungen zum Fall Roman Protasewitsch hier im News-Ticker.