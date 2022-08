Rolle rückwärts: Heil lässt Homeoffice-Pflicht im Corona-Herbst wieder fallen

Von: Yannick Hanke

Teilen

Eigentlich sollte im Corona-Herbst in Deutschland wieder die Homeoffice-Pflicht greifen. Doch Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) schwenkt um. Nur noch Kann-Regel.

Berlin – Trautes Heim, Arbeitsglück allein? Nicht ganz, denn entgegen der ursprünglichen Ankündigung von Hartz-IV-Reformierer Hubertus Heil (SPD), im Corona-Herbst in Deutschland wieder die Homeoffice-Pflicht einzuführen, wird es wohl nur zu einer Kann-Regelung kommen. Das ursprünglich geplante Vorhaben vom Arbeitsminister würde somit deutlich abgeschwächt. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf einen Entwurf der Corona-Arbeitsschutzverordnung.

Homeoffice-Pflicht im Corona-Herbst in Deutschland nur noch Kann-Regel – Hubertus Heil (SPD) schwenkt um

So soll es in dem neuen Entwurf mit Blick auf den Corona-Herbst in Deutschland heißen, dass Betriebe zum Schutz vor etwaigen Infektionen Hygienekonzepte erstellen sollen. „Hierzu können neben Maßnahmen zur Umsetzung der AHA+L-Regel und dem Tragen von Schutzmasken auch die Verminderung betrieblicher Personenkontakte, zum Beispiel durch die Reduzierung der gleichzeitigen Nutzung von Räumen und durch das Angebot an die Beschäftigten, im Homeoffice zu arbeiten, gehören“, soll es in dem Papier heißen.

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) soll doch nicht mehr auf die Homeoffice-Pflicht für den Corona-Herbst in Deutschland setzen. Vielmehr sei es jetzt nur noch eine Kann-Regelung. © Uwe Anspach/dpa/imago/Montage

Das klang einmal anders und mehr nach einer Homeoffice-Pflicht denn nach einer Kann-Lösung, wie sie jetzt im Raum stehen soll. „Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten anzubieten, geeignete Tätigkeiten in ihrer Wohnung auszuführen, wenn keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen“, hieß es nämlich in einer früheren Fassung der Corona-Arbeitsschutzverordnung.

Hubertus Heil und die Rolle rückwärts: Arbeitgeber müssen im Büro Arbeitenden keine Corona-Tests stellen

Doch damit nicht genug: Laut dem Bericht soll Hubertus Heil auch das Vorhaben über Bord werfen, Arbeitgeber zu verpflichten, allen in Präsenz Arbeitenden zweimal pro Woche ein Corona-Testangebot zu unterbreiten. Doch stehe auch eine Alternative bereit. So sollen Arbeitgeber ein Angebot an ihre Angestellten prüfen, sich regelmäßig kostenfrei testen zu lassen.

Nach Reuters-Informationen soll die Regierung den neuen Entwurf am Mittwoch, 31. August 2022, in der Kabinettssitzung in Meseberg billigen. Am 1. Oktober soll die neue Corona-Arbeitsschutzverordnung in Kraft treten und am 7. April 2023 wieder auslaufen. Die im Rahmen der Corona-Pandemie verfügte Homeoffice-Angebots-Pflicht war erst im März ausgelaufen.

Präventive Politik: Ampel blickt bereits auf Corona-Herbst in Deutschland

Da die Zahlen im Corona-Herbst in Deutschland vor allem durch die hochinfektiöse Omikron-Subvariante BA.5 wieder steigen könnten, wird präventiv an entsprechenden Maßnahmen zur Eindämmung vom Virus gearbeitet. Die Politik in Form der Bundesregierung diskutiert deswegen über Schritte, um Menschen zu schützen, aber gleichzeitig auch die Betriebe arbeitsfähig zu halten.

Schärfere Corona-Regelungen, so soll es in Koalitionskreisen heißen, wären an der FDP gescheitert. Und auch die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), quasi der Spitzenverband der Arbeitgeber in Deutschland, hatte nach Heils erstem Vorschlag eine Rückkehr zu der darin vorgesehenen Homeoffice-Pflicht kritisiert. Schließlich sei es an der Zeit, „die Panikecke zu verlassen und zu einer Normalität mit Corona zu kommen“, sagte in diesem Kontext Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger. Konzepte zum Infektionsschutz würden schließlich umgesetzt, die eigene Wirtschaftlichkeit sei sichergestellt.