Habeck rennt die Zeit davon - Ampelstreit muss in wenigen Tagen gelöst werden

Von: Kathrin Reikowski

Teilen

Wird Habecks Heizungsgesetz noch vor dem Sommer im Bundestag debatiert? Robert Habeck hier der Digital-Konferenz «Republica». © dpa/ Carsten Koall

Für das Heizungsgesetz von Robert Habeck (Grüne) müsste am Dienstag eine erste Lesung angesetzt werden. Sonst droht der Ampel eine chaotische Sommerpause.

Berlin - Über das von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) geplante sogenannte Heizungsgesetz wird in der Ampel-Koalition seit Monaten gestritten. Die Positionen von SPD, Grünen und FDP liegen teilweise noch weit auseinander. Ursprünglich sollte das Gesetz vor der Sommerpause verabschiedet werden - dazu müsste aber am 13. Juni eine erste Lesung eingeplant werden. Am Wochenende hatten die Ampel-Fraktionen ihre Verhandlungen fortgesetzt, bis Sonntagnachmittag schien keine Lösung in Sicht.

Ein Kompromiss-Aufruf an die Grünen kam am Wochenende aus der eigenen Partei: „Wir müssen das GEG mit den Koalitionspartnern abgestimmt bekommen, selbst wenn wir am Ende Teile davon unzureichend finden“, sagte Renate Künast. „Für mich ist es ethisch nicht vertretbar, keine Vision zu haben. Genauso ist es aber nicht vertretbar, keine Kompromisse einzugehen und so zu verhindern, dass es wenigstens endlich ein bisschen vorangeht.“ Starker Gegenwind kam am Wochenende aus der Opposition.

Habecks Heizungsgesetz: Söders Protest der lauteste aus der Opposition

Lautstarker Protest gegen das geplante Heizungsgesetz war am Wochenende von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zu hören. Vor 13.000 Menschen wetterte Söder bei einer Protestkundgebung im Münchner Vorort Erding: Der Entwurf zur GEG-Novelle gehe „völlig an der Realität vorbei“ und gehöre in die „Schublade“. Weil auf der Kundgebung auch demokratiefeindliche Töne zu hören waren, ist Söders Teilnahme daran inzwischen häufig kritisiert worden. Er sage „Ja zum Klimaschutz, aber Nein zu diesem ideologisch-grünen Heizungsgesetz“, hatte Söder den Teilnehmern der Protestaktion zugerufen. Er forderte vor allem Anreize statt Verbote.

Auch die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Yasmin Fahimi, warf der Ampel-Koalition vor, Bürgerinnen und Bürger zu verunsichern. Diese debattiere seit Monaten „über unfertige Konzepte in der Öffentlichkeit“ und lasse die Menschen mit der Angst allein, dass ein Heizungstausch sie finanziell überfordern könnte. Auch der Mieterbund forderte am Wochenende Nachbesserungen: Mieter sollten künftig mit entscheiden können, welche Heizung der Vermieter einbaue - und von Förderungen mit profitieren.

Heizungsgesetz in der Ampel: FDP fordert Nachbesserungen, Habeck und Scholz sind optimistisch

Wegen grundsätzlicher Bedenken hat die FDP bisher verhindert, dass der vom Kabinett beschlossene Gesetzentwurf zum Heizungstausch im Bundestag behandelt wird. Das sogenannte Heizungsgesetz sieht unter anderem Vorgaben für den Einbau neuer, klimafreundlicher Heizungen vor. Dies liefe in der Praxis auf ein Verbot neuer Öl- und Gasheizungen hinaus. Der Druck auf Habeck steigt: Die Sommerpause beginnt nach dem 7. Juli. FDP-Politiker hatten zuletzt betont, die Liberalen ließen sich nicht unter Zeitdruck setzen.

Ampel-Koalition: Das Kabinett Scholz im Überblick Fotostrecke ansehen

„Eine erste Lesung ist möglich, wenn wir uns auf gemeinsame Zielpfade einigen können, zum Beispiel, dass im Gesetz Holz und Biomasse nicht länger diskriminiert werden, Hausbesitzer angemessene Übergangsfristen beim Heizungsaustausch erhalten und Ausnahmen gegen eine Überforderung nicht nur für Hochbetagte gelten“, sagte der bau- und wohnungspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Daniel Föst, in der vergangenen Woche. Laut Süddeutscher Zeitung setzt die FDP auf marktwirtschaftliche Lösungen und lehnt eine Fokussierung auf die Wärmepumpe ab.

Kanzler Olaf Scholz sagte am Wochenende, das Gesetz werde im Bundestag in alle Richtungen mit einem einzigen Ziel geprüft: „Es darf an keiner Stelle jemand überfordert werden und etwas tun müssen, das er oder sie sich nicht leisten kann.“ Die jetzige Fassung sei schon ganz anders als eine Referentenvorlage, über die nicht zu Ende beraten worden sei. Habeck selbst gab sich in der vergangenen Woche optimistisch, dass die Lesung stattfinden könne. Er sagte: „Es gibt aus meiner Sicht keinen Grund, es nicht zu tun, weil durch die vielen Gespräche und öffentlichen Ankündigungen die Korridore für Einigungen klar definiert sind.“ (dpa/AFP/kat)