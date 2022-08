Habeck redet Klartext: „Wo unser Gas herkommt, ist nicht die Frage“

Wirtschaftsminister im Interview

Deutschland zittert in der Gaskrise: Doch Robert Habeck (Grüne) gibt den Kurs vor. Für den Minister ist nicht entscheidend, woher das Gas kommt – sondern das Wie.

Berlin – Muss Deutschland im Winter frieren? Eine Frage, die seit einiger Zeit im Raum steht. Schließlich dreht Russlands Präsident Wladimir Putin den Gashahn zu. Die Suche nach geeigneten Alternativen für die Gasversorgung eines ganzen Landes hat längst begonnen. Vor allem Flüssiggas (LNG) als Alternative zu russischem Gas wird heiß gehandelt. Hierzu bezieht Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) im Interview mit dem ZDF-Morgenmagazin Stellung und macht klar: Nicht das wo, sondern das wie ist bei der Beschaffung von Gas entscheidend.

Robert Habeck (Grüne) im Interview: „Alternative Infrastruktur zu den russischen Gaspipelines“ als Problem in Deutschland

„In Deutschland ist das Problem nicht die Verfügbarkeit von LNG – das wird immer wieder berichtet, das ist aber nicht der Fall. In Deutschland ist das Problem die Verfügbarkeit einer alternativen Infrastruktur zu den russischen Gaspipelines“, fasst Robert Habeck die grundlegende Problematik zusammen. Deswegen würde man Provisorien und im nächsten Schritt feste Terminals bauen.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist um Alternativen zum Erdgas aus Russland bemüht. „Wo unser Gas herkommt", sei dabei nicht die entscheidende Frage.

Gemeint ist damit nicht zuletzt das LNG-Terminal in Wilhelmshaven (Niedersachsen), das noch 2022 seinen Betrieb aufnehmen soll. „Ich habe ja gerade ja in der letzten Woche die Verträge mit den Unternehmen unterschrieben. Das heißt, für die Infrastruktur haben die deutschen Firmen genug Gas auf dem Weltmarkt eingekauft und werden ihn auch weiter einkaufen“, gewährt Habeck im ZDF-Morgenmagazin Einblicke in sein Handeln auf Ebene der Politik.

Deutschlands Gasversorgung als brisantes Politikum: „Wie kommt das Gas in unser Land?“

Problematisch sei es laut Habeck aber auch, dass es in Deutschland keine Infrastruktur gebe, „die uns unabhängig von Russland macht“. Die müsse erst noch errichtet werden. Deswegen könne man die Situation hierzulande auch nicht mit der in anderen Ländern vergleichen. Was der Wirtschaftsminister damit meint:

Dieses `Wo kommt unser Gas her?`ist gar nicht die erste Frage. Die Frage ist, `Wie kommt das Gas in unser Land?`

Darauf müsse es laut Robert Habeck schleunigst eine Antwort geben. Dann zeigt sich der Wirtschaftsminister durchaus optimistisch gestimmt, wenn es heißt: „Alles, was wir brauchen, haben wir, wenn wir die Voraussetzungen schaffen, dass es ins Land kommt“. Und deshalb würden an der deutschen Küste auch LNG-Ladeterminals gebaut. Für diese gebe es nämlich genug Gas, die entsprechenden Firmen hätten ausreichend auf dem Weltmarkt eingekauft.

