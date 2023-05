Bittere Umfrage für Habeck: „Bei keinem ist der Anteil der sehr Unzufriedenen größer“

Von: Christoph Gschoßmann

Robert Habeck war einst der beliebteste deutsche Minister. Diese Zeiten sind vorbei – er stürzt in einer Umfrage ab und wird von Boris Pistorius überholt.

Berlin - Boris Pistorius ist obenauf, für Robert Habeck geht es steil bergab: So lautet das Ergebnis einer neuen Umfrage zur Zufriedenheit mit deutschen Politiker. Die Bürger bewerten der Umfrage zufolge in der Bundesregierung die Arbeit von Verteidigungsminister Pistorius am besten.

Weitere Grünen-Klatsche: Pistorius punktet bei Umfrage vor Habeck – Baerbock wird Zweite

Rund 30 Prozent der Befragten sind mit dem SPD-Minister sehr zufrieden, wie aus einer Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Ipsos hervorgeht. Knapp 25 Prozent gaben an, sehr unzufrieden mit seiner Arbeit zu sein. Pistorius ist damit der einzige Ressortchef, der eine positive Bilanz (+8) aufweist, was die Differenz zwischen zufriedenen und unzufriedenen Bürger und Bürgerinnen angeht. Der Verteidigungsminister steht vor großen Herausforderungen – denn seine Bundeswehr braucht dringend moderne Ausrüstung und Waffen.

Boris Pistorius (l.) und Robert Habeck: Ersterer ist derzeit in einer Umfrage obenauf. © IMAGO

Annalena Baerbock (Grüne) darf sich über Rang zwei freuen: Die Außenministerin reiht sich trotz Verlusten hinter Pistorius. Während im März noch 23 Prozent sehr zufrieden mit ihrer Arbeit waren, sind es aktuell 20 Prozent.

Robert Habeck in der Kritik: Deutsche laut Umfrage unzufrieden

Ganz anders sieht es bei Baerbocks Parteikollege Robert Habeck aus. Der Wirtschaftsminister und Vizekanzler kann derzeit nicht punkten. Mehr als die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger zeigt sich sehr unzufrieden mit seiner Arbeit. „Bei keinem anderen Mitglied des Bundeskabinetts ist der Anteil der sehr Unzufriedenen derzeit größer“, erklärte das Institut. Habeck stand zuletzt unter anderem wegen der Graichen-Affäre im Rampenlicht.

Zudem bewerteten die Befragten die Bundesregierung insgesamt negativ. Fast die Hälfte der Befragten gab an, sehr unzufrieden mit der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP zu sein. (cgsc mit dpa)

Das Markt- und Meinungsforschungsinstituts Ipsos führte die Umfrage online mit 1000 Wahlberechtigten zwischen 18 und 75 Jahren durch. Die Umfrage fand zwischen dem 5. und 7. Mai 2023 statt.