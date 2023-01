Rishi Sunak, Prinz Harry und die Royals: Premier verteidigt Königshaus

Von: Alexander Eser-Ruperti

In der britischen Öffentlichkeit tobt die Diskussion um Prinz Harrys Autobiografie. Einer springt den Royals zur Seite: Premierminister Rishi Sunak.

London – Nicht nur unter eingefleischten Royalisten in Großbritannien schlägt Prinz Harrys Autobiografie „Spare“ („Reserve“) hohe Wellen. In ihr erhebt der Prinz offenbar schwere Vorwürfe gegen das Königshaus, es geht unter anderem um Gefühlskälte, körperliche Angriffe und durchgesteckte Informationen. Während in Großbritannien viele nicht erst im Zuge der aktuellen Debatte die parlamentarische Monarchie für längst überholt halten, springt Premierminister Rishi Sunak den Royals bei: Der Regierungschef gibt den treuen Royalisten – voller „Stolz“ auf die Königsfamilie.

Prinz Harrys Biografie sorgt für Aufsehen: Premierminister Sunak schlägt sich auf die Seite des britischen Königshauses

Vorabauszüge aus Prinz Harrys Biografie sorgen in Großbritannien dieser Tage für Aufsehen: Kurz vor der offiziellen Veröffentlichung des Buches am 10. Januar 2023 waren durch einen verfrühten Verkauf in Spanien einige Exemplare in Umlauf gelangt. Sie enthalten laut Medienberichten – wenig überraschend – teils schwere Vorwürfe des in Ungnade gefallenen Prinzen an das britische Königshaus. Einer grundsätzlichen Kritik an der Königsfamilie verwehrt sich unter anderem der britische Premierminister Rishi Sunak, der den Royals jetzt zur Seite springt – und ein Loblied auf sie anstimmt.

Prinz Harry (links) polarisiert mit seiner Autobiografie. Dem Königshaus zur Seite springt Rishi Sunak, Premierminister von Großbritannien.

Der Premierminister gegenüber der BBC: „Ich denke, dass die Öffentlichkeit, son wie ich, enorme Achtung vor der Königsfamilie hat, dass sie zutiefst stolz auf sie ist“. Sunak weiter: „Sie ist eines jener Dinge, auf die ich am stolzesten bin, wenn ich an Großbritannien denke.“ Ein Gefühl, das nicht alle auf der Insel teilen, im Gegenteil. Auch Prinz Harry, der sich als Modernisierer gibt, bekannte indes zuletzt, er glaube trotz aller Kritik nach wie vor an die Monarchie, deren Abschaffung er als grundsätzlicher Nutznießer keineswegs einfordert. Ob er für sie zukünftig eine Rolle spielen wird, weiß auch Harry nicht – eine dahingehende Frage des Senders ITV beantwortete der Prinz kürzlich mit „I don‘t know“.

Prinz Harry mit Vorwürfen an Prinz William, König Charles und „Queen Consort“ Camilla

Konkrete Vorwürfe erhebt der „Duke of Sussex“ in seinen Memoiren unter anderem gegen seinen Bruder Prinz William und König Charles. William wirft der 38-Jährige unter anderem einen körperlichen Angriff vor: Der Guardian berichtet, in seiner Autobiografie schildere Prinz Harry, sein Bruder habe ihn in einem Streit um Meghan zu Boden gestoßen, er selbst habe sich dabei an Scherben verletzt. Seinem Vater, König Charles, attestiert er laut Sun unter anderem, gefühlskalt zu sein.

Charles habe ihn nicht einmal in den Arm genommen, als er ihm vom Tod seiner Mutter, Prinzessin Diana, berichtet habe. Harry schreibt ferner, William und ihm sei durch das Königshaus verboten worden, die Wiederaufnahme der Ermittlungen zum Tod ihrer Mutter zu fordern. Auch die Ehefrau von König Charles, „Queen Consort“ Camilla, erfährt in den Memoiren Kritik: Sie soll, wie auch andere Royals, heimlich Informationen an die Presse durchgesteckt haben, so Prinz Harry, der seine Kritik an der Königsfamilie in aktuellen Interviews erneuert hatte.

Harry und Meghan berichten von Rassismus im britischen Königshaus

Harry und Meghan berichten zudem schon länger über Rassismus innerhalb des britischen Königshauses. In einem Interview bei Oprah Winfrey 2021 hatten Harry und Meghan geschildert – vor der Geburt ihres Sohnes Archie habe es bei einigen Royals „Bedenken und Gespräche“ darüber gegeben, „wie dunkel seine Haut sein könnte, wenn er geboren wird.“ Von einem Interviewer des Senders ITV darauf angesprochen, ob es sich dabei nicht essenziell um Rassismus handele, relativierte Harry das Verhalten nun plötzlich. In dem Gespräch, das kurz vor Veröffentlichung seines Buchs geführt wurde, sagt der „Duke of Sussex“: „Der Unterschied zwischen Rassismus und unbewusster Voreingenommenheit... die beiden Dinge sind unterschiedlich.“

Der Prinz weiter: „Wenn man als Einzelperson oder Institution erst einmal erkannt hat oder darauf hingewiesen wurde, dass man unbewusste Vorurteile hat, hat man die Möglichkeit, daraus zu lernen und zu wachsen, ansonsten werden unbewusste Vorurteile Teil der Kategorie Rassismus.“ Harry berichtet von einem weiteren rassistischen Vorfall, bei dem Lady Susan Hussey, Mitglied des Haushalts des Buckingham Palastes, die schwarze britische Gründerin der Wohltätigkeitsorganisation „Sistah Space“ mehrmals gefragt hatte, woher sie „wirklich komme“. Harry bei ITV dazu: „Was Ngozi Fulani passiert ist, ist ein sehr gutes Beispiel für das Umfeld innerhalb der Institution“.

Im Netz zeigen sich User verärgert über Prinz Harry: Widerspruch zu Voreingenommenheit und Rassismus

Im Netz zeigten sich viele Leser verärgert über Harrys Einlassungen. Die Aktivistin, Autorin und Anwältin Dr Shola Mos-Shogbamimu etwa schrieb auf Twitter: „Prinz Harry, du liegst FALSCH. Es gibt NULL Unterschied zwischen rassistischer bewusster/unbewusster Voreingenommenheit und Rassismus. Voreingenommenheit ist das Vorhandensein von Rassismus und die Handlungen/Worte sind der Beweis dafür.“