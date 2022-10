Charles III. empfängt Sunak – Indien feiert: „Indiens Sohn erhebt sich über das Kolonialreich“

Zeremonie im Buckingham Palace

Die Truss-Nachfolge ist entschieden: Ex-Finanzminister Rishi Sunak wird der nächste britische Premier werden. Er war zuvor Liz Truss unterlegen, bekommt nun aber seine Chance.

Rishi Sunak, Ex-Finanzminister : Der zuletzt Liz Truss unterlegene Kandidat hat am Montag die besten Aussichten auf das Amt des britischen Premierministers und einen Einzug in die Downing Street 10.

: Der zuletzt Liz Truss unterlegene Kandidat hat am Montag die besten Aussichten auf das Amt des britischen Premierministers und einen Einzug in die Downing Street 10. Rishi Sunak oder Boris Johnson : Vorübergehend hatte es so ausgesehen, als würde sich der Ex-Premier wieder für seinen alten Job bewerben.

oder : Vorübergehend hatte es so ausgesehen, als würde sich der Ex-Premier wieder für seinen alten Job bewerben. Truss-Nachfolge: Nach dem Rückzug von Liz Truss als britische Premierministerin sucht Großbritannien einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin - Penny Mordaunt will gegen Rishy Sunak antreten.

Nach dem Rückzug von Liz Truss als britische Premierministerin sucht Großbritannien einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin - Penny Mordaunt will gegen Rishy Sunak antreten. Dieser News-Ticker zur Wahl des nächsten britischen Premiers wird laufend aktualisiert.

Update vom 25. Oktober, 10.35 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat den Aufstieg Rishi Sunaks zum britischen Regierungschef als „Meilenstein“ gepriesen. Ziemlich bemerkenswert“, sagte er auch mit Blick auf die indischen Wurzeln des 42-Jährigen am Montag (Ortszeit) bei einem Empfang im Weißen Haus anlässlich des hinduistischen Lichterfests Diwali. „Es ist ein bahnbrechender Meilenstein. Und es ist bedeutungsvoll“, fügte Biden hinzu.

Auch Indiens Premierminister Narendra Modi schickte Sunak via Twitter „warme Glückwünsche“. „Spezielle Diwali-Wünsche zur ‚lebenden Brücke‘ von britischen Indern, während wir unsere historischen Bindungen in eine moderne Partnerschaft verwandeln“, twitterte Modi. Das Lichterfest Diwali symbolisiert den Sieg des Guten über das Böse.

Der örtliche Fernsehsender NDTV feierte Sunak mit den Worten: „Indiens Sohn erhebt sich über das Kolonialreich“. Viele Menschen in Indien feierten in den sozialen Netzwerken eine Quasi-Umkehr der Machtverhältnisse - Indien machte sich vor 75 Jahren von der britischen Kolonialherrschaft unabhängig. Viele feierten auch, dass Sunak ein praktizierender Hindu ist.

+ Rishi Sunak. © Aaron Chown/dpa

Update vom 24. Oktober, 19.50 Uhr: Rishi Sunak wird an diesem Dienstag sein Amt als neuer britischer Premierminister antreten. Der frühere Finanzminister werde voraussichtlich am späten Vormittag von König Charles III. im Buckingham-Palast empfangen und dort formell mit der Regierungsbildung beauftragt, teilte Downing Street mit. Anschließend wolle er gegen 12.35 Uhr MESZ vor der berühmten Tür mit der Nummer 10 ein Statement geben.

Charles wird zuvor Liz Truss bei einer Audienz aus dem Amt entlassen. Am Morgen werde die scheidende Regierungschefin noch ein letztes Kabinettstreffen abhalten und sich anschließend - wahrscheinlich gegen 11.15 Uhr MESZ - an die Bevölkerung wenden, hieß es in der Mitteilung weiter.

Bei der BBC gibt es indes personelle Konsequenzen aus der öffentlichen Freude einer Moderatorin über das geplatzte Comeback Boris Johnsons.

Sunak wird Premier: Truss-Nachfolger verspricht „Stabilität und Einheit“

Update vom 24. Oktober, 18.15 Uhr: Rishi Sunak hat versprochen, für „Stabilität und Einheit“ zu sorgen. Großbritannien sei ein „großartiges Land“, es gebe aber „keinen Zweifel, dass wir vor einer tiefgreifenden wirtschaftlichen Herausforderung stehen“, sagte der designierte Premierminister vor Journalisten.

Es werde seine „oberste Priorität“ sein, „unsere Partei und unser Land zusammenzubringen“. Es sei „das größte Privileg“ seines Lebens, „der Partei zu dienen, die ich liebe und meinem Land etwas zurückzugeben, dem ich so viel schulde“, ergänzte Sunak.

Truss-Nachfolge schon geklärt: Sunak wird neuer britischer Premierminister

Update vom 24. Oktober, 15.06 Uhr: Großbritannien bekommt einen neuen Premier: Der britische Ex-Finanzminister Rishi Sunak wird neuer Regierungschef werden, er tritt die Nachfolge von Liz Truss an. Der 42-Jährige hatte seine Kandidatur am Sonntag formell erklärt. „Das Vereinigte Königreich ist ein großartiges Land, aber wir stehen vor einer tiefen Wirtschaftskrise“, schrieb er auf Twitter. Er wolle „unsere Wirtschaft in Ordnung bringen, unsere Partei einen und etwas für unser Land tun“. Seine Konkurrentin, Penny Mordaunt, hat sich knapp vor Ende des Nominierungszeitraums aus dem Rennen zurückgezogen.

Der frühere Banker wird der erste nicht-weiße Premierminister in der Geschichte Großbritanniens und der erste gläubige Hindu in der Downing Street 10. Er ist der Enkel indischer Einwanderer. Das Familienvermögen ermöglichte ihm eine Ausbildung im britischen Elitesystem. Als Banker kam er dann selbst zu immensen Reichtum. Dies und mögliche Steuertricks seiner Frau macht viele Briten ihm gegenüber skeptisch.

Sunak hatte zum vorzeitigen Ende von Boris Johnsons Amtszeit beigetragen. Er war von 2019 bis vergangenen Juli Finanzminister, bevor er aus Protest gegen Johnsons zahlreiche Affären zurücktrat. Anfang September unterlag Sunak dann im Rennen um Johnsons Nachfolge gegen Truss - unter anderem stritten beide im Vorfeld heftig über die Finanz- und Steuerpolitik.

+ Rishi Sunak dürfte der nächste Premierminister Großbritanniens werden. © Kirsty Wigglesworth/dpa

Rishi Sunak - Rennen um Truss-Nachfolge bis zuletzt spannend in Großbritannien

Update vom 24. Oktober, 14.53 Uhr: Bis 15 Uhr ist die Kandidatur für die Truss-Nachfolge in Großbritannien offen. Wer dann mehr als 100 Stimmen aus der Tory-Fraktion hinter sich weiß, kann als Premierministerin oder Premierminister zur Wahl stellen. Nach Zählungen britischer Medien weiß der Ex-Finanzminister Sunak 182 Abgeordnete - und damit mehr als die Hälfte - hinter sich. Für seine Kontrahentin Penny Mordaunt haben sich dagegen nur 27 öffentlich ausgesprochen. Sie gibt aber an, bereits von 90 Zustimmungen zu wissen. Stimmt dies, wird es um 15 Uhr nochmals spannend.

Rishi Sunak auf dem Weg zur Truss-Nachfolge in Großbritannien?

Update vom 24. Oktober, 11.47 Uhr: Wie geht es in der Truss-Nachfolge in Großbritannien weiter? Rishi Sunak, Ex-Finanzminister, hat mit seiner Kandidatur weiterhin die größten Chancen. Nach Zählungen britischer Medien zum Mittag stehen inzwischen 178, und damit mehr als die Hälfte der 357 Tory-Abgeordneten hinter ihm. Innenminister Grant Shapps, der zu Sunaks Unterstützern gehört, betonte am Montagmorgen im Sky-News-Interview, der Favorit sei zwar entspannt, sei aber nicht der Meinung, dass er den Sieg schon „in der Tasche“ habe.

+ Rishi Sunak hat seine Kandidatur als Nachfolger von Liz Truss bekannt gegeben. © Beresford Hodge/dpa

Um eine Chance auf eine Stichwahl bei der Parteibasis zu haben, muss Kontrahentin Penny Mordaunt bis 15 Uhr 100 Unterstützer oder Unterstützerinnen unter den Tory-Fraktionsmitgliedern gewinnen. Während aus ihrem Umfeld verlautete, sie sei auf einem guten Weg, die erforderlichen 100 Unterstützer zu gewinnen,

Ex-Finanzminister Rishi Sunak kann sich als vereinender Kandidat für Großbritannien präsentieren

Was außerdem für Rishi Sunak als nächsten Premier Großbritanniens spricht: Sunak kann sich als Kandidat inszenieren, der in der Lage ist, die Partei zu vereinen. Am Wochenende stellten sich auch Handelsministerin Kemi Badenoch und Ex-Innenministerin Suella Braverman vom rechten Rand der Partei hinter ihn. Zugute kommt dem 42-Jährigen, dass er im vergangenen Wahlkampf um die Parteiführung vor exakt jenem Finanzchaos gewarnt hatte, das Truss in ihrer kurzen Amtszeit mit ihrer Wirtschaftspolitik anrichtete.

Nach dem überraschenden Rückzug Johnsons sind zudem mehrere prominente Anhänger der Operation „Bring Back Boris“ (Bringt Boris zurück) ins Sunak-Lager gewechselt. Außenminister James Cleverly schrieb auf Twitter, Sunak habe die größte Erfahrung und könne auf seine Unterstützung zählen. Auch Ex-Innenministerin Priti Patel und Kabinettsmitglied Nadhim Zahawi sprachen sich für Sunak aus.

Erstmeldung vom 24. Oktober, 10.10 Uhr:

London (Großbritannien) - Wird Rishi Sunak der neue Premierminister in Großbritannien? Bis spätestens Freitag soll die Truss-Nachfolge feststehen. Doch es könnte auch viel schneller gehen: Gibt es nur einen Kandidaten mit dem nötigen Rückhalt aus dem Parlament, könnte der neue Premier auch schon am Montag feststehen. Und am Montagmorgen stehen die Chancen am besten für den ehemaligen Finanzminister Rishi Sunak - weil sich Kontrahent und Ex-Premier Boris Johnson am Sonntagabend aus dem Rennen zurückgezogen hatte.

Für den Ex-Finanzminister haben sich nach Zählung der BBC bereits mehr als 140 Parlamentarier öffentlich ausgesprochen. Doch am Montagmorgen meldete die BBC, dass Konkurrentin Penny Mordaut an ihrer Kandidatur festhalten will.

Truss-Nachfolge: Neben Rishi Sunak hält auch Penny Mordaunt an Kandidatur fest

Trotz des großen Vorsprungs ihres Rivalen Rishi Sunak will Penny Mordaunt weiter um die nötige Unterstützung in der konservativen Fraktion kämpfen. Die BBC berichtete am Montagmorgen unter Berufung auf Quellen aus Mordaunts Kampagnen-Team, die 49-Jährige werde definitiv in einer Stichwahl der Parteibasis antreten, sofern sie die nötige Unterstützung von 100 Tory-Abgeordneten bekomme.

Diese Schwelle sei „in Reichweite“, hieß es aus dem Team. Öffentlich haben sich nach Zählung verschiedener Medien jedoch erst rund 25 Abgeordnete für die Ministerin für Parlamentsfragen ausgesprochen.

Zieht Rishi Sunak noch am Montag in die Downing Street?

Beobachter gehen nicht von einer Überraschung aus, aber: Bis Montagnachmittag (15.00 Uhr MESZ) können Kandidaten ins Rennen gehen. Chancen auf die Nachfolge der scheidenden Premierministerin Liz Truss hat jedoch nur, wer den Rückhalt von 100 Abgeordneten der Tory-Fraktion für sich beanspruchen kann. Der- oder diejenige könnte dann direkt am Montag in die Downing-Street einziehen.

Sollte Mordaunt tatsächlich noch eine große Menge an Unterstützerinnen und Unterstützern hinter sich bringen, würde zunächst die Fraktion zwischen den beiden Kandidaten abstimmen. Wollen danach beide Finalisten weiter im Rennen bleiben, hätte die Parteibasis in einer kurzfristigen Online-Abstimmung das Wort. Dann könnte es tatsächlich Freitag werden, bis der neue Premier in Großbritannien feststeht. (dpa/kat)

Rubriklistenbild: © Daniel Leal/AFP