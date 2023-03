Sunak macht Ernst: Migration über Ärmelkanal soll gestoppt werden

Der britische Premier Rishi Sunak will mit einer Reform des Asylgesetzes Migration über den Ärmelkanal stoppen. Rechtlich könnte das Probleme geben.

Bremen – Jetzt werden Nägel mit Köpfen gemacht, zumindest wenn es nach dem britischen Premierminister Rishi Sunak geht. Die britische Regierung möchte die irreguläre Migration über den Ärmelkanal stoppen und setzt dafür auf das Mittel der Abschreckung. Vorangegangen war eine Versammlung im britischen Unterhaus, in der Innenministerin Suella Braverman, die als migrationspolitische Hardlinerin gilt, den Grundgedanken einer drastischen Asylrechtsrevision anbrachte. Demnach sollten illegal nach Großbritannien eingereiste Migranten „inhaftiert und zügig entfernt werden“. Dies berichtet die BBC.

An der am Abend stattfindenden Pressekonferenz griff Rishi Sunak schließlich den Gedanken von Braverman auf und legte nach. „Die neue Regelung gilt rückwirkend“, sagte der Politiker laut dem Nachrichtenportal independent.co.uk. Wer „heute in einem Boot“ ankomme, werde ebenfalls davon betroffen sein, so der Politiker. „Die Leute sollen wissen, dass es die Inhaftierung und umgehende Abschiebung zur Folge hat, wenn diese auf illegalem Wege ins Land kommen.“ Nach Angaben der BBC kamen im vergangenen Jahr über 45.000 Menschen über den Kanal nach Großbritannien, im Jahr 2018 seien es noch 300 gewesen. Kein gutes Ergebnis für die Tories, die ihren Wählern das Versprechen gaben, mit dem Brexit die Kontrolle über die Einwanderung zurückzuerlangen. Bereits in der Vergangenheit war Sunak mit seiner Asylpolitik in die Kritik geraten.

Premierminister Rishi Sunak möchte mit Abschreckung illegale Migration bekämpfen. © IMAGO/NurPhoto

Premier Rishi Sunak möchte per Abschreckung die Migration über den Ärmelkanal stoppen

Die Äußerungen Sunaks machen deutlich, was mit dem Gesetz erreicht werden soll. Migranten, die über den Ärmelkanal nach Großbritannien übersetzen, sollen durch die drastische Gesetzesreform abgeschreckt werden. „Wenn die Abschiebung erst einmal durchgeführt wird, und sie (die Migranten, Anm. d. Red.) wissen, dass es passiert, werden sie nicht mehr kommen und weitere Boote werden unterbleiben“, erklärte Sunak weiter. Menschen, die illegal nach Großbritannien kämen, könnten kein Asyl beantragen. Doch der Politiker geht sogar noch weiter.

Illegale Migranten könnten nach Sunak laut independent.co.uk weder ernsthaft Menschenrechtsansprüche stellen noch im Land bleiben. „Wir werden diejenigen, die illegal hier herkommen, festhalten und sie nach einigen Wochen abschieben, entweder in ihr eigenes Land, sofern dort die Sicherheit gewährleistet ist, oder in ein Dritte-Welt-Land wie Ruanda.“ Einmal Abgeschobenen werde zudem die erneute Einreise nach Großbritannien untersagt. Der Schritt sei hart, aber „notwendig und gerecht“, so Sunak. Die volle Kontrolle über die Grenzen würden dem Land erlauben, selbst zu entscheiden, wem es Hilfe gewähren wolle und sichere und legale Routen zu gewährleisten „für die, die sie am meisten benötigen“. Doch mit der Durchsetzung der Reform könnte es Probleme geben.

Plan zum Stopp der Migration über Ärmelkanal von Rishi Sunak bringt rechtliche Probleme mit sich

Denn um die neue Reform des Gesetzes durchzusetzen, benötigt Großbritannien Partnerstaaten, welche die britische Reform des Migrationsgesetzes mitgehen und inhaftierte Migranten abnimmt. Deshalb hofft die Partei auf ein Entgegenkommen der EU-Staaten, wie die Neue Züricher Zeitung schreibt. Zudem dürfte die Kriminalisierung von Asylsuchenden aufgrund ihrer Einreise nur schwer mit völkerrechtlichen Verpflichtungen wie der Uno-Flüchtlingskonvention vereinbar sein.

Auch Suella Braverman zeigt sich an diesem Punkt nicht völlig überzeugt. In einem Brief an die Mitglieder des Parlaments habe sie laut independent.co.uk mitgeteilt, dass die Regierung „ihre Grenzen austeste“ und überzeugt ist, dass die Reform mit internationalem Recht kompatibel sei. Allerdings gebe es eine „mehr als 50-prozentige Chance“, dass der Entwurf nicht mit der Europäischen Menschenrechtskonventionen vereinbar sei. (Niklas Müller)