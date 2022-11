„Schurkenstaat Russland“: Sunak konfrontiert Putin wegen Absage beim G20-Gipfel

Von: Bona Hyun

Vor dem G20-Gipfel kritisierte Premierminister Rishi Sunak Kreml-Chef Wladimir Putin scharf für seine Absage. © Toby Melville/Alexei Nikolsky/dpa

Premierminister Rishi Sunak kritisiert Wladimir Putin scharf für seine Abwesenheit beim G20-Treffen. Putin müsse sich seiner Verantwortung stellen.

London – Noch vor Beginn des G20-Gipfels kriselt es: Der britische Premierminister Rishi Sunak hat Wladimir Putin für seine Abwesenheit beim G20-Gipfel scharf kritisiert. Vor wenigen Tagen hatte Putin das G20-Treffen, das am 15. November auf Bali beginnt, kurzfristig abgesagt. Stattdessen wird sich der russische Präsident von seinem Außenminister Sergej Lawrow vertreten lassen. Rishi Sunak, der mit seinen Personalgenentscheidungen für Aufregung sorgt, kritisierte Putin für seine Absage. „Der Mann, der für so viel Blutvergießen in der Ukraine und wirtschaftliche Unruhe auf der ganzen Welt verantwortlich ist, wird nicht da sein, um sich seinen Kollegen zu stellen“, schrieb Sunak am 14. November in einem Gastbeitrag für die Zeitung Daily Telegraph.

„Für Blutvergießen in der Ukraine verantwortlich“ – Sunak kritisiert Putin für Abwesenheit beim G20-Gipfel

Bei dem G20-Gipfel auf Bali wird der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine ein zentrales Thema sein. Für viele kam die Absage Putins deshalb nicht überraschend. Gastgeber und Präsident Joko Widodo hatte den russischen Staatschef ausdrücklich eingeladen und gesagt, dass er ihn auf Bali erwarte. Widodo hatte auch eine Friedensinitiative für die Ukraine angekündigt.

Nach der Absage Putins übte Sunak, der kürzlich sein Kabinett zusammenstellte, Kritik an dem Kreml-Chef aus und richtete einen Appell an die anderen G20-Teilnehmer: „Wir werden unsere wirtschaftliche Zukunft nicht durch die Aktionen eines Schurkenstaates in Geiselhaft nehmen lassen – und unsere Verbündeten auch nicht“.

G20-Gipfel 2022 in Bali Am 15. und 16. November 2022 kommen in Bali die 20 führenden Industrie- und Schwellenländer zu ihrem jährlichen Gipfeltreffen zusammen. Die indonesische Präsidentschaft gab das Motto „Recover Together, Recover Stronger“ (Gemeinsam erholen, stärker erholen) vor. Themen auf der Agenda sind unter anderem globale Ernährungssicherung, nachhaltige Energiewende, globale Gesundheitsarchitektur sowie digitale Transformation. Neben den G20-Staaten und der Europäischen Union hat Indonesien die Niederlande, Singapur und die Ukraine eingeladen. Mit in Bali sind außerdem die Vertreter regionaler Bündnisse wie der Afrikanischen Union (AU), der Neuen Partnerschaft für Afrikas Entwicklung (NEPAD) und der Vereinigung Südostasiatischer Staaten (ASEAN).

G20-Gipfel 2022 auf Bali: Premierminister Rishi Sunak will Fünf-Punkte-Plan vorantreiben

Sunak will bei dem Treffen mit den anderen Regierungschefs einen Fünf-Punkte-Plan mit Themen vorantreiben, für die eine weltweite Koordination nötig sei. Ziel des Fünf-Punkte-Plans sei es, Russland daran zu hindern, „die Weltwirtschaft zu ersticken“, sagte Sunak. Rückschläge hatte Russland bereits durch die Cherson-Rückeroberung erlitten.

Vorrangig gehe es bei dem Fünf-Punkte-Plan um Unterstützung, „wo sie am meisten gebraucht wird“, etwa für die Ukraine oder bei Energierechnungen für Verbraucher. Zudem müssten Russlands Einsatz von Lebensmitteln als Waffe beendet werden sowie Lieferketten gesichert und eine Abkehr der Energieabhängigkeit von Russland erreicht werden, schrieb Sunak. Damit soll der globale Freihandel gefördert und finanzieller Stabilität gewährleistet werden, schreibt Sunak.

Premierminister Sunak will Putins Regime beim G20-Gipfel konfrontieren

Sunak hatte bereits laut Medienberichten vor einigen Tagen angekündigt, Putins Regime beim G20-Gipfel konfrontieren zu wollen. Beim diesjährigen Treffen werden die Gespräche „nicht wie üblich“ laufen, da sich die Länder mit den „signifikantesten“ Herausforderungen in der Wirtschaft sei dem G20-Gipfel 2008 auseinandersetzen müssen. Seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine hatte es zwischen dem britischen Premierminister und der russischen Regierung bislang keinen Dialog gegeben. Auf der Reise nach Indonesien zum G20-Gipfel sagte ein Sprecher Sunaks, dass jede Möglichkeit wahrgenommen werde, um Russland bezüglich der illegalen Taten zur Rede zu stellen, schreibt sky news.