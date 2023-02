Knickt Rishi Sunak im britischen Arbeitskampf jetzt ein?

Von: Alexander Eser-Ruperti

Bisher zeigte sich die Regierung von Rishi Sunak unnachgiebig im Umgang mit Streiks. Die Krankenschwestern und Pfleger in England haben ihren nun pausiert – wieso?

London – Englands konservative Regierung unter Rishi Sunak setzt im Umgang mit Streiks eigentlich auf Unnachgiebigkeit: Statt ernstzunehmender Kompromissvorschläge gab es bisher Vorstöße, das Streikrecht im öffentlichen Dienst einzuschränken. Überraschend scheint sich nun zumindest beim Arbeitskampf der Krankenschwestern und Pfleger etwas zu bewegen, es gibt Gespräche. Am Mittwoch, dem 22. Februar werden die Unterredungen geführt, was an ihrem Ende steht: Unklar. Verschiedene Gewerkschaften zeigen sich dennoch enttäuscht.

Lenkt Sunaks Administration doch noch ein? Krankenschwestern und Pfleger in England unterbrechen Streiks

Zu ihrer Haltung gegenüber Arbeitskämpfen hatten die Tories um Premierminister Rishi Sunak keine Fragen offen gelassen: Die Politik der harten Hand im Umgang mit Streiks dürfte kaum für wachsende Beliebtheit unter Arbeitnehmenden sorgen. Eine glaubhafte Abkehr davon ist nicht zu erkennen, noch immer ist ein Frontalangriff auf das Streikrecht geplant. Zumindest im Lohnkampf der Krankenschwestern und Pfleger könnte sich nun jedoch etwas bewegen: Sie haben ihre Arbeitsniederlegungen pausiert, es stehen überraschend Gespräche an.

Lautstark in Birmingham: Mitglieder des Royal College of Nursing stehen vor dem dortigen Queen Elizabeth Hospital. © dpa

Beide Seiten verdeutlichten laut Guardian, dass es die ersten konkreteren Gehaltsverhandlungen seien, seit der Streik im Dezember begonnen hatte. Das „Royal College of Nursing“ (RCN) hofft nun auf Entgegenkommen der Regierung. Für den Mittwoch und Donnerstag waren laut der Zeitung eigentlich Streiks geplant, an denen sich auch Krankenschwestern sowie Pfleger aus Notaufnahmen und der Intensivpflege beteiligen sollten. Jetzt hat Gesundheitsminister Steve Barclay sich bereiterklärt, mit der Generalsekretärin des RCN, Pat Cullen, direkt zu sprechen – die Streiks wurden ausgesetzt.

Streik des Royal College of Nursing: Suche nach konkreten Lösungen in „intensiven“ Gesprächen

Das RCN und das Ministerium für Gesundheit und Soziales erklärten in einem gemeinsamen Statement: „Die Regierung und das Royal College of Nursing haben sich darauf geeinigt, in einen Prozess intensiver Gespräche einzutreten.“ Im Zentrum der Verhandlungen dürfte unter anderem die (im April fällige) Gehaltserhöhung für das kommende Jahr stehen. Denkbar ist dabei laut BBC auch eine Rückdatierung, durch die Krankenschwestern und Pfleger für einen Teil dieses Jahres eine zusätzliche Gehaltserhöhung bekommen würden. Informationen über konkrete Inhalte und vor allem Ergebnisse der Gespräche werden mit Spannung erwartet.

Andere Gewerkschaften des Gesundheitswesens in Großbritannien zeigten sich nach Berichten der BBC enttäuscht, keine Einladung erhalten zu haben. Ein Sprecher der Gewerkschaft Unison etwa erklärte, der Entschluss der Regierung sich nur mit dem RCN zu treffen würde „nichts zur Lösung des NHS-Gehaltsstreits beitragen“. Die Gewerkschaften befürchten, es könnte zu einer Abspaltung des RCN kommen. Eine isolierte Lösung mit dem Royal College of Nursing würde für viele andere weiterhin offene Fragen bedeuten – und ungeklärte Probleme, denn: Eine Kehrtwende der Tories mit Blick auf die verschiedenen Lohnkämpfe im Land ist trotz der Gespräche mit dem RCN kaum zu erwarten.