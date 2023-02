Rishi Sunak baut seine Regierung um: Stühlerücken statt Umbruch

Von: Alexander Eser-Ruperti

Großbritanniens Premierminister Rishi Sunak baut seine Regierung um. Was wie ein Paukenschlag klingt, ist nicht wirklich einer – befinden Kritikerinnen und Kritiker.

London – Nach etwa 100 Tagen im Amt fällt die Bilanz von Premierminister Rishi Sunak für die Tories mehr als ernüchternd aus. Neben zahlreichen Skandalen innerhalb der Regierung ist es den Konservativen nicht gelungen, Lösungen für die Probleme der Bevölkerung zu finden. Im Gegenteil: Der Umgang mit den großen Streiks im Land entfernt die Regierung immer weiter von großen Bevölkerungsteilen.

Rishi Sunak bildet jetzt sein Kabinett um – ein Umbruch?

Regierungsumbau in Großbritannien: Kabinett Sunak im Wandel – doch niemand muss gehen

Großbritanniens Regierung schreibt Schlagzeilen, doch nicht über eine in der Partei so ersehnte Aufholjagd: Die Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der Administration von Premierminister Rishi Sunak ist gewaltig, der Abstand auf die Labour-Partei um Keir Starmer scheint in Umfragen schier uneinholbar. Nun will der Regierungschef ein Zeichen setzen und baut seine Regierung um: Unter anderem entsteht ein Ministerium für Energiesicherheit unter der Leitung des bisherigen Wirtschaftsministers Grant Shapps. Das Ministerium soll für niedrigere Energierechnungen sorgen, ebenso vermacht Sunak seinem Parteikollegen Shapps die Aufgabe, die Inflation zu senken. Es ist nicht die einzige personelle Änderung im Kabinett Sunak.

Das Wirtschaftsministerium – aus dem das neue Ressort herausgelöst wird – fusioniert im Zuge des Umbaus mit dem Handelsministerium. Die bisherige Chefin des letzteren, Kemi Badenoch, bleibt Amtsträgerin und erhält in der Wirtschaft damit weitere Befugnisse. Michelle Donelan leitet ihrerseits zukünftig ein neues Ressort, nämlich das Ministerium für Wissenschaft, Innovation und Technologie.

Bisher hatte Donelan das Ministerium für Kultur, Medien Sport und Digitales geführt. Dieses Ressort verliert fortan den Aufgabenbereich Digitales und wird zukünftig beaufsichtigt von der ehemaligen Bauministerin Lucy Frazer, Greg Hands wird Parteivorsitzender. Erstaunlich dabei: Niemand muss das Kabinett verlassen – ungewöhnlich bei Umstrukturierungen dieser Art.

Stühlerücken statt Neuanfang: Rishi Sunaks Kabinettsumbau ist kein Umbruch für Großbritannien

Es sollte ein Umbau mit Signalwirkung sein: So wie bisher, geht es nicht weiter. Ob Rishi Sunaks neu arrangierte Regierung allerdings wirklich für Aufbruchstimmung sorgen wird, ist mehr als fraglich. Es ist ein vorsichtiger Umbau, keine Ministerin oder kein Minister muss gehen. Der Guardian etwa spricht von einer Umbildung die „mehr ein Verschieben der Stühle, als eine radikale Erneuerung seines Spitzenteams“ gewesen sei. Sunak agiert bei den Tories immer noch in einem fragilen Konstrukt, mit massiven Interessensgegensätzen, stets bedroht vom Kollaps.

Zudem könnte es noch weitere – unfreiwillige – Umbildungen geben, denn Justizminister und Vize-Premier Dominic Raab muss im Angesicht der Mobbingvorwürfe gegen seine Person möglicherweise gehen. Auch in Raabs Fall hatte Regierungschef Sunak nicht das Bild eines starken Parteiführers abgegeben. In der britischen Öffentlichkeit hat der Premier mit seinen Personalentscheidungen Vertrauen verspielt.

Sunaks Tories steuern auf ihr Ende zu – dem Umbau zum Trotz

Mit Blick auf die Bildung seines neuen Ressorts unter Grant Shapps zeigt sich der Premier zuversichtlich. Auf Twitter schreibt er: „Das ‚Department for Energy Security and Net Zero‘ wird sich darauf konzentrieren, dem Vereinigten Königreich billigere, sauberere und sicherere Energiequellen zur Verfügung zu stellen, um Rechnungen zu senken, Emissionen zu reduzieren und unsere Abhängigkeit von internationalen Energielieferungen, etwa aus Putins Russland, zu verringern.“ Das Problem für ihn: Die Änderungen seiner generellen Umstrukturierungen werden, wenn sie spürbar werden, Zeit brauchen.

Die Folge: Rishi Sunak wird das möglicherweise nicht mehr im Amt mitbekommen, denn Neuerungen könnten erst nach der Wahl spürbar werden – bei der für die Tories dem Anschein nach kaum eine Chance besteht. Der Guardian schreibt treffend: „Die Änderungen, deren Umsetzung Monate dauern wird und die Beamten eher in Prozessen als in der Politik binden, kommen zu spät im politischen Zyklus, um vor den nächsten Wahlen noch viel zu bewirken. Wenn die Öffentlichkeit überhaupt etwas davon mitbekommt, wird es sie wahrscheinlich nicht interessieren.“

Mit Blick auf die Hilfe für die Bevölkerung heißt es wohl: Too late, too little, deutliche Umfragesteigerungen für die Tories sind nicht zu erwarten. Den Konservativen gelingt es nicht, ihren Fall zu bremsen, dafür – das zeigen Umfragen – bräuchte es wohl einen wirklichen Paukenschlag.