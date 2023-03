Kinderbetreuungspolitik in England: Profitiert Sunaks Ehefrau Murty von Pilotprojekt?

Von: Alexander Eser-Ruperti

Immer wieder gibt es in Großbritannien Debatten über die ökonomische Situation im Hause Murty-Sunak. Nun betreffen diese einen möglichen Interessenskonflikt des Premiers.

London – Rishi Sunak wird in Großbritannien immer wieder der Vorwurf gemacht, weit weg von der Realität der britischen Bevölkerung zu sein. Hintergrund dieser Einschätzung ist die ökonomische Lage des Premierministers und seiner Ehefrau: Akshata Murty besitzt ein geschätztes Vermögen von 700 Millionen Euro, auch der Premier gilt als sehr wohlhabend. Einst war auch Sunak wegen bisweilen geringer – wenn auch rechtmäßiger – steuerlicher Abgaben seiner Ehefrau in Großbritannien in die Kritik geraten. Er selbst war damals Finanzminister, inzwischen sind auch Murtys Steuerzahlungen deutlich höher.

Nun gibt es Meldungen, Rishi Sunak könnte in einen Interessenskonflikt geraten – bei der Kinderbetreuungspolitik. Hintergrund ist eine Firma, an der auch seine Frau Anteile hält.

Kinderbetreuungspolitik der Regierung Sunak: Profitiert Akshata Murty?

Eine Regierungsentscheidung könnte Rishi Sunaks Ehefrau Akshata Murty begünstigen, glaubt die Opposition. Grund dafür sind eine Agentur, an der Murty beteiligt ist und der Versuch der Regierung, in der Bevölkerung Anreize zu schaffen, sich als Kinderbetreuerin beziehungsweise Kinderbetreuer ausbilden zu lassen.

Jeremy Hunt hatte ein Pilotprogramm angeboten, demzufolge Berufseinsteigerinnen und Einsteigern 1.200 Pfund geboten werden, wenn die Anmeldung über eine Agentur läuft, so der Guardian. Läuft diese nicht über eine solche, sollen es lediglich etwa 600 Pfund sein. Nur: Sunaks superreiche Ehefrau Akshata Murty ist selbst Aktionärin einer Kinderbetreuungsagentur namens Koru Kids.

Rishi Sunak und seine Ehefrau Akshata Murty auf einer Veranstaltung in London (Großbritannien) im Februar 2022. © Stephen Lock/imago

Pikant: Der Regierungschef hatte dazu bisher geschwiegen – für die Opposition ist das ein gefundenes Fressen. Vor einem Ausschuss hatte die Labour-Abgeordnete Catherine McKinnell Sunak mit Blick auf die Änderungen gefragt, ob er etwas zu erklären hatte. Sunak entgegnete nach Angaben des Guardian „Nein, alle meine Angaben sind auf die übliche Weise deklariert“. Die Interessen seiner Frau ließ er unerwähnt.

Laut der Zeitung wird dennoch davon ausgegangen, dass das Kabinettsbüro über Murtys Beteiligung informiert gewesen sei. Offenbar war es allerdings nicht als nötig eingeordnet worden, diese in ein Register zu ministerialen Interessen aufzunehmen, das im Juni letzten Jahres erneuert wurde. Bei den Tories kehrt keine Ruhe ein – es brennt an allen Ecken und Enden. Bisweilen muss Sunak einen Umgang mit den zahlreichen Verfehlungen von Parteikollegen wie Boris Johnson finden, doch auch der Regierungschef selbst gibt immer wieder ein unglückliches Bild ab – auch in diesem Fall hätte die Aufregung vermieden werden können.

Interessenskonflikt von Rishi Sunak? Teile der Opposition in Großbritannien fordern Aufklärung

Die Lib-Dem-Abgeordnete Wendy Chamberlain verwies auf den Ministerkodex, demzufolge Ministerinnen und Minister nachweisen müssen, dass „kein Konflikt zwischen ihren öffentlichen Pflichten und ihren privaten, finanziellen oder sonstigen Interessen entsteht oder vernünftigerweise als solcher wahrgenommen werden könnte“.

Chamberlain hält eine Verletzung des Kodex für möglich. Die Abgeordnete laut Guardian: „Die Familie des Premierministers scheint ein relevantes finanzielles Interesse an Koru Kids zu haben, das von einer kürzlich erfolgten Änderung der Regierungspolitik profitiert hat. Es stellt sich eindeutig die Frage, ob die Artikel 7.1 und 7.7 des Ministerialkodexes verletzt worden sind.“



Chamberlains unmissverständliche Forderung: „Ich fordere Sie daher auf, zu untersuchen, ob gegen den Kodex verstoßen wurde, und wenn nicht, welche Schritte der Premierminister unternommen hat, um sicherzustellen, dass kein Konflikt entstanden ist. Bitte legen Sie insbesondere dar, ob er Sie oder andere hochrangige Beamte auf die finanzielle Beteiligung an Koru Kids aufmerksam gemacht hat, als die Kinderbetreuungspolitik entwickelt wurde.“ Auch die aktuellen Diskussionen dürften kaum zu einer Erholung der katastrophalen Beliebtheitswerte bei den Tories beitragen. (ales)